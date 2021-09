200 contrats intelligents sur Cardano mais les développeurs ne peuvent pas y accéder pour le moment

in

La mise à niveau réussie de Cardano lui confère une capacité de contrat intelligent. Ainsi, permettant aux développeurs de créer des applications pouvant utiliser les capacités sophistiquées de sa blockchain. Avec la mise à jour d’Alonzo, l’inventeur Charles Hoskinson fait le premier pas vers un système financier mondial plus équitable à moindre coût.

C’est ce que Cardano promet de faire. En raison de sa blockchain unique et de sa méthode de vérification des transactions, il est considérablement plus économe en énergie que Bitcoin. En raison de sa capacité à anticiper correctement les coûts de transaction. Les développeurs peuvent concevoir des applications sans crainte de transactions manquées ou de frais inattendus.

Une fonctionnalité tant attendue

Suite à la mise à jour d’Alonzo de lundi, l’explorateur de blockchain Cardano répertorie désormais plus de 200 contrats intelligents – mais il y a une condition. Les 200 contrats intelligents mentionnés sont désormais verrouillés dans le temps et ne peuvent pas être utilisés par les développeurs. L’application Vercel répertorie actuellement plus de 2 200 contrats intelligents prêts à être déployés.

Les contrats intelligents sont une fonctionnalité très attendue sur Cardano depuis ses débuts en 2017, et le hard fork d’Alonzo les a finalement permis. Selon Charles Hoskinson, créateur de Cardano et IOHK, le secteur de la finance décentralisée (DeFi) est désormais « à gagner ». À son avis, la « deuxième vague » de gagnants DeFi aura de la liquidité et de l’interopérabilité, ainsi qu’une prévisibilité des coûts.

Charles a dit :

“Nous avons besoin de gouvernance, nous avons besoin de certification, nous avons besoin d’assurance, nous avons besoin d’une réglementation sur ces choses, d’une identité de métadonnées… en même temps, vous devez décentraliser.”

Les projets qui ont déjà des contrats intelligents dans le temps ou qui seront bientôt lancés sont GREED, Liqwid, SingularityNET et Cardax. Cardano sera compatible EVM, attirant les développeurs DeFi cherchant à bénéficier des coûts de transaction.

Le prix de l’ADA a augmenté de 170% depuis la mi-juillet, mais il est maintenant en baisse d’environ 20% par rapport à son sommet historique de 3,09 $ au début du mois. ADA se négocie actuellement à 2,38 $ selon CoinMarketCap.