200 départs pour Paulo Dybala avec la Juventus

23/09/2021 à 16h00 CEST

L’attaquant de la Juventus Paulo Dybala a atteint les 200 titularisations à Turin lors de la victoire (2-3) de l’équipe d’Allegri sur Spezia, la première de la saison 2021/22 en Serie A. Après le départ de Cristiano Ronaldo pour Manchester United, l’attaquant est destiné à mener l’équipe en attaque et à être le grand différentiel dans cette deuxième étape de l’entraîneur italien.

L’Argentin, qui n’a participé directement à aucun des trois buts de l’équipe, Il joue un rôle majeur dans ce début de campagne : il compte cinq titularisations toutes compétitions confondues et enregistre deux buts et deux passes décisives. Déjà la saison dernière, il a atteint le buteur du centenaire en tant que joueur de la Juventus : a un total de 102 en 259 jeux.

200 – Paulo Dybala joue comme titulaire pour la 200e fois avec la Juventus, toutes compétitions confondues. Colonne #SpeziaJuve pic.twitter.com/NCX2yi3qpc – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 22 septembre 2021

L’ancien de Palerme est arrivé à Turin à l’été 2015 en échange de 40 millions et est l’un des grands atouts de cette équipe : il était dans l’orbite du FC Barcelone et du Real Madrid, ainsi que d’autres clubs importants comme Manchester United. et même le PSG. Le joueur, qui avait une excellente connexion avec Cristiano Ronaldo, a actuellement une valeur de marché de 50 millions d’euros à 27 ans.

Mener sans Cristiano Ronaldo

Dybala doit prendre beaucoup plus d’importance cette saison après le départ du principal leader offensif, Cristiano Ronaldo, qui a quitté Turin malgré un an restant sur son contrat et a réduit les options de titre de la Juventus, qui déjà l’année dernière a cédé le trône à l’Inter par Antonio Conte. Sans les Portugais, les joueurs aiment Chiesa ou Paulo Dybala lui-même doit prendre la main immédiatement.

L’ancien joueur de l’Instituto AC a disputé un total de 246 matches de Serie A, entre ses étapes à Palerme et à la Juventus, et totalise 89 buts et 47 passes décisives en 246 matches.. Il est également international avec l’Argentine, où il a disputé 30 matchs et marqué deux buts.