. 200 : nouveaux changements dans notre classement des meilleures startups du nord-ouest du Pacifique

Après une année chargée de conclusion d’accords, notre dernière mise à jour du classement . 200 n’inclut aucun remaniement majeur. Cependant, de grands changements se profilent à l’horizon.

Ce mois-ci, notre index des meilleures startups privées du nord-ouest du Pacifique mettra en œuvre de nouveaux critères pour mieux présenter l’écosystème de startups de la région. Voici quelques-uns des changements les plus importants que nous ayons apportés au . 200 depuis son lancement en 2012.

Le . 200 est dérivé de notre liste plus large de plus de 1 300 startups technologiques basées à Washington, en Oregon, en Idaho et en Colombie-Britannique. Les classements . 200 sont générés à l’aide d’un algorithme pondéré qui tient compte des abonnements sur les réseaux sociaux, du nombre approximatif d’employés (via LinkedIn) et des liens Web entrants.

À partir de 2022, les entreprises détenues majoritairement par des sociétés de capital-investissement ne seront plus qualifiées pour la liste des startups . et, par conséquent, pour le classement . 200.

Les entreprises de 15 ans ou plus ne seront également plus admissibles. Les startups peuvent vérifier leur année de fondation avec . en contactant editor@geekwire.com.

Ces critères révisés se traduiront par un classement actualisé, en particulier parmi les dix premiers.

Par exemple, Blue Origin (No. 1) a été fondée en 2000 et en tant qu’entreprise de 21 ans, elle ne sera plus éligible. La société est financée par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, ce qui en fait une entreprise de démarrage unique. La société de vols spatiaux de Kent, dans l’État de Washington, est installée au sommet du . 200 depuis juin 2018.

D’autres entreprises seront également « diplômées » de la liste, mais par la voie traditionnelle des introductions en bourse ou des acquisitions. Hootsuite (n° 2) envisage une introduction en bourse en 2022. L’équipe de presse de . suit de près les nouvelles des introductions en bourse, des SPAC et des acquisitions de startups du nord-ouest du Pacifique. Informez-nous des offres à venir à tips@geekwire.com.

Le dernier changement à venir est que le classement . 200 sera publié sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle.

Le PDG de Lockstep, Peter Horadan. (Photo verrouillée)

La start-up de logiciels de comptabilité de Seattle, Lockstep, a été le plus grand moteur, passant de 15 places au n ° 180. Dirigée par l’ancien directeur technique d’Avalara Peter Horadan, la plate-forme de l’entreprise cible les points sensibles pour les équipes des comptes débiteurs et des comptes créditeurs. Lockstep exploite les e-mails automatisés et crée une boîte de réception comptable partagée pour les équipes financières afin d’éviter que des choses ne tombent entre les mailles du filet.

Trakstar (n° 124), SmartServ (n° 130) et Tagboard (n° 139) ont tous gagné 11 places. Un certain nombre des plus grands joueurs de novembre ont également continué à grimper dans les classements, notamment Routable (n°118), Klue (n°86) et Syndio (n°96).

Les grandes colonnes montantes ce mois-ci dans l’espace des technologies de la santé comprennent :

Cinq startups ont fait leur entrée sur le . 200 ou sont revenues sur la liste en décembre : Proprio (n°60), Possible Finance (n°143), HaptX (n°193), Xealth (n°196) et Rival Technologies (n° .199).