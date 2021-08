200$ ou 150$ ? Invezz

Le prix du Litecoin (LTC/USD) s’est redressé ces dernières semaines aidé par la résurgence du Bitcoin. La pièce a bondi à un sommet sur plusieurs mois de 170,92 $, qui était le plus haut niveau depuis le 18 juin. Sa capitalisation boursière est passée à plus de 10,8 milliards de dollars.

Le rebond du Litecoin s’accélère

Litecoin est l’un des plus anciens projets de blockchain au monde. La pièce a été créée par Charlie Lee tout en essayant de s’attaquer à l’évolutivité de Bitcoin. Aujourd’hui, le Litecoin est une crypto-monnaie utilisée comme moyen d’échange. Ses fans l’utilisent pour éviter la congestion dans l’écosystème Bitcoin et le coût relativement plus élevé. Cependant, seul un petit nombre de personnes utilisent la devise pour ces transactions.

Litecoin est également connu pour son étroite corrélation avec Bitcoin. Comme Charlie Lee l’a dit récemment, la plupart des gens achètent LTC comme proxy pour Bitcoin. De plus, un LTC coûte environ 170 $ tandis que Bitcoin coûte plus de 45 000 $. Comme indiqué ci-dessous, les deux monnaies ont évolué dans la même direction au cours des cinq dernières années.

Par conséquent, pour comprendre pourquoi le prix du Litecoin a rebondi, nous devons examiner l’action des prix du Bitcoin. Les analystes estiment que le prix du BTC a rebondi alors que les anticipations d’inflation diminuaient et que les rendements obligataires américains diminuaient. En tant que tel, les investisseurs pensent que la Réserve fédérale maintiendra sa politique d’argent facile plus longtemps alors que la variante Delta continue de se propager.

Le prix a également rebondi après qu’il est devenu clair que les crypto-monnaies ont des alliés au Sénat. Dans une interview avec CNBC, le PDG de FTX a déclaré :

«C’est l’une de ces choses où, même si vous perdez sur cet amendement particulier, de nombreux sénateurs ont fini par adopter des positions crypto qui n’avaient jamais rien dit publiquement auparavant. Cela montre qu’il existe à Washington une plus grande présence d’intérêt pour les crypto-monnaies que les gens ne s’y attendaient.

Prévision du prix du Litecoin

Tableau des prix du Litecoin

Le graphique sur quatre heures montre que le prix du LTC a connu une forte tendance à la hausse ces derniers temps. En cours de route, la devise a dépassé la résistance clé à 150 $, qui était le plus haut niveau les 29 juillet et 1er août. De plus, la pièce est soutenue par les moyennes mobiles de 25 et 50 jours. Il se trouve également le long de la face supérieure des bandes de Bollinger.

Par conséquent, le prix du Litecoin maintiendra l’élan haussier alors que les taureaux pointent vers la prochaine résistance clé à 200 $. Cette vue sera invalidée si le prix recule en dessous du support à 150 $.

