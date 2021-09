200 villes se regroupent pour éviter la montée de la lumière grâce aux panneaux solaires

in

09/06/2021 à 15h05 CEST

De plus en plus de personnes décident de « devenir indépendantes » des grandes compagnies d’électricité face aux prix exorbitants que l’électricité atteint. Un groupe qui rassemble 200 villes situées à la frontière entre l’Espagne et le Portugal a décidé de mettre systématiquement en place des panneaux solaires dans tous ses équipements publics. Les bénéficiaires de l’initiative sont le groupe d’habitants de ces centres urbains.

Deux cents villes de la région de La Raya / A Raia, à la frontière entre Castilla y León et le Portugal, ont tenu tête aux compagnies d’électricité avec un projet de toits solaires dans les bâtiments municipaux qui leur permet de parier sur l’auto-énergie. suffisance et indépendance, et éviter ainsi la hausse du prix de l’électricité.

L’initiative, portée par le Groupement Européen de Coopération Transfrontalière (GECT) Duero-Douro, a attiré cet été de nouveaux partenaires municipaux, coïncidant avec la hausse des prix de l’électricité, mais ceux qui ont été pionniers dans cette initiative voient déjà leurs premiers fruits sous forme de kilowattheures à coût nul.

Le projet intègre de petites installations photovoltaïques allant jusqu’à 15 kilowatts “à impact environnemental nul & rdquor;, qui profiter des toits des centres polyvalents, des anciennes écoles et autres équipements municipaux placer les panneaux solaires, comme l’a expliqué à Efe le directeur général du GECT Duero-Douro, José Luis Pascual.

Cinquante de ces installations sont déjà prêtes à être mises en service dans la partie espagnole de la ligne et cinquante autres sont à différents stades de traitement du projet.

Dans la partie portugaise, l’initiative démarrera avant la fin de cette année et comprend une centaine d’autres infrastructures d’autoconsommation partagée dans les villes frontalières.

92% de réduction de prix

L’énergie solaire obtenue profite non seulement aux communes pour leur consommation, mais aussi Ils peuvent l’utiliser, à un prix aujourd’hui inférieur de 92 % au marché, aux entreprises et aux particuliers d’une même commune situés dans un rayon d’environ cinq cents mètres. loin de l’installation.

José Luis Pascual a souligné que c’est un modèle qui peut être exporté vers d’autres territoires et qu’il favorise un changement important, car il va à l’encontre de l’oligopole sur le marché de la production d’énergie, où cinq entreprises produisent presque toute l’énergie.

Les chiffres manipulés par le promoteur lui en donnent la raison : le projet des deux cents installations a un coût d’environ 3,5 millions d’euros et ensemble elles produiront environ 5 000 mégawattheures par an, ce qui place le une économie annuelle de 1 176 323 euros.

N’oublions pas non plus le point de vue environnemental, puisque cette énergie verte permettra réduire les émissions de CO2 de 4 537 tonnes par an une fois le projet achevé.

Mais la mise en œuvre de cette initiative, qui a été laissée libre par le décret royal 244/2019, approuvé par le gouvernement actuel et qui encourage l’autoconsommation photovoltaïque, n’a pas été sans complications et « déclenchement & rdquor ; par les grandes compagnies d’électricité, qui se méfient de ce type d’initiative.

« Voyages & rdquor; des entreprises énergétiques

Le conseil municipal pionnier dans ce projet énergétique de La Raya / A Raia a été celui de Manzanal de Arriba (Zamora) et son secrétaire, José Luis González Delgado, a énuméré à Efe les nombreuses procédures et retards auxquels l’initiative a été soumise depuis il y a plus d’un an, l’installation solaire était prête.

Il y a même eu des plaintes devant la Commission nationale des marchés et de la concurrence en raison de la embouteillage subi par le traitement du projet par le distributeur d’électricité, mais aujourd’hui, les plaques se déversent déjà dans le réseau, bien qu’elles attendent toujours de recevoir une compensation financière pour cela.

L’initiative qui fait maintenant ses derniers pas a ses antécédents dans la coopérative Efiduero, le distributeur d’énergie promu par le GECT Duero-Douro sur son territoire d’opération de part et d’autre de la frontière depuis 2017.

Jusqu’à présent le àLe coût des membres de la coopérative a été de 20 pour cent en moyenne dans leur facture d’électricité, mais dans les municipalités avec les plaques sur leurs bâtiments communaux, il atteindra 92 pour cent, ce qui promouvoir le développement rural par l’efficacité énergétique et le développement durable, a exposé le promoteur du projet.

