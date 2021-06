2004, quand la Grèce a prouvé que les miracles existent

07/06/2021 à 21:26 CEST

le Portugal Il remporte la candidature espagnole, à qui il propose dans un premier temps d’en présenter une commune, et convainc l’UEFA d’organiser une édition ambitieuse pleine de stades nouvellement construits et la rénovation des infrastructures. Luiz Felipe Scolari Il était chargé de diriger l’équipe portugaise après son succès avec le Brésil lors de la Coupe du monde 2002, et tout semblait prêt pour le premier titre international portugais.

Mais s’il y a une chose sûre dans le football, c’est que rien n’est acquis. La La Grèce d’Otto Rehhagel atteint l’édition 2004 après s’être qualifié pour une seule Eurocoupe avant, celui de 1980, et a réalisé l’un des plus grands miracles jamais vus dans le football européen. Les Hellènes ont déjà prévenu le Portugal avec une victoire lors de la première journée avec une victoire 1-2, mais personne ne pouvait s’attendre à ce qui allait arriver.

En quarts de finale, ils ont éliminé le champion actuel, la France Zidane Oui Henri, et en demi-finale ils ont battu République tchèque, l’un des favoris de cette édition, avec la dernière But d’argent de l’histoire dans la première partie de l’extension. Les deux matchs 1-0, marque de fabrique de Grèce. Équipement défensif et rocheux là où ils existent.

Mené par des noms qui sont devenus connus lors de ce tournoi, tels que Nikopolidis, Seitaridis, Zagorakis, Karagounis ou alors Charisteas, l’équipe grecque a rencontré le Portugal en finale. Et là, ils ont terminé l’exploit historique. C’était le cadre parfait pour les Portugais. Jouant devant ses fans, dans un Stade Da Luz flambant neuf et emballé à ras bord, contre un rival inférieur et avec l’une des meilleures générations de son histoire. Peu de gens pourraient penser que cela Eurocoupe il n’allait pas rester dans la péninsule ibérique.

Cependant, le football n’est pas comme les mathématiques. De nombreux autres facteurs jouent un rôle. Grèce Il savait jouer ses cartes et elles alimentaient la pression et les insécurités de l’équipe portugaise. le Portugal Il a dominé, mais n’a pas matérialisé ses chances. La finale était très difficile pour les hôtes lorsque peu de temps après le début de la seconde mi-temps, Charisteas profité d’une mauvaise sortie de Richard pour se diriger vers le fond du filet le service du coin de Bassins.

De là, boulonnez le tout Otto Rehhagel, qui a réussi à ne pas s’adapter pas un seul but en quart de finale, demi-finale et finale, contre des équipes dotées d’un arsenal offensif aussi important que la France, la République tchèque et le Portugal. Le miracle a été opéré. Grèce alors il a levé le premier et seul championnat d’Europe de son histoire, dans l’édition avec le gagnant le plus inattendu en mémoire. L’équipe hellénique fut le fidèle successeur de la Tchécoslovaquie en ’76 ou du Danemark en ’92.