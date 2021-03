2008 Affaire de rencontre à Batla House: Ariz Khan condamné à mort pour le meurtre de l’inspecteur Mohan Chand Sharma

Ariz Khan condamné à mort dans l’affaire de la rencontre de Batla House en 2008.

Un tribunal de Delhi a prononcé aujourd’hui la peine de mort pour condamner Ariz Khan pour le meurtre de l’inspecteur Mohan Chand Sharma dans l’affaire Batla House en 2008. Ariz a été reconnu coupable dans l’affaire et a été condamné par le tribunal le 8 mars. Annonçant le jugement lundi dernier, le tribunal avait déclaré que l’accusation avait réussi à prouver le cas contre Ariz – l’un des cinq accusés – impliqué dans la rencontre dans laquelle Rencontrer l’inspecteur spécialiste Mohan Chand Sharma a été martyrisé.

La rencontre a eu lieu en 2008, mais Ariz n’a pu être attrapé par la cellule spéciale de la police de Delhi qu’en février 2018. Ariz était sur place lors de la rencontre avec Batla mais a réussi à s’échapper.

La rencontre a eu lieu après que la police de Delhi a appris que cinq membres indiens moudjahidines – Shahzad Ahmed, Ariz Khan alias Junaid, Atif Ameen, Mohd Sajid et Mohd Saif – se cachaient à Batla House à Jamia Nagar. Une équipe de la police de Delhi s’est rendue sur place pour effectuer une opération de recherche, mais cela s’est rapidement transformé en une rencontre lorsque les agents ont tiré sur des policiers. Atif Ameen et Mohd Sajid ont été tués au cours de la rencontre tandis que Shahzad a été condamné en 2013.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.