2008, la métamorphose de l’Espagne aux mains des Aragonés

07/06/2021 à 21:24 CEST

Alex Carazo

Pendant de nombreuses années, l’équipe espagnole a cherché à se construire une identité, une philosophie, un style de jeu, sans succès. Génération après génération, entraîneur après entraîneur, La Roja a parcouru les phases finales des tournois ne sachant pas très bien à quoi jouer et accumulant les échecs. Mais tout a changé depuis l’arrivée de Luis Aragones, même si les succès tardent à devenir visibles.

Le globe-trotter des bancs de football espagnols a opté pour une idée et l’a accompagnée jusqu’à son dernier jour en tant qu’entraîneur. Malgré l’élimination précoce de la Coupe du Monde 2006, et les problèmes au début de la qualification pour le Championnat d’Europe 2008, Aragonés croyait fermement en donnant les rênes du Rouge au centre du terrain formé par des joueurs comme Xavi, Iniesta, Silva Oui Cesc, protégé par Séné. Dessus, ville Oui tours ils mettent le but et l’électricité. Des boites était déjà ‘Saint’, et Bouquets Oui Puyol ils menaient la défense.

La phase de groupes de l’Espagne était impeccable et s’est qualifié pour les séries éliminatoires avec des victoires complètes contre Russie, Suède et le champion actuel, Grèce, qui est devenu le pire défenseur du titre de toutes les éditions. En quart de finale je m’attendais Italie, vainqueur de la dernière Coupe du monde, et là le Rouge réussi à briser une barrière qui, pendant de nombreuses années, semblait infranchissable.

Après un match mémorable, en termes de chances et d’apparence des deux équipes au-delà du match qu’elles ont joué, le passage aux demi-finales devait être décidé dès le départ. point de réparation. Cette point fatal qui a éliminé Espagne en Eurocup 1996 contre l’Angleterre en quarts de finale, dans le même tour dont ils étaient absents lors de la Coupe du monde 2002, ou d’où Raul Il a envoyé les chances de l’équipe à l’Euro 2000 dans les nuages ​​lorsqu’il a raté son penalty contre la France.

Mais quelque chose avait changé dans l’équipe espagnole, et ils étaient prêts à le montrer. Des boites semblait dévier les hauteurs de De Rossi Oui Dire natale, Oui Fabrégas il a envoyé le penalty décisif au fond des filets qui a mis l’Espagne en demi-finale. Là, ils se sont retrouvés avec Russie et un récital inoubliable en seconde période s’est transformé en trois buts qui ont mené à la finale.

Allemagne j’attendais dans le Ernst Happel. Et c’est ainsi que tout le match a été passé à attendre que l’Espagne perde le ballon. Les Teutons ont été incapables tout au long de la réunion de contrer la domination espagnole. Dans la minute 33 est venue la course sans fin à l’espace de tours, après le passage de Xavi, pour obtenir la position d’un Lahm et hachez-le à la sortie de Lehmann donner le deuxième Eurocup à la Sélection.