2010 Lewis Hamilton McLaren sera mis aux enchères à Silverstone

Envie de mettre la main sur la McLaren que Lewis Hamilton a conduite à la victoire au GP de Turquie 2010? Bien, c’est ta chance maintenant.

Istanbul Park a eu l’habitude de produire des drames lorsque la Formule 1 vient en visite et le Grand Prix de Turquie 2010 n’a pas fait exception.

Red Bull semblait se diriger vers la victoire jusqu’à ce que Sebastian Vettel et Mark Webber se heurtent, entraînant l’abandon de l’Allemand tandis que Hamilton a été promu en tête de la course.

Hamilton a ensuite retardé son coéquipier McLaren Jenson Button pour remporter la victoire, faisant de lui le cinquième vainqueur différent des sept premières courses cette saison.

Flashback sur notre visite en Turquie en 2010 ⏮ Et @LewisHamilton affronte son coéquipier @JensonButton sur le chemin de la victoire 👀 ⚔️ # TurkishGP 🇹🇷 # F1 pic.twitter.com/jQvIU1sRma – Formule 1 (@ F1) 9 novembre 2020

Et maintenant, la McLaren MP4-25 que Hamilton a remportée à Istanbul en 2010 doit être vendue aux enchères.

Il aura lieu à Silverstone le samedi 17 juillet, le jour même des qualifications du sprint qui débuteront en Formule 1 dans le cadre du week-end de course du Grand Prix de Grande-Bretagne. Il s’agit de la toute première voiture de Hamilton à être mise en vente, rendue possible par la Formule 1 et RM Sotheby’s.

La vente aux enchères par lot du MP4-25 aura lieu le samedi après-midi, juste avant les qualifications du sprint, et le prix estimé est plutôt impressionnant… comme vous l’aviez probablement déjà deviné.

Si vous souhaitez acheter la voiture gagnante du Grand Prix de Turquie de Hamilton 2010, elle devrait vous coûter entre 5 000 000 et 7 500 000 $.

Mais ce prix semble un peu plus concevable si l’on considère que la voiture peut encore être conduite sur piste, et parcourra en effet le circuit de Silverstone au moment de la vente aux enchères.

«Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec RM Sotheby’s en annonçant la toute première vente d’une voiture gagnante du Lewis Hamilton F1 GP», a déclaré Kate Beavan, directrice de l’hospitalité et des expériences chez F1, citée par Racecar.com.

«Le moment de la vente ne pourrait pas être meilleur – un peu plus de 10 ans après la victoire n ° 12 de Lewis à Istanbul, la voiture sera proposée à la vente publique à Silverstone, domicile des courses de Formule 1, et à la suite de Lewis surpassant la course de F1 de tous les temps de Michael Schumacher remporte le total.

«Après l’énorme succès de notre vente à Abu Dhabi en 2019, cet événement très spécial nous verra en fait vendre aux enchères une voiture de F1 alors qu’elle circule sur un circuit de F1. C’est une étape incroyable pour vendre cette voiture emblématique.

