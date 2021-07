2010 Lewis Hamilton McLaren vendu pour un prix record

in

La McLaren MP4-25A de Lewis Hamilton a attiré une vente record de 4 836 000 £ lors d’une vente aux enchères ouverte à Silverstone.

Hamilton a remporté trois courses en 2010 au volant de la MP4-25A, et les acheteurs potentiels – et les fans – à Silverstone ont pu regarder de plus près la voiture après que McLaren ait effectué une démonstration après la séance de qualification de sprint de samedi avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Cette vente aux enchères en particulier était la première du genre, car une voiture victorieuse conduite par Hamilton n’avait jamais été sous le marteau auparavant.

Le châssis spécifique vendu, le MP4-25A/01, a permis à Hamilton de remporter le Grand Prix de Turquie 2010 – une course tristement célèbre pour la collision des Red Bulls de Sebastian Vettel et Mark Webber. à un moment décisif dans les relations acrimonieuses des deux.

Hamilton a finalement réussi à mener à la maison un doublé McLaren avec Jenson Button autour d’Istanbul Park ce jour-là, après que les deux se soient également affrontés en tête du peloton pendant la course.

Ce châssis a également fait passer Hamilton de la 20e à la 6e place lors d’une course remarquable en Malaisie, tout en donnant aux fans un aperçu de la première course en tête-à-tête entre le Britannique et Michael Schumacher en Chine au cours de la même saison.

La fourchette de prix initialement prévue pour la voiture s’est avérée exacte, la voiture ayant été vendue par l’intermédiaire de commissaires-priseurs de voitures classiques, RM Sotheby’s.

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de la Formule 1

Une déclaration sur le site Web de Sotheby’s a déclaré : « Cette voiture remarquable a suscité un vif intérêt de la part des collectionneurs du monde entier souhaitant acquérir une pièce importante de l’histoire du sport automobile et de la F1, conduite à la victoire par le pilote le plus titré de ce sport.

« La voiture est entièrement préparée pour la course par l’équipe Heritage de McLaren Racing et a effectué ses tours de démonstration avec l’assistance complète des techniciens McLaren et Mercedes.

« En sillonnant le circuit de Silverstone entre les mains du pilote d’essai McLaren, Rob Garofall, la foule excitée assistait à l’histoire des enchères et se délectait du son du puissant moteur V8 de 2,4 litres Mercedes Benz.

“Les offres pour la voiture ont été reçues en ligne, par téléphone et en personne à Silverstone.”