2011 Mumbai Triple Blasts affaire: le tribunal encadre les accusations contre Yasin Bhatkal dans le cadre de l’UAPA et de la MCOCA

Dix ans après les terrifiants triples attentats de Bombay en 2011, un tribunal spécial a inculpé Yasin Bhatkal, l’un des principaux moudjahidines indiens, pour son implication présumée dans l’affaire. Le tribunal a également formulé des accusations contre Ajaz Saeed Shaikh.

Les accusations comprennent des infractions telles que le meurtre, l’association de malfaiteurs, les articles pertinents de la loi sur les activités illégales (prévention) et la loi du Maharashtra sur le contrôle du crime organisé (MCOCA). Bhatkal et Shaikh sont tous deux incarcérés à la prison de Tihar et ont plaidé non coupables. Ils ont été condamnés à mort par un tribunal de la NIA dans l’affaire des explosions à Hyderabad en 2013.

Bhatkal et Shaikh avaient insisté pour qu’ils soient présentés devant le tribunal de Mumbai pour la procédure de formulation des charges. Cependant, le tribunal avait rejeté le plaidoyer de Shaikh le mois dernier, affirmant qu’une ordonnance générale adoptée par le gouvernement de l’État en vertu de l’article 268 du Code de procédure pénale l’autorisait à ne pas le traduire devant le tribunal, car Shaikh est un condamné à mort.

Bhatkal a également insisté pour être produit, mais le tribunal a déclaré qu’il avait eu les meilleures opportunités. Le tribunal a déclaré que Bhatkal avait été connecté à plusieurs reprises par vidéoconférence pour lui offrir un procès équitable. «En raison de ses refus successifs d’entendre les accusations, j’aurais continué. Je lui ai également indiqué qu’en raison d’un tel comportement des accusés, le procès ne se déroule pas au rythme requis », a déclaré le tribunal. Après avoir été réprimandé par le tribunal, Bhatkal a accepté que les accusations soient formulées par vidéoconférence.

Les triples explosions survenues en 2011 au Bazar Zaveri, à l’Opéra et près de la gare de Dadar ont fait 27 morts et plus de 127 blessés. Le procès n’a pas encore commencé dans cette affaire.

L’escouade antiterroriste du Maharashtra (ATS) a affirmé que Bhatkal avait fomenté le complot et assemblé les bombes dans une pièce louée à Byculla.

