2012, l’Espagne a bouclé le cercle des vainqueurs avec une exposition

08/06/2021 à 19:11 CEST

Alex Carazo

Espagne Il a ouvert son cycle triomphal quatre ans plus tôt en Autriche contre l’Allemagne, s’est hissé au sommet du football avec la Coupe du monde en Afrique du Sud contre les Pays-Bas et a obtenu la « Triple Couronne » à Kiev en 2012 contre l’Italie. Première fois dans l’histoire qu’une sélection a franchi ce cap.

Vicente del Bosque a gardé le bloc qui a levé la Coupe du monde, mais a introduit quelques nouveautés. Les principales nouveautés ont été des deux côtés avec l’entrée de Arbeloa Oui Jordi Alba. La Roja est arrivée au Coupe d’Europe en Pologne et en Ukraine en pleine gueule de bois des affrontements à haute tension des deux dernières saisons entre le Barça et le Real Madrid, mais ils ont joué un jeu plus choral que jamais.

Avec Villa David grièvement blessé lors de la Coupe du monde des clubs avec le Barça, et Fernando Torres loin de son meilleur niveau, le principal doute était au niveau de l’avant-centre. forêt alternait pendant le tournoi la figure de Cesc Fabregas comme « faux 9 », avec l’entrée de « l’enfant » et même de Alvaro Negredo en demi-finale, où la chance des tirs au but est revenue sourire à l’Espagne, cette fois face au Portugal, avec Sergio Ramos imitant Panenka.

Avant, en quart de tour Espagne avait éliminé France sans difficultés avec doublet de Xabi Alonso. En finale, des visages ont été revus avec Italie, après le match nul 1-1 entre les deux équipes lors de la première journée de la phase de groupes. L’équipe italienne, dirigée par César Prandelli, débarrassé de Angleterre aux tirs au but en quarts de finale et Allemagne en demi-finale avec deux buts d’une star Mario Balotelli. Le second est venu après une course dans l’espace et un coup sec impossible pour Neuer, dont la célébration emblématique torse nu est restée dans les mémoires.

La finale visait un match en tête-à-tête entre les deux meilleures équipes mondiales. Un match égal était attendu dans lequel Espagne il aurait plus de domination, mais personne ne pouvait imaginer la supériorité dont on a été témoin pendant les 90 minutes. Avec une équipe pleine de milieux de terrain et avec Cesc de ‘faux 9’, le Rouge a caché le ballon à l’Italie tout au long du match et a livré un victoire historique les Italiens.

Silva ouvert la boîte, lever du soleil mettre le second au bord du repos, et tours Oui Buisson ils ont fermé la finale dans les dernières minutes. Blessure à Motta à la minute 65, quand Prandelli avait déjà fait les trois changements, a condamné l’Italie. Espagne a été couronné à Kiev comme la meilleure sélection de l’histoire et le le seul capable de remporter une Coupe du monde et deux Coupes d’Europe en quatre ans. Un football irremplaçable.