2014, l’année du sextage

(CNNMexico) – A 14 ans, Mary a son propre smartphone et consacre plusieurs heures de sa journée à ses réseaux sociaux ; elle partage ce qu’elle fait via Facebook ou Twitter, et de temps en temps elle envoie des photos de son corps nu via Snapchat à son petit ami. Pour elle, comme pour ses amis et des millions de millennials, cela fait partie de la conversation habituelle ; une preuve d’amour numérique.

Il y a un peu plus de trois ans, le sexting, défini comme l’envoi de photographies suggestives, à moitié nues ou complètement nues via des applications de messagerie texte, est devenu un quotidien pour les internautes, notamment entre 15 et 22 ans et les adultes qui posséder un smartphone.

Entre 2012 et 2014, l’envoi de photos suggestives chez les adultes possédant un smartphone est passé de 6 % à 9 % aux États-Unis, l’un des marchés qui pratique le plus cette pratique ; Le pourcentage de personnes ayant reçu des sextos est passé de 15 % à 20 % entre 2012 et 2014, et 3 % de ces personnes ont déclaré avoir transmis les photos nues de quelqu’un d’autre, un nombre qui est resté intact, selon l’étude Pew Internet, Couples and Technology Research. Centre.

Mais bien que le sextage ne fasse pas de distinction entre les âges ou les préférences sexuelles, les millennials ont été plus enclins à cette pratique. La raison, l’immédiateté, la facilité et l’inhérent qu’est la technologie et les quelques conséquences pour sa génération, selon le directeur de psychologie de l’Université de l’Utah, Donald Strassberg, dans une interview.

Mi-2014, une enquête sur la fréquence des sextos menée par la School of Psychology de l’Université de l’Utah aux États-Unis a révélé que 20 % des 11 000 répondants (tous âgés de 18 à 22 ans) avaient participé à ce type de messages en le dernier anus.

“Je ne peux pas dire avec certitude combien l’utilisation du sexting a augmenté en 2014, mais sans aucun doute, il y a eu une tendance à la hausse au cours des trois dernières années et c’est une tendance qui ne va pas diminuer, car il y a de plus en plus d’applications qui en font la promotion”, a déclaré le directeur de la psychologie de l’Université de l’Utah, Donald Strassberg.

Applications nues

L’utilisation d’applications telles que Snapchat, KiK et Line a augmenté en 2014, et l’une des utilisations les plus fréquentes de celles-ci était l’envoi de photos nues ou semi-nues, selon un rapport du Pew Research Center. Sur Snapchat, le fait que les messages soient supprimés 10 secondes après leur envoi fait partie de ce qui les rend attractifs pour le sexting.

Les applications visant à attirer le sexe opposé comme Tinder contribuent également à la tendance, a déclaré Strassberg en plus d’autres qui se concentrent sur l’anonymat des utilisateurs comme Secret et Whisper, ce qui les rend également “sexy” pour ces activités.

Pour Strassberg, le peu de considération qu’ont les internautes sur les conséquences de l’envoi de quelque chose via le réseau augmente la tendance. C’est facile, c’est immédiat, et dans certaines applications, comme Snapchat, on pense que les messages s’autodétruisent après quelques secondes, ou qu’ils sont anonymes, comme dans des applications comme Secret ou Whisper.

“Comme les messages dans ces applications semblent éphémères ou l’anonymat met une sorte de bouclier pour les utilisateurs, qui peut en fait être piraté et n’existe pas”, a déclaré le psychologue.

Strassberg rappelle que dans certains cas de sextos aux États-Unis, dans des collèges ou lycées, se sont soldés par des suicides, car ce qui semblait “un moment romantique numérique alors qu’ils étaient ensemble, quand ils se séparent, est la revanche parfaite et c’est contre-productif , a déclaré l’expert.

En 2014, 13% des adolescents américains âgés de 12 à 17 ans qui ont effectué des sextos au cours de la dernière année, ont reconnu avoir fait au moins une tentative de suicide alors que la même tranche de population qui n’a pas envoyé ce type de photos n’en avait qu’un 3%. taux de tentatives de suicide, selon une étude menée par le Pew Research Center à la mi-2014.

Les États-Unis, l’Europe de l’Est et certains pays d’Asie et d’Amérique latine sont les endroits où le sextage a été le plus évident, a déclaré Strassberg, ainsi que dans certaines communautés aux États-Unis.

Combattre les sextos ?

Pour le psychologue de l’Université de l’Utah, cette pratique n’a pas vocation à diminuer et bien qu’il existe des logiciels et des applications pour bloquer ou détecter ce type de contenu avant qu’il ne soit envoyé, Strassberg suggère que l’un des rares moyens efficaces d’en minimiser les conséquences Sexting mène des campagnes de sensibilisation dans les écoles et auprès des familles.

« En réalisant l’enquête, j’ai découvert que la plupart des collèges et lycées ne sont pas intéressés à savoir si cela se produit parmi leurs étudiants. C’est comme éviter de savoir ce qui se passe pour ne rien faire. Une plus grande attention devrait être accordée à la compréhension des conséquences de la publication de quelque chose sur le Web », a-t-il déclaré.

