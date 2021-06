2016, le Portugal et Cristiano Ronaldo ont sorti leur épine

08/06/2021 à 19:11 CEST

Aucun Portugais n’avait encore oublié en 2016 ce qui s’était passé lors du Championnat d’Europe organisé dans leur pays douze ans plus tôt. Impossible d’oublier une défaite aussi douloureuse. Jamais avant le Portugal il avait été si près d’obtenir à nouveau un titre, et ce n’était pas le cas dans les années qui ont suivi l’édition tenue en France.

Le Portugal a atteint le Championnat d’Europe sans être l’un des candidats, en dépit d’avoir Cristiano Ronaldo dans leur apogée footballistique, mais ils ont fini par être pour les Français ce que la Grèce était pour eux en 2004. L’UEFA a complètement changé le format et a ouvert les portes à plus de sélections. Un total de 24 pays ils sont allés au rendez-vous, où il y avait cinq débutants: Albanie, Slovaquie, gallois, Islande et Irlande du Nord, et tous sauf les premiers ont avancé du premier tour.

le Portugal a eu beaucoup de mal à passer la phase de groupes. Ils ont à peine ajouté trois nuls en trois matchs, et ont été classés grâce à la modification du UEFA qui a permis aux quatre meilleurs tiers de passer en huitième. Cristiano Ronaldo il se tenait comme un héros de le Portugal avec son doubler avant Hongrie lors du dernier match, où les Ibères étaient tout près d’être éliminés.

En huitièmes ils se sont débarrassés Croatie en prolongation avec un but en retard Quaresma et en quarts de finale ils ont battu aux tirs au but Pologne. le seul triomphe des Portugais dans le tournoi dans les 90 minutes réglementaires est venu en demi-finale. Le combiné de Fernando Santos les visages ont été vus avec le surprenant gallois de Gareth Bale, qui était à un pas de la finale lors de sa première participation à un championnat d’Europe. En finale je m’attendais France, avec tout est prêt pour faire la fête à Saint-Denis devant ses fans.

Malgré un début de match quelque peu hésitant, lors des tours de qualification, les Bleus avaient montré pourquoi ils étaient l’un des grands favoris pour remporter le titre au-delà d’être les hôtes. Mais Le Portugal était très au courant du Championnat d’Europe 2004. Les Portugais ont effectué un exercice d’endurance tout au long du tournoi qui les avait transformés en un bloc très rocheux et fort mentalement. Pas même la blessure de Christian au début du jeu après un affrontement avec Payet fait chanceler le mur portugais.

Les minutes passaient et Le Portugal jouait avec la pression environnementale sur la France, tout comme la Grèce l’a fait avec eux douze ans auparavant. Les Gaulois avaient le titre dans un coup de Gignac qui a heurté le bâton juste avant la prolongation. En prolongation, l’équipe portugaise a donné un pas en avant, profitant de la peur de perdre de la France, puis est apparu un autre héros inattendu dans l’histoire de l’Eurocup.

Tout comme Panenka, Vilfort, Bierhoff ou Charisteas l’ont fait, Éder il a marqué le but vainqueur pour son équipe et s’est imposé comme le joueur décisif contre toute attente. Il avait à peine eu de l’importance tout au long du tournoi, mais il est entré à jamais dans l’histoire du football portugais et de cette équipe, qui a finalement atteint le premier titre international pour le Portugal.