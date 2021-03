2020-21: Les recettes fiscales nettes ont augmenté de Rs 1,2 crore lakh par rapport à l’estimation révisée

Le Centre prélève 58% des recettes brutes de ces impôts après les transferts obligatoires aux États.

Le Centre peut récolter des recettes fiscales nettes supplémentaires d’environ Rs 90 000 crore en FY21 par rapport à l’estimation révisée (RE) de Rs 13,4 lakh crore, en raison de la hausse des rachats d’impôts sur les sociétés et les particuliers. Il peut également obtenir un crore supplémentaire de Rs 30 000 à partir des «droits d’accise de l’Union», déduction faite des transferts aux États.

Selon une analyse FE, les recettes fiscales brutes (avant la dévolution) de l’impôt sur les sociétés au cours de l’exercice en cours pourraient atteindre 5,75 crore lakh Rs, contre Rs 4,46 crore lakh. L’estimation est basée sur les revenus recueillis au cours de la période d’avril à janvier et sur les hypothèses de revenus probables des deux derniers mois de l’exercice en fonction des tendances historiques.

De même, les recettes brutes de l’impôt sur le revenu des particuliers (PIT) pourraient s’avérer être de Rs 4.84 lakh crore contre RE de `4.59 lakh crore. Ainsi, les recettes fiscales directes brutes de l’exercice en cours pourraient être un crore de Rs 1,5 lakh plus élevé que le RE respectif à Rs 10,55 crore de lakh. Le Centre prélève 58% des recettes brutes de ces impôts après les transferts obligatoires aux États.

En ce qui concerne les «droits d’accise de l’Union», seul un maigre 4% est partageable avec les États, de sorte que les 30 000 crores de Rs supplémentaires iraient presque uniquement dans les coffres du Centre.

Selon la deuxième estimation anticipée publiée récemment par l’Office national des statistiques (NSO), le PIB nominal sur lequel les chiffres clés du budget sont comparés devrait se contracter de 3,8% en FY21, contre une baisse de 4,2% estimée plus tôt. Bien que cela réduise légèrement le déficit budgétaire de l’exercice 21 de 9,5% (ER) du PIB à 9,4%, les recettes fiscales nettes étant supérieures aux ER de 1,2 crore lakh Rs des trois têtes mentionnées ci-dessus pourraient réduire le déficit de 60 points de base supplémentaires à 8,8. % du PIB, au niveau des dépenses ER et des autres postes de recettes.

Grâce au confort sur le front des recettes fiscales, le gouvernement a déjà annulé l’emprunt prévu de 20 000 crores de Rs qui était prévu vendredi.

Les collectes douanières sont vues sur la cible. Étant donné qu’une grande souplesse comptable est disponible pour le Centre sur le front de la TPS en raison du compte I-GST flottant, une estimation du nettoyage central de la TPS à ce stade est sujette à des corrections. Bien sûr, il n’y a pas de manque à gagner à ce titre.

Selon le budget FY22, l’ER sur les revenus des «Union Accise Duties» pour FY21 est fixé à Rs 3,61 lakh crore, contre Rs 2,67 lakh crore collecté dans FY20. Selon les données publiées par le contrôleur général des comptes (CGA), `2,75 lakh crore ont été collectés à partir de ces prélèvements en avril-janvier. Un autre crore de Rs 1,17 lakh pourrait être récolté en février-mars, selon la tendance historique; cela prendrait la vadrouille totale à Rs 3,9 crore lakh. Près de 100% des recettes des «droits d’accise de l’Union» proviennent de prélèvements divers sur l’essence et le diesel.

FE a calculé les recettes fiscales brutes probables pour FY21 comme suit: selon les données de la CGA, les recettes fiscales brutes des sociétés en avril-janvier étaient de Rs 3,34 lakh crore; dans les mois où les paiements anticipés d’impôts ne sont pas prévus, les collections ont été de 25 000 crores de roupies ou à peu près récemment, de sorte que le nettoyage de février pourrait être de 25 000 crores de roupies; En décembre, lorsque la troisième tranche d’impôts anticipés a été payée par Corporate India, les collections étaient de Rs 1,26 lakh crore; selon la tendance de ces dernières années, les collections en mars, le dernier mois d’un exercice, ont généralement tendance à être 70% plus élevées qu’en décembre et pourraient donc être de Rs 2,16 lakh crore cette année. Cela signifie que dans la période de février à mars, le nettoyage brut de l’impôt sur les sociétés pourrait être de Rs 2,4 lakh crore. Si cela est ajouté au `3,34 crore lakh collecté en avril-janvier, le total des recettes de l’année serait de Rs 5,75 crore lakh. Les collections PIT et Accise pour l’année ont également été estimées de la même manière.

