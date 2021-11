2020/21 MARCA Women’s Football Awards : Misa remporte Zamora ; Cardona obtient le prix de la révélation

MARCA a remis aujourd’hui ses récompenses individuelles pour le football féminin espagnol, en organisant un gala pour commémorer l’événement.

Misa Rodríguez a remporté le prix Zamora pour ses performances d’arrêt de tir et son ratio de buts contre, qui s’élevait à 0,9 (30 en 32 matches) la saison dernière.

Pendant ce temps, Marta Cardona a été nommée la révélation de 2020/21. Celui-ci est légèrement controversé, ne serait-ce que parce que Cardona était déjà un joueur de qualité à la Real Sociedad. Cependant, elle a fait un bond considérable en ce qui concerne le produit final avec le Real Madrid, marquant 14 buts et distribuant 8 passes décisives pour produire ce qui a été l’une des campagnes non barcelonaises les plus impressionnantes de Primera Iberdrola.

Autres lauréats

Pichichi: Jenni Hermoso (Barcelone)

MVP: Caroline Graham Hansen (Barcelone)

Meilleur entraîneur: Luis Cortés (ex-Barcelone)

Équipe nationale: Alexia Putellas (Barcelone)

Meilleur but: Nerea Eizagirre (Real Sociedad)

Meilleur ibéro-américain: Aline Reis (UD Granadilla Ténérife)

Meilleur arbitre: Maria Eugenia Gil Sorian

Vous pouvez lire l’article complet de MARCA sur les prix ici.