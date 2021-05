“ 2021 a clairement montré que l’avenir du travail était hybride ”

Sashi Kumar, Indeed India MD

La deuxième vague de Covid-19 qui s’est aggravée à la mi-avril a entamé la dynamique de recrutement à la hausse observée en Inde depuis décembre. Si la baisse du nombre d’embauches n’est pas aussi sévère que l’an dernier, la situation est néanmoins sombre, les consultants RH ne voulant pas donner de perspectives pour le reste de l’année. Sashi Kumar, directeur général, Indeed India, a déclaré à Shubhra Tandon que 2021 a clairement montré que l’avenir du travail est hybride et que les entreprises devront investir de manière significative dans la santé mentale des employés pour de meilleurs environnements de travail. Extraits:

Quelle est l’ambiance au sein de la fraternité des RH en ce qui concerne les nouveaux recrutements compte tenu de la féroce deuxième vague de Covid-19?

La situation est sombre. Soit vous, votre famille ou les gens de votre entourage tombent malades, vous n’allez pas toujours être dans le meilleur état d’esprit. Mais la lueur d’espoir est qu’aujourd’hui, nous sommes mieux préparés à gérer cela que l’année dernière. De nombreuses entreprises ont compris comment elles peuvent fonctionner et comment l’économie peut continuer à fonctionner, même en ces temps. De plus, contrairement à l’année dernière, lorsque le verrouillage national a fermé toutes les voies de l’économie, cette fois, il est plus ou moins dispersé. Nous assistons donc à une baisse de l’embauche, mais c’est mieux que la même période l’an dernier.

Êtes-vous en mesure d’évaluer comment sera le recrutement au cours des deux ou trois prochains mois?

Nous ne sommes pas en mesure de prédire comment les choses se passeront dans deux ou trois mois, car la situation évolue et il y a très peu de points de données disponibles. Il y a une incertitude certaine et cela a un impact sur les décisions d’embauche. Cependant, contrairement à la vague précédente, nous constatons que certains secteurs semblent insensibles à cette crise.

Quels sont les secteurs et les rôles prometteurs pour les demandeurs d’emploi?

Il y a une énorme augmentation dans l’embauche de personnes en cybersécurité, car de nombreuses entreprises adoptent le travail à domicile (WFH). L’accent est mis de plus en plus sur l’économie numérique, qui soutient la culture de la FMH. Nous constatons donc une augmentation de la demande de spécialistes du marketing numérique et de responsables du développement commercial. En outre, une tendance qui a peut-être commencé avant la pandémie, mais qui s’est accélérée au cours de la dernière année, est l’augmentation significative du nombre d’emplois indépendants. Nous avons également constaté une augmentation significative des emplois d’enseignement à distance. En avril 2021, par exemple, il a augmenté de 517% par rapport à l’année dernière. Les emplois dans les jeux ont augmenté de 13 à 15% au cours des derniers mois. Certains emplois immobiliers ont également bondi par rapport au passé.

Quel genre de changement assistez-vous actuellement à l’embauche en Inde?

Le travail à distance est maintenant devenu fort et influence la capacité des entreprises à embaucher des talents, quel que soit leur lieu d’implantation. Par exemple, si une entreprise est basée à Bangalore, la plus grande limitation à l’embauche est que je ne peux embaucher que des personnes qui sont basées à Bangalore ou qui sont prêtes à déménager ici. Mais cette inhibition a disparu ces derniers mois. Ainsi, même un grand spécialiste de la science des données basé à Bhubaneswar peut désormais travailler pour une entreprise basée à Bangalore, même si elle n’a pas de bureau là-bas.

Selon CMIE, il y a eu plus de 7 millions de pertes d’emplois en avril. Votre commentaire.

Oui, c’est inquiétant. Cependant, je pense qu’une part importante de cette perte d’emplois n’est pas une perte d’emploi permanente et est motivée par le fait que diverses régions du pays sont bloquées. À mon avis, certains de ces emplois reviendront à mesure que les verrouillages se résorberont et qu’il y aura une sorte de retour à l’activité économique. Ce n’est peut-être pas dans la même forme et le même format que précédemment, mais il y aura certainement un retour. Il est donc certain que les magasins ouvriront, certains de ces emplois de détail reviendront, mais la façon dont les gens s’engageront dans le commerce changera. De plus, étant donné la demande de personnel de livraison et de professionnels nécessaires pour fournir des services à domicile, certaines de ces personnes seront absorbées dans ces rôles.

Il y a eu des débats sur ce que sera l’avenir du travail – s’il s’agira entièrement de la FMH ou si des bureaux ouvriront, ou d’un système hybride. Quelle est votre opinion?

L’année 2021 a montré une chose très claire, que l’avenir du travail est hybride. Alors que les entreprises souhaiteront peut-être qu’une fois la pandémie terminée, 100% de leurs employés reviendront au bureau, la réalité est que cela n’arrivera pas avant 2022. De plus, l’expérience que les entreprises et les employés ont de 2020 à 2022 va définir également la manière dont les entreprises et les employés s’engagent au-delà de 2022. Il sera impossible pour de nombreuses entreprises de garder ces immenses biens immobiliers vacants pendant deux ans, car c’est l’horizon que nous envisageons.

À quel type de changement attendez-vous dans les attitudes des entreprises et des individus dans ce nouveau scénario de travail, qui aura une interaction physique minimale?

Il va y avoir un acte de foi tant pour une entreprise que pour un demandeur d’emploi potentiel. Les demandeurs d’emploi devraient pouvoir désormais accepter de travailler dans une entreprise dont ils n’ont pas visité les locaux et des collègues qu’ils n’ont pas rencontrés. Les employeurs doivent être prêts à embaucher quelqu’un et à lui faire confiance pour effectuer des tâches essentielles aux opérations sans même l’avoir rencontré une seule fois. Les entreprises devront également faire un acte de foi que les entreprises peuvent prospérer sans que les gens aient à se réunir, et plutôt à travailler et à se connecter à distance. De plus, il y a de très mauvaises nouvelles partout et nous avons tous été touchés par cela. La santé mentale des gens a été affectée. Je pense que plus que jamais, les entreprises doivent investir dans la santé mentale de leurs employés, car même si vous voulez que vos employés réussissent bien et se sentent soutenus, vous voudriez qu’ils puissent se concentrer sur l’accomplissement du travail. Nous verrons des entreprises investir massivement dans la santé mentale de leurs employés.

