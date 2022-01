2021 a été la meilleure année de Destiny 2 car le jeu a enfin un personnage principal

En 2021, Destiny 2 a compris ce qu’il voulait être.

Certes, ce n’était pas une année des plus grosses sorties de contenu pour le jeu de tir MMO de Bungie – l’extension Beyond Light était fin 2020 et The Witch Queen devrait sortir dans le jeu en 2022. Destiny 2 l’année dernière a principalement subsisté sur du contenu saisonnier, avec de nouvelles activités apparaissent et des histoires racontées en série au fil des semaines. L’année a vu un nouveau raid arriver sur Destiny 2, mais il s’agissait d’une version actualisée de Vault of Glass de Destiny 1. Le plus grand afflux de nouveautés est venu avec le contenu du 30e anniversaire, avec son hilarant donjon Attrape l’avarice et l’événement Dares of Eternity, mais même cela ne représentait qu’une fraction de ce que les joueurs ont l’habitude de voir quand Bungie fait tout son possible avec une nouvelle extension pour le jeu.

Mais en 2021, Bungie a découvert comment aller au-delà d’une simple série de nouvelles baisses et extensions de contenu. Le développeur a affiné l’approche sur laquelle il travaillait depuis le lancement de l’extension Forsaken, et pour la première fois, Destiny a commencé à ressembler à un monde contigu et connecté. La vision de Destiny 2 a finalement commencé à correspondre à la réalité de Destiny 2, et le jeu a été plus convaincant, du moins pour moi, que jamais auparavant.

Tout peut être attribué à un seul ajout important : en 2021, Destiny 2 a gagné un protagoniste.

Crow ajoute de l’humanité à l’expérience de devenir un sorcier de l’espace immortel, ce qui aide à fonder l’histoire de Destiny 2.

Pendant la majeure partie de l’exécution de Destiny, le jeu s’est joué comme si vous, le Gardien sans nom, étiez son personnage principal. C’est bien pour sauter sur le Dreadnaught pour affronter Oryx ou plonger dans la fosse de l’hérésie pour découvrir les secrets d’un navire pyramidal, mais la réalité est que le personnage du joueur dit peu et ressent moins. Dans une certaine mesure, vous vous appropriez le récit, mais les seuls véritables moyens d’interagir avec Destiny 2 sont de filmer des choses. Ainsi, les histoires que le jeu pouvait raconter étaient quelque peu limitées, vous déployant généralement pour tuer un monstre extraterrestre maléfique au hasard avant qu’il ne puisse faire quelque chose de mal.

Le meilleur de cette approche est sorti de Forsaken, une campagne d’histoire sur la traque des meurtriers du personnage de longue date de la bande dessinée Cayde-6. Ce conte a fait un très bon travail en évoquant une certaine émotion et en vous plongeant dans un fantasme de vengeance, mais même quand même, il ne pouvait pas être particulièrement profond. Le succès de l’histoire dépendait de votre investissement, et comme vous ne pouvez pas répondre aux personnages du jeu comme Petra Venj ou votre fantôme, il ne pouvait pas vraiment explorer les nuances de l’abandon de vos fonctions de gardien pour partir en quête pour se venger. C’est sans parler du fait que vous n’avez même pas vraiment choisi de vous venger – c’était la quête de l’histoire présentée devant vous.

En 2021, Destiny 2 a pivoté pour se concentrer davantage sur les histoires d’autres personnes, dont vous êtes une partie essentielle. L’année s’est principalement concentrée sur The Crow, le gardien ressuscité qui était Uldren Sov, le gars qui a assassiné Cayde-6. Tout au long de l’année, nous avons vu l’histoire de Crow s’étendre et évoluer, créant de véritables conflits de personnages et des moments émotionnels à partir de scénarios qui consistaient simplement à trouver le nouveau monstre extraterrestre maléfique et à l’éliminer.

L’ajout de Crow a été énorme, car son point de vue contribue à injecter une tonne de nuances dans l’histoire de Destiny 2. Les thèmes de l’histoire de Destiny 2 en 2021 tournaient autour du pardon et de la rédemption, de la reconsidération des ennemis et de la compréhension de leurs points de vue. Crow est l’incarnation de ces idées – un ancien ennemi que le joueur a réellement tué (probablement ; que le coup mortel ait été tiré par vous ou Petra reste, techniquement, inconnu), maintenant de retour dans le monde.

La trame de fond crapuleuse d’Uldren Sov fait partie de ce qui donne à Crow une perspective qui crée des conflits avec d’autres personnages, ce qui rend tout le monde autour de lui un peu plus réel.

Tout au long de 2021, Crow a eu du mal à cacher son identité; il sait que la personne qu’il était dans sa vie passée est détestée, mais il ne sait pas pourquoi. De plus, à travers les interactions du joueur avec lui, il en est venu à vous considérer comme un ami, sans savoir ce qui s’est passé entre vous et son passé.

Nous avons vu Crow se débattre avec ce que cela signifie d’être un gardien, un super-héros immortel chargé de protéger l’humanité, un rôle que les joueurs remplissent depuis des années. Nous avons vu d’autres personnages avoir du mal à décider comment traiter avec Crow, qui est en fait une nouvelle personne avec le visage d’un ennemi détesté. Nous avons vu l’influence de Crow changer les opinions et la personnalité d’autres personnages principaux alors qu’ils reconsidéraient leurs croyances de longue date. Et nous avons vu la présence de Crow agir comme une étincelle potentielle qui pourrait déclencher de nouveaux conflits, qui menacent de bouleverser tout ce qui était auparavant familier et statique dans Destiny 2 auparavant.

L’arrivée de Crow a donné un point de vue à l’histoire de Destiny 2. C’est la personne qui a des sentiments à propos de ce qui se passe, et ces sentiments vont au-delà du pressentiment d’une autre nouvelle menace qui se profile au loin. C’est une personne qui ne se contente pas de suivre les ordres, mais qui apporte de l’agence à l’histoire. Ses choix et sa perspective ont créé des changements chez d’autres personnages, qui à leur tour sont devenus plus complets et plus étoffés en raison de sa présence. Cela fait partie d’un changement global dans l’approche narrative de Destiny 2, bien sûr – il suffit de regarder l’excellente saison de la colleuse, qui était centrée sur les conflits entre Saint-14, Osiris, Mithrax et Lakshmi-2, avec Crow largement en arrière-plan – mais Crow a le plus souvent fonctionné comme le cœur du récit pendant toute l’année.

Et ce changement a rendu Destiny 2 beaucoup plus engageant, beaucoup plus émotionnel et beaucoup plus intéressant que par le passé. Le jeu avait besoin d’un personnage pour se concentrer sur qui n’était pas le joueur, suivant toujours les ordres et ne parlant jamais vraiment. La présence d’un étranger, quelqu’un qui pose des questions, voit les choses différemment et s’inquiète pour sa propre identité, a créé des ondulations qui se sont propagées dans Destiny 2. En 2021, tous les personnages principaux du jeu, dont les fonctions ont principalement consisté à remettre des primes et parfois des dialogues, ont gagné non seulement plus de temps à l’écran, mais plus de nuances. Ils se sentent plus comme des gens, et les histoires que le jeu raconte en sont plus riches.

Les interactions entre les personnages, plutôt que de simples monologues directs au joueur, ont ajouté des dimensions aux événements de jeu qui vont au-delà de suivre les ordres et de tirer sur des extraterrestres.

Il y a beaucoup à dire sur le travail narratif qui nous a amenés à ce point. Une grande partie de ce qui a fait de 2021 une année si excitante pour l’histoire de Destiny 2 était dans la fondation construite il y a des années, les briques placées une par une au cours du jeu qui deviennent maintenant un édifice à part entière, payant enfin leur promesse . Mais ce sont les personnages qui ont fait que ces révélations comptent, et Crow en particulier. Ce qui ne serait autrement que des moments de légende intéressants sont devenus des rythmes émotionnels qui ont modifié les personnages, pour le meilleur et pour le pire.

C’est le plus engagé que j’aie jamais été avec ce monde. C’est le plus que j’ai jamais anticipé sur ce qui va suivre et comment les choses vont changer. C’est le plus que je me suis jamais soucié des personnages de Destiny. Il n’y avait peut-être pas autant de choses à faire ou à voir dans Destiny 2 cette année que par le passé, mais 2021 a été la meilleure année de Destiny 2 jusqu’à présent, car c’est la plus vivante que le monde du jeu ait jamais ressentie. Il place la barre plus haut pour 2022 et au-delà, ainsi que pour les jeux en direct comme celui-ci.