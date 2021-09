2021 a été la meilleure année pour MEXC Global : réalisations, collaborations, RSE, améliorations

in

MEXC Global est fier d’atteindre plusieurs objectifs cette année. La bourse répond non seulement aux besoins du marché financier mondial, mais aussi à l’environnement. En outre, il est connu pour ses services avancés liés à la crypto-monnaie et ses volumes de négociation impressionnants de plus de 500 millions de dollars.

MEXC a noué des alliances stratégiques avec certains des projets de blockchain les plus prometteurs, y compris des intégrations avec Polygon et Solana dans un passé récent.

MEXC continue de s’associer aux meilleurs projets

MEXC a récemment collaboré avec Avalanche Network, qui offre des vitesses rapides et des frais de transaction bas. MEXC aide la plateforme de contrats intelligents avec un financement vert et un support technique, dans le but de stimuler la croissance du secteur de la blockchain.

À la suite de cette collaboration, MEXC s’est associé à Avalaunch, une rampe de lancement multifonctionnelle alimentée par le réseau Avalanche. Cela rehausse le profil d’Avalanche en donnant accès à l’incubateur à une vaste base d’utilisateurs du MEXC.

MEXC Global travaillera également en étroite collaboration avec Polygon pour le prochain événement Hackathon en tant que partenaire marketing officiel et pour aider à la construction écologique de Polygon.

En se concentrant sur l’avenir et sur d’autres grandes alliances à venir, MEXC Global peaufine déjà sa collaboration avec Unicrypt.

MEXC exploite le marché DeFi

MEXC Global a franchi une nouvelle étape en collaborant avec Impossible Finance, une rampe de lancement décentralisée pour transformer la façon dont les projets à venir sont lancés dans l’espace DeFi. La plate-forme offre un écosystème multi-chaînes sur les principales chaînes de blocs comme Polygon et Ethereum, où les entreprises DeFi peuvent être écloses et lancées.

Le partenariat, ainsi que la liste des jetons IDIA d’Impossible Finance, souligne l’engagement de MEXC à favoriser la croissance dans le secteur DeFi.

Promotion du bien-être global

MEXC Global s’est concentré sur l’expansion, comme en témoigne le succès croissant en Asie, s’étendant au Japon, en Corée, au Vietnam, en Indonésie et dans d’autres grands pays. Cependant, MEXC ne se limite pas seulement à la croissance, il va plus loin et redonne à la communauté.

Les dernières réalisations en termes de RSE pour le MEXC incluent des efforts pour canaliser les ressources vers la Turquie. Des incendies de forêt ont récemment dévasté le pays. Le mois dernier, le MEXC a canalisé ses œuvres caritatives pour aider les victimes des inondations dans la ville chinoise de Zhengzhou.

Pour l’avenir, MEXC Global montre tous les signes d’être destiné à évoluer et à s’améliorer. C’est pourquoi c’est un nom qui vaut la peine d’être recherché.