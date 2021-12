2021 a été l’année des crypto-monnaies et maintenant vous pouvez même acheter des roscones de reyes avec bitcoin | La technologie

En 2021, il y a eu une avancée incroyable avec les crypto-monnaies et de plus en plus d’entreprises les acceptent comme moyen de paiement.

Cette année a vu une vulgarisation des crypto-monnaies à tous les niveaux. On en parle de plus en plus dans les médias, il y a plus d’investisseurs, de pays qui les accueillent (alors que d’autres les limitent) et d’entreprises qui les acceptent.

Si l’on parle généralement des problèmes des crypto-monnaies meme parce qu’elles ne sont acceptées dans pratiquement aucun commerce et leur manque de valeur au-delà de la spéculation, avec le bitcoin il y a des avancées et en ce moment vous pouvez même acheter des roscones de reyes.

Comme publié dans El Periódico, le facteur différentiel du roscón de reyes dont nous allons parler est que peut être acheté avec des crypto-monnaies. Dans la pâtisserie Escribá où ils le vendent, ils « voulaient avancer avec de nouveaux systèmes de commercialisation et améliorer nos services » de cette manière.

Vous avez accumulé des « épargnes », et vous souhaitez les consacrer à investir. C’est naturellement que le doute surgit : est-ce que j’investis en actions ou en crypto-monnaies ?

Il a été baptisé comme Crypto Tortell ce roscón de reyes et est vendu 59 euros prix fixe. Quant aux bitcoins, le chiffre varie en fonction de la façon dont sa valeur fluctue être l’équivalent de ce même montant d’euros.

Il est difficile de savoir combien de clients ajoutant ce mode de paiement attireront, mais chez Escribá, ils le considèrent comme une avance étant donné la possibilité de plus en plus courante que les crypto-monnaies soient l’option de paiement préférée.

Dans la pâtisserie, lors du paiement du roscón, vous devez sélectionner l’option coinbase et, après avoir lu un code QR, le prix à ce moment-là en bitcoins sera signalé et la façon de le payer.

Quant au Crypto Tortell lui-même, il s’agit d’un roscón fourré à 70% de truffes au chocolat pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes dont l’apparence ne se démarque pas, bien que la surprise qui se trouve à l’intérieur soit une « pièce plaquée or 24 carats qui simule une pièce de monnaie » et non un haricot.

Il est prévisible que les crypto-monnaies seront un sujet de conversation récurrent à de nombreuses tables pendant Noël, et désormais elles seront également une forme de paiement pour ce dessert populaire.