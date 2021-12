2021 a été une année charnière pour les arbres et les forêts dans la crise climatique

Ce n’est pas tous les ans que les pompiers enveloppent le plus grand arbre vivant du monde dans une couverture en aluminium surdimensionnée. Mais ils étaient là cet automne, dans le parc national de Sequoia en Californie, couvrant la base de 36 pieds de large de l’arbre connu sous le nom de General Sherman pour le protéger des ravages dévastateurs de l’État. les feux.

Les images du géant enveloppé semblent symboliser la course mondiale pour protéger les forêts face à tout, de la chaleur extrême à une industrie bovine en plein essor. De nombreux arbres ont brûlé cette année sur la côte ouest et au Canada, et d’autres ont été délibérément abattus.

La déforestation dans la forêt amazonienne a atteint son plus haut niveau depuis plus de 15 ans. Et la conséquence de la perte de tous ces arbres est devenue plus claire que jamais : une étude publiée en juillet a révélé que certaines parties de l’Amazonie émettent désormais plus de dioxyde de carbone qu’elles n’en absorbent, contribuant ainsi au réchauffement climatique rapide.

Mais il y avait aussi beaucoup d’espoir. Le général Sherman a survécu, par exemple. Et les scientifiques ont découvert une poignée de nouvelles espèces forestières, y compris ce qui est probablement le plus petit reptile du monde.

À l’automne, les pompiers ont enveloppé le séquoia géant appelé General Sherman dans des feuilles de papier d’aluminium pour l’empêcher de brûler. Il faisait partie des séquoias menacés par l’incendie du complexe KNP dans le nord de la Californie.Gary Kazanjian/. via .

Pendant ce temps, le président Joe Biden a commencé à annuler plusieurs politiques de l’ère Trump qui nuisent aux forêts, et les dirigeants du monde entier se sont engagés à arrêter ou à inverser la déforestation d’ici la fin de la décennie. Ces promesses radicales ont le potentiel de façonner les forêts du monde pour les décennies à venir.

Voici nos plus gros plats à emporter de 2021, une année des arbres.

L’Amérique a pivoté d’ennemi de la forêt à défenseur de la forêt

L’année a commencé sombre pour certains des écosystèmes forestiers les plus importants du pays. L’administration Trump sortante a réduit la protection fédérale de la forêt nationale de Tongass en Alaska – la plus grande forêt pluviale tempérée intacte du monde – et a finalisé une règle pour cesser de protéger plus de 3 millions d’acres du nord-ouest du Pacifique qui abrite la chouette tachetée du nord, un oiseau menacé.

Biden a annulé ces politiques, et d’autres, après son entrée en fonction.

« Nous avons maintenant eu 12 mois pour nous remettre là où nous étions en 2016 », a déclaré Aaron Weiss, directeur adjoint du Center for Western Priorities, un groupe de recherche et de plaidoyer. « Je ne sais pas si vous pouvez appeler cela un progrès autant que l’arrêt du saignement. »

Une chouette tachetée du nord à Muir Woods National Monument au nord de San Francisco, Californie.Robert Alexander/.

Mais en janvier, Biden a également annoncé que les États-Unis viseraient « 30 sur 30 » – un objectif de conserver au moins 30% des terres et de l’eau du pays d’ici 2030, auquel des dizaines d’autres pays se sont engagés.

« Nous n’avons jamais vu un président faire ce genre de grande promesse de conservation d’emblée », a déclaré Weiss.

Depuis lors, l’objectif a été repoussé de tous les horizons politiques. Aux États-Unis, certains militants de droite font déjà campagne contre la cible et la qualifient d’accaparement de terres fédérales. À l’échelle internationale, les défenseurs des droits autochtones craignent que les communautés locales ne perdent l’accès à leurs terres alors que les gouvernements protègent davantage de zones.

Pourtant, l’initiative pourrait changer la donne pour la conservation des terres aux États-Unis, a déclaré Weiss. Contrairement à certains efforts pour protéger la nature dans le passé, le plan de Biden, dirigé par le ministère de l’Intérieur, mentionne les droits tribaux et vise à aider les communautés à faible revenu à accéder à la nature.

Les incendies de forêt dévastateurs de l’été dernier peuvent également s’accompagner d’une lueur d’espoir : l’argent du gouvernement bien nécessaire pour restaurer les forêts. La loi Build Back Better de l’administration Biden – qui a été adoptée à la Chambre mais attend un vote au Sénat – investirait des milliards de dollars dans la prévention des incendies de forêt et la protection des habitats forestiers pour les animaux menacés. Des experts ont déclaré à Vox cet automne que, s’il était adopté, la loi pourrait être monumentale pour les forêts du pays.

On découvre encore ce qui vit dans les forêts du monde

Il peut sembler que nous ayons exploré tous les coins de la Terre, de la cime des arbres les plus hauts au réseau souterrain de champignons qui les relie. Mais il y a encore une opportunité quasi infinie de découverte si vous savez où chercher, a déclaré EO Wilson, un biologiste de renom. Les scientifiques n’ont décrit qu’une petite fraction des quelque 9 millions d’espèces dans le monde, a-t-il souligné.

« Ce serait extrêmement productif et utile si nous faisions davantage d’efforts pour identifier toutes les espèces sur Terre », a déclaré Wilson, 92 ans, à Vox en décembre. « Nous devons avoir une compréhension plus complète et plus productive de la façon de prendre soin de la vie dont nous avons hérité. »

Les scientifiques ont décrit une nouvelle espèce de caméléon en 2021 appelée Brookesia nana qui pourrait être le plus petit reptile du monde.Frank Glaw/AP

En d’autres termes, nous devons savoir ce que nous avons à perdre. Même aujourd’hui, les scientifiques découvrent de nouvelles créatures, et pas seulement des microbes et de petits insectes. Rien que cette année, ils ont décrit au moins deux douzaines de nouvelles espèces, allant des reptiles et des amphibiens aux insectes et aux fleurs. Beaucoup d’entre eux dépendent des forêts mêmes que les gouvernements promettent de protéger, comme Brookesia nana, un caméléon de la taille d’une vignette originaire des forêts tropicales du nord de Madagascar. C’est peut-être le plus petit reptile sur Terre ; c’est certainement le plus mignon.

Un engagement mondial pour arrêter la déforestation aide plus qu’il ne fait de mal

Cette année a également marqué le début d’importants engagements et financements pour les arbres. Lors de la grande conférence des Nations Unies sur le climat en novembre à Glasgow, plus de 100 dirigeants mondiaux ont promis de mettre fin à la déforestation d’ici 2030 – un engagement que les gouvernements et les entreprises privées ont soutenu à hauteur de 19 milliards de dollars. En avril, un certain nombre de pays, dont les États-Unis et la Norvège, ont également lancé une coalition qui paiera les pays qui peuvent montrer qu’ils empêchent la déforestation.

Mais les pays ont déjà essayé ces stratégies et elles n’ont pas fonctionné. Lors d’un sommet des Nations Unies sur le climat en 2014, par exemple, des dizaines de gouvernements ont signé un pacte appelé la Déclaration de New York sur les forêts, qui visait également à mettre fin à la destruction des forêts d’ici 2030. Pourtant, la perte de forêts dans le monde a suivi une tendance à la hausse et non à la baisse depuis lors. . (Certains pays comme l’Indonésie et la Malaisie, cependant, semblent inverser la tendance.)

« Nous avons déjà eu de nombreuses déclarations et rien n’a changé », a déclaré Kimaren ole Riamit, leader autochtone au Kenya et directeur exécutif de l’association à but non lucratif. Partenaires autochtones pour l’amélioration des moyens de subsistance. « Il y a très peu de choses pour nous inspirer », a-t-il déclaré.

Des représentants du gouvernement inspectent une zone déboisée dans le nord de l’Amazonie brésilienne le 22 septembre 2021. Evaristo Sa/. via .

Le Brésil, qui a signé le récent engagement, a encore érodé la confiance dans ce genre de grandes déclarations, a déclaré Alain Frechette, directeur de l’analyse stratégique et de l’engagement mondial au sein du groupe de défense des droits fonciers Rights and Resources Initiative. Le Brésil était autrefois une affiche pour le ralentissement de la déforestation, mais maintenant, il augmente à nouveau, sous le président de droite Jair Bolsonaro. « Dans quelle mesure pouvons-nous prendre cet accord mondial au sérieux si le Brésil fait partie de la solution ? » dit Fréchette. « Est-ce que Bolsonaro va soudainement changer ? »

Mais il vaut toujours mieux avoir l’engagement que de ne pas l’avoir, a déclaré Frances Seymour, chercheuse forestière au World Resources Institute, une organisation de recherche environnementale. Les promesses faites à Glasgow par les pays et les entreprises feront probablement plus pour les forêts que la déclaration de 2014, a-t-elle déclaré. Les grandes économies comme la Chine sont impliquées cette fois-ci. De plus, les PDG de plus de 30 institutions financières ont soutenu l’engagement en promettant de cesser d’investir dans des activités qui détruisent les forêts.

Le nouvel engagement pourrait changer les normes dans le monde, dit Seymour, s’il contribue à rendre inacceptable la destruction des forêts – tout comme il est de plus en plus inacceptable, par exemple, de polluer l’atmosphère en brûlant du charbon. « C’est un signe positif », a-t-elle déclaré.

Les peuples autochtones sont enfin reconnus dans les plans de protection des forêts

Bon nombre des dernières étendues de forêts saines dans le monde se trouvent sur des terres détenues ou occupées par des peuples autochtones et des communautés locales – des groupes dont les cultures et les moyens de subsistance sont profondément ancrés dans la terre. Ces régions peuvent également abriter une plus grande diversité d’animaux que les aires protégées formelles. Pourtant, pendant de nombreuses décennies, les écologistes occidentaux ont largement ignoré le rôle des peuples autochtones dans la protection de la nature et, dans certains cas, ont retiré des tribus de leurs terres au nom de la conservation de la faune.

La militante autochtone Tarcila Rivera Zea assiste à une session à la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, le 9 novembre 2021.Paul Ellis/. via .

Cela commence peut-être à changer, du moins en surface, a déclaré ole Riamit à Vox. « Nous avons assisté à une évolution de la résistance des peuples autochtones à une reconnaissance de plus en plus positive d’eux sur papier », a-t-il déclaré. Par exemple, le projet de stratégie des Nations Unies pour la conservation de la biodiversité mentionne le respect des droits et des connaissances des peuples autochtones. Et pour la première fois, cet automne à Glasgow, des « détenteurs de connaissances autochtones » du monde entier ont assisté au sommet des Nations Unies sur le climat, a déclaré ole Riamit.

Mais la reconnaissance n’est qu’un point de départ, a-t-il ajouté. « La déclaration politique selon laquelle les peuples autochtones ont quelque chose à partager est encourageante et bienvenue », a-t-il déclaré, « mais si nous nous arrêtons là, ce ne sera que de l’encre sur papier ».

Ce qu’il faudrait pour que les gens arrêtent de couper les forêts

Les chercheurs savent comment les forêts sont détruites, principalement pour défricher des terres pour le bétail, le soja, l’huile de palme et d’autres produits agricoles. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas les sauver ?

D’une part, les ressources publiques que nous consacrons à la protection des arbres sont pâles par rapport aux flux d’argent qui les détruisent, tels que les investissements dans de nouveaux ranchs et fermes, a déclaré Seymour. Même avec des milliards de dollars de financement et de nouveaux engagements gouvernementaux et corporatifs, c’est comme « nager en amont dans une marée d’argent », a-t-elle déclaré. « Ce que nous faisons pour protéger les forêts de manière proactive est tout simplement sans commune mesure avec la menace » auxquelles ils sont confrontés.

Les pays et les entreprises devraient être tenus responsables de leurs engagements à mettre fin à la déforestation, et nous ne pouvons pas attendre 2030 pour vérifier les progrès, a ajouté Seymour.

Une forêt indonésienne est incendiée le 3 mars 2018 pour faire place à une plantation de palmiers à huile.. via .

En fin de compte, pour arrêter la destruction des forêts, nous avons besoin d’une nouvelle économie et d’un nouveau système de valeurs qui ne soient pas fondés sur le profit, a expliqué ole Riamit. « Nous devons repenser notre relation avec la nature », a-t-il déclaré, et pas seulement la traiter comme un « supermarché ». C’est bien sûr plus facile à dire qu’à faire, mais nous pouvons commencer par écouter les peuples autochtones, a-t-il ajouté. « Bien qu’il soit difficile de prescrire un système de valeurs à une société, pourrions-nous réfléchir un peu plus, éventuellement, à ce que les peuples autochtones peuvent apporter ? »

Donner aux peuples autochtones la propriété de leurs terres est l’un des moyens les plus efficaces de conserver la faune – et cela profite également aux gens et au climat, a déclaré Frechette. À moins que les communautés locales ne fassent partie des solutions climatiques qui impliquent les forêts, a-t-il ajouté, elles ne fonctionneront pas.

Au cours des dernières semaines, Seymour a eu des conversations avec des experts en prévision de la prochaine grande réunion sur le climat en Égypte en 2022. Elle est réconfortée qu’ils demandent ce qui doit se passer au cours des 12 prochains mois pour rendre ces engagements crédibles.

Il est « plus difficile de s’en sortir sans rien faire » de nos jours, a-t-elle déclaré – en partie parce que des technologies telles que l’imagerie satellite révèlent les pays où les forêts sont abattues ou partent en fumée. « Vous ne pouvez pas vous cacher, dit-elle. « C’est au moins un risque d’un point de vue réputationnel pour ces pays de prendre ces engagements et de ne pas donner suite. »

Une bonne nouvelle est que les forêts peuvent rebondir, si nous les laissons reposer pendant un certain temps. Des recherches publiées ce mois-ci ont révélé que les forêts tropicales peuvent récupérer bon nombre de leurs caractéristiques importantes, telles que la santé des sols et d’autres avantages dont les humains dépendent, en aussi peu que 10 ou 20 ans, sans aucune aide humaine. Il ne nous reste plus qu’à arrêter de les abattre.