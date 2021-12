2021 a recueilli 7 des 10 plus gros investissements de capital-risque de démarrage dans la crypto, la blockchain

Source : iStock / RyanJLane

Les sociétés de capital-risque augmentant leur exposition aux crypto-monnaies cette année, sept des dix investissements de capital-risque de démarrage liés à la crypto-monnaie et à la plus grande blockchain de tous les temps ont eu lieu en 2021, selon un rapport récent de la société de données financières et de logiciels. PitchBook .

Le rapport, que PitchBook a fourni à Cryptonews.com, évalue les investissements liés à la crypto-monnaie et à la blockchain par les sociétés mondiales de capital-risque à environ 29,4 milliards de dollars cette année, avec 1 686 transactions signalées.

Cela représentait une augmentation de près de cinq fois par rapport à 2020, lorsque les sociétés de capital-risque avaient injecté un total de 6,6 milliards de dollars dans de telles transactions dans le cadre de 793 transactions, comme l’indiquent les logiciels et les données financières de la société. .

Les données de PitchBook suggèrent que 2021 a été une année record en termes d’investissements en capital-risque dans le secteur, dépassant l’année record précédente de 2018 lorsque les entreprises de crypto et de blockchain ont levé environ 8,2 milliards de dollars auprès de sociétés de capital-risque à travers le monde dans le cadre de 1 200 accords.

Dans son rapport, PitchBook fournit des informations sur les sept principales transactions de démarrage suivantes qui ont eu lieu cette année, entre autres :

le cycle de financement de juillet par la bourse de dérivés cryptographiques FTX, qui a généré environ 1 milliard de dollars US ; le cycle de financement de novembre du prêteur de crypto-monnaie Celsius Network (CEL) qui a généré 750 millions de dollars ; le cycle de financement du développeur de logiciels en novembre Forte, qui a injecté quelque 725 millions de dollars dans l’entreprise ; la ronde de financement signature de novembre fintech MoonPay, qui a généré 555 millions de dollars pour l’entreprise ; Le précédent tour de financement de FTX en octobre dernier, qui a fourni à la société 420,69 millions de dollars pour soutenir sa croissance ; le cycle de financement de novembre par l’échange de crypto-monnaie Global haussier qui a injecté 400 millions de dollars dans l’entreprise ; le tour de table de 350 millions de dollars par la plateforme de jetons non fongibles (NFT ) Dapper Labs qui a eu lieu en mars dernier.

Pendant ce temps, comme indiqué, PitchBook a constaté que les fonds de capital-risque investissant près de 30 milliards de dollars dans la crypto en 2021, dépassent non seulement le montant enregistré au cours de l’année record précédente de 2018, et près de quatre fois, mais représentent également plus de fonds injectés dans l’industrie qu’en tout. années précédentes combinées.

