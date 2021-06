2021 Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody ⋆ 10z viral

2021 Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody (Crédit photo: JeffCars.com)

Surligner: Cette Hellcat à propulsion arrière est la Charger la plus puissante produite en série, développant 797 chevaux.

PDSF du véhicule d’essai : 86 865 $ (Modèle de base: 71 490 $)

Nombre de places: 5

Caractéristiques de sécurité standard : coussins gonflables; ABDOS; caméra arrière; capteurs sonores arrière; et un angle mort électronique avec détection de chemin croisé

Équipement standard: roues de 20 pouces en aluminium carbone; pneus de performance toutes saisons; un système d’aide au lancement ; essieu arrière différentiel antipatinage ; freins Brembo; étriers de frein rouges; une suspension à amortissement adaptatif ; modes de conduite; un indicateur de changement de performance ; étriers de frein rouges; un système de démarrage à distance ; compteur de vitesse à 200 mph; un système Wi-Fi dans la voiture ; sièges avant chauffants/ventilés à réglage électrique; réglage de la mémoire pour les sièges, la radio et les rétroviseurs extérieurs ; un volant gainé de cuir ; un volant chauffant; prise d’air à une seule prise d’air de la hotte; et un pneu performant

Options : Insigne yeux rouges ; Compteur de vitesse de 220 mi/h ; Feu arrière Dodge noir satiné; refroidisseur de puissance SRT ; ensemble intérieur en daim de carbone; une garniture de pavillon en daim ; accents intérieurs en fibre de carbone véritable; système de navigation; Abonnement voyage/trafic de 5 ans à SiriusXM ; sièges rouges; Pneus de 20 pouces à cote Z ; roues de granit; et une taxe sur les gros consommateurs d’essence

Audio standard sur le véhicule d’essai : un système audio Alpine à 6 haut-parleurs avec SiriusXM

Connectivité Bluetooth : Standard

Connectivité USB : Standard

Connectivité Apple/Android : Standard

Garantie pare-chocs à pare-chocs : 3 ans ou 36 000 miles

Garantie du groupe motopropulseur: 5 ans ou 60 000 miles

Moteur 8 cylindres de 6,2 litres/797 chevaux (Crédit photo : JeffCars.com)

Moteur/puissance standard : Moteur 8 cylindres de 6,2 litres/797 ch

Carburant recommandé: Ordinaire

Kilométrage de carburant standard : 12-ville/21-autoroute

Pour plus de photos et pour continuer à lire la critique, cliquez ici.

