2021 en quelques mots ! Des gares de classe mondiale à 3AC Economy, mesures prises pour une meilleure expérience des chemins de fer indiens

Les opérations de fret à travers le réseau des chemins de fer indiens ont contribué à la reprise économique nationale.

Transformation majeure des chemins de fer indiens ! L’année 2021 a été une « année de transformation majeure » pour le transporteur national, selon le ministère des Chemins de fer. L’année dernière, les chemins de fer indiens ont connu une croissance sans précédent dans le développement des infrastructures, l’innovation, la diversification du fret, l’extension de la capacité du réseau, etc. De plus, les opérations de fret sur le réseau des chemins de fer indiens ont contribué à la reprise économique nationale. Outre ces jalons, Indian Railways a également annoncé le programme Bharat Gaurav, introduit des gares ferroviaires de classe mondiale réaménagées, des autocars de classe économique 3-AC, entre autres. Voici quelques-unes des principales mesures prises par le chemin de fer en 2021 pour améliorer l’expérience des passagers :

Sécurité améliorée : Les chemins de fer indiens n’ont enregistré aucun décès de passager depuis avril 2019

Ponctualité: Les trains Courrier/Express ont été ponctuels à 92,55% au cours de l’exercice 2021-22 (jusqu’au 31 décembre 2021)

Progrès des infrastructures : L’allocation de capital la plus élevée de 2,15 Lakh Crore a été faite pour le développement des infrastructures au cours de 2021-22, 1924 Rkm électrifiés jusqu’au 30 décembre 2021, 120,5 km de nouvelle ligne, 242,3 km de conversion de jauge et 967,61 km de doublement, construction de 83 ROB, 338 RUB jusqu’à Novembre 2021, mise en service de 172 FoB, 48 ascenseurs et 50 escaliers mécaniques jusqu’au 21 novembre

Vidéosurveillance et Wi-Fi : Mise en service de la vidéosurveillance dans 840 gares (47 au cours de l’année) et du Wi-Fi dans 6089 gares (120 au cours de l’année)

Train Tejas Rajdhani : Les râteaux Tejas ont été présentés à quatre Rajdhanis, notamment les trains Aanand Vihar-Agartala, Mumbai-New Delhi (deux) et Rajendra Nagar Terminal (Patna)-New Delhi Rajdhani Express

Classe Économique 3-AC haute capacité : Indian Railways avait installé une nouvelle voiture économique 3-AC de grande capacité et produit jusqu’à 33 voitures de ce type au cours des deux derniers mois. Avec ceux-ci, un total de 54 autocars 3-AC Economy ont été mis à disposition sur les chemins de fer indiens.

Bharat Gaurav : Pour stimuler le tourisme, les chemins de fer indiens avaient annoncé des trains de circuits touristiques thématiques « Bharat Gaurav », qui mettront en valeur les riches trésors historiquement importants de l’Inde

Stations de classe mondiale réaménagées : PM Modi avait inauguré la station réaménagée de Gandhinagar Capital le 16 juillet 2021 et réaménagé la station Rani Kamalapati le 15 novembre 2021

Production de matériel roulant : 570 locomotives électriques, 3790 voitures LHB, 13 voitures à dôme Vista produites jusqu’en novembre 2021

Trains à oxygène et voitures d’isolement : Jusqu’à présent, plus de 899 trains Oxygen Express ont livré plus de 36 840 tonnes d’oxygène liquide dans 15 États. De plus, 4 176 autocars ont été convertis pour servir d’installations de quarantaine/isolement pour les patients de Covid

