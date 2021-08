2021 est 1984 – Nos libertés et nos libertés nous sont arrachées et l’Amérique est presque partie ⋆ .

par Michael Snyder, Le blog de l’effondrement économique :

Si seulement George Orwell pouvait voir ce que nous sommes devenus. Aujourd’hui, j’écris cet article au milieu d’un état de profonde tristesse. Je dois admettre que je n’ai pas été aussi triste depuis très longtemps. En fait, je ne sais même pas si je vais pouvoir terminer cet article. Ce qu’ils font à ce pays que j’aime commence vraiment à me toucher émotionnellement. L’Amérique est censée être un phare de liberté et de liberté pour le monde entier, mais maintenant nous sommes à la pointe de la tendance mondiale vers l’autoritarisme. Je sais que beaucoup de gens ont quitté les États-Unis ces dernières années pour tenter d’échapper à la folie, mais à ce stade, nous voyons l’autoritarisme monter un peu partout. Il suffit de regarder la Nouvelle-Zélande. Il suffit de regarder l’Australie. Il suffit de regarder les Philippines. À une époque, les gens fuyaient vers ces pays, mais maintenant ils sont devenus l’un des régimes les plus autoritaires de tous.

Je me sens tellement frustré parce que j’ai l’impression de m’être cogné la tête contre un mur de briques. Au cours de la dernière décennie, j’ai écrit d’innombrables articles avertissant que nous étions en train de perdre nos libertés et nos libertés, et un très grand nombre de personnes dans le monde entier ont lu ces articles.

Mais ont-ils fait du bien ?

Voici quelques exemples de ce dont je parle…

–« Réflexions sur la « nouvelle normalité » et les choses que nous perdons en tant que société… »

–« Sans la liberté d’expression, que va-t-il arriver à l’Amérique ? »

–« Moins de gouvernement. Plus de liberté.”

–« L’État policier arrive pour les « extrémistes religieux », les « chrétiens évangéliques », les militants « pro-vie » et les « libertariens » »

–« 12 signes que les Américains qui aiment la liberté et la liberté devraient surveiller leurs arrières »

J’avais prévenu que ce jour arrivait, et maintenant il est là.

Pendant un certain temps, ils se sont contentés de grignoter nos libertés et nos libertés à la périphérie, mais maintenant nous sommes confrontés à un assaut frontal à part entière contre nos libertés et libertés les plus fondamentales.

Et ce qui le rend encore plus effrayant, c’est le fait que des millions d’Américains complètement lavés de cerveau les encouragent pendant qu’ils le font.

Si nos fondateurs pouvaient nous voir aujourd’hui, ils seraient absolument horrifiés de ce que nous sommes devenus.

Parce que je suis souvent si critique sur ce qui nous est arrivé, beaucoup de gens pensent que je dois haïr ce pays.

Mais bien sûr, ce n’est pas vrai du tout. J’aime profondément l’Amérique. J’aime profondément notre histoire, j’aime profondément nos traditions et j’aime profondément les valeurs que cette nation est censée représenter.

C’est pourquoi cela me chagrine profondément que ces choses nous soient maintenant arrachées.

Nous sommes la génération qui assiste à la fin de l’Amérique.

Quelle que soit la période de temps pendant laquelle l’entité politique connue sous le nom de « États-Unis » est autorisée à continuer, ce ne sera plus « l’Amérique ».

Bien sûr, la Constitution des États-Unis sera toujours exposée publiquement quelque part, et les politiciens continueront de la saluer du bout des lèvres. Mais à toutes fins utiles, le rêve de ce que “l’Amérique” était censée être sera mort.

Parfois, les gens disent que nous avons trop de plaignants et pas assez de personnes qui agissent, mais je fais partie de ces personnes qui ont essayé de prendre des mesures. J’ai passé presque une année entière de ma vie à me présenter aux élections, et mon directeur de campagne et moi avons parcouru des milliers et des milliers de kilomètres afin de pouvoir personnellement parler à autant d’électeurs que possible. Partout où je suis allé, j’ai prévenu qu’à moins que des mesures d’urgence ne soient prises, il n’y aurait pas d’avenir pour l’Amérique. J’ai supplié, j’ai supplié, j’ai prononcé discours passionné après discours passionné, mais à la fin ce n’était pas assez bon.

En fin de compte, j’ai été battu par la définition même d’un “remplisseur de siège”. Le gars qui m’a battu ne pourrait pas être plus inactif même s’il s’est soudainement transformé en poignée de porte.

Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir des politiciens extrêmement passionnés qui ont le feu dans le ventre ?

Regardez ce qui s’est passé aujourd’hui. Mon père était dans l’US Navy, et donc voir cela se produire m’a littéralement rendu malade.

Alors pourquoi les membres du Congrès épris de liberté n’en parlent-ils pas ?

Rand Paul a choisi de prendre une position audacieuse.

Où dans le monde est tout le monde?

J’en ai tellement marre de ces politiciens « ne rien faire ». Ils se tiennent à l’écart alors que notre République est littéralement en train d’être détruite.

Beaucoup de gens pensent encore que les changements auxquels nous assistons ne sont que temporaires. Ils pensent que cette pandémie finira par s’estomper et que tout reviendra à la «normale» d’une manière ou d’une autre.

