2021 est «l’une des grandes saisons de la Formule 1»

Avec une course au titre qui devrait se terminer dans le dernier tour de la saison, Stefano Domenicali estime que 2021 est « l’une des grandes saisons de F1 ».

Le championnat de cette année a commencé lorsque Lewis Hamilton a posé un jalon alors qu’il poursuit un huitième titre mondial, un record. Mais à Monaco, c’est Max Verstappen qui était en P1 avec quatre victoires en cinq courses, ce qui lui a permis d’étendre son avance à 33 points.

Mais, comme Toto Wolff l’a souligné à l’époque, il suffirait d’un abandon pour changer la situation et c’est exactement ce qui est arrivé à Verstappen à Silverstone tandis qu’un autre accident une course plus tard en Hongrie, dont il s’est remis pour terminer P9, a mis Hamilton de retour dans l’ascendant.

Tel a été le balancement du pendule que des victoires consécutives en Belgique et aux Pays-Bas ont de nouveau placé Verstappen en P1, Hamilton l’a regagné en Russie avant que Verstappen ne riposte en Turquie.

Maintenant, avec six courses restantes, 159 points au total car il en reste trois à venir d’une course de sprint, les deux ne sont séparés que de six points avec des experts prédisant que deux des courses restantes iront dans le sens de Mercedes, deux favoriseront Red Bull et les deux nouveaux sites, le Qatar et l’Arabie saoudite, sont à deviner.

L’ancien chef de Ferrari devenu PDG de F1 Domenicali adore ça.

« La dernière fois que nous nous sommes retrouvés dans une lutte aussi serrée pour le championnat, j’étais du côté de l’équipe chez Ferrari, le titre allant jusqu’à la course finale en 2010 et 2012 – donc je sais ce que cela signifie de vivre ce genre d’intensité « , a-t-il déclaré sur le site officiel de la F1.

Mais alors qu’une grande partie de l’accent est mis sur Verstappen contre Hamilton, Domenicali déclare à juste titre que les batailles qui se déroulent plus loin sur la grille sont tout aussi importantes.

McLaren a 7,5 points d’avance sur Ferrari dans la bataille pour le « meilleur du reste », Alpine a 12 points d’avance sur AlphaTauri et Williams est déterminé à repousser Alfa Romeo.

Et même lorsqu’aucun point n’est en jeu, comme la bataille intra-équipe à Haas, que Mick Schumacher mène virtuellement de sa P12 au Grand Prix de Hongrie, la fierté est en jeu.

« C’est fantastique pour la Formule 1 d’avoir un combat aussi intense, mais je ne veux pas me concentrer uniquement sur cela, car nous nous battons pour d’autres positions », a poursuivi Domenicali.

« McLaren et Ferrari, par exemple, se battent pour la troisième place.

« Et nous avons des batailles tout au long du peloton, les positions finales du championnat des constructeurs étant essentielles pour les équipes en ce qui concerne leur positionnement pour l’avenir.

« J’ai hâte aux six prochains événements car ce sont six opportunités pour que quelque chose de nouveau et d’incroyable se produise dans ce qui a été jusqu’à présent l’une des grandes saisons de F1. »