2021 était-il le pic pour Davos ?

Des sources fiables ont confirmé que Klaus Schwab et même les participants ont reçu de telles menaces de violence et de mort qu’il a reporté Davos en janvier pour la première fois, affirmant que cela était dû au pandémie, ce qui n’est pas vrai. Schwab commence enfin à se rendre compte qu’il y a un prix à ses théories académiques. Il y a eu une avalanche en Suisse mais il s’agit de menaces de mort plutôt que de neige. Cette vaste vague de colère éclate dans le monde entier, et il n’y a aucun moyen de mettre en place des mesures de sécurité pour protéger les dirigeants mondiaux. Même le journal suisse Südostschweiz a également signalé les menaces violentes. Les deux employés, ainsi que les participants, ont également été personnellement ciblés.

Schwab va découvrir qu’il y a un prix énorme à payer pour ses idées bizarres que vous pouvez détruire l’économie mondiale en 2 à 3 ans et tout reconstruire mieux, VERT, en un clin d’œil. En regardant simplement les États-Unis, il y a environ 350 millions de personnes aux États-Unis et, fait intéressant, selon le recensement de 2016, il y a en moyenne 3,14 (pi !) personnes par famille. Par conséquent, cela implique que le nombre de foyers aux États-Unis au plus serait de 100 millions (donner ou prendre). Selon le recensement de 2010, on trouve qu’environ 80 % de la population vit dans les villes plutôt que dans les banlieues. Nous envisageons probablement environ 50 % de ces 80 % vivant dans des appartements/condominiums, ce qui suggère que jusqu’à 40 % des Américains vivent dans des logements de type multifamilial. Si nous prenons ensuite le reste de 60%, cela semblerait être à peu près le maximum rond vivant dans des structures unifamiliales. Si nous prenons le nombre pi pour une famille, cela implique qu’il y a environ 70 millions de maisons unifamiliales. Si nous regardons Statistique, puis enregistrer le nombre de logements en propriété aux Etats-Unis au 2e trimestre 2021 a atteint 82,51 millions.

Ironiquement, les États mêmes qui ont voté démocrate seront ceux qui seront le plus touchés. Le Nord-Est consomme 86 % de tout le marché du mazout de chauffage. La Californie a interdit tous les nouveaux bâtiments utilisant du gaz naturel, les forçant à fonctionner à l’électricité lorsque le réseau ne le supportera pas. Il est absolument impossible de convertir 82 millions de maisons unifamiliales à l’électricité. C’est là que leurs théories académiques s’effondrent.

La hausse du prix non seulement de l’essence, mais aussi du mazout de chauffage, aura un impact plus important sur les États démocrates que sur le Sud républicain. Ils n’ont jamais été informés qu’un vote pour Biden réduirait leur niveau de vie. Ensuite, environ 83 % des ménages équipés de chauffage au propane sont situés dans des zones rurales et sont généralement hors de portée des infrastructures de distribution de gaz naturel et d’électricité, ce qui n’est pas fiable. Cependant, près de 85 % des ménages aux États-Unis chauffent au gaz naturel ou à l’électricité dans certaines villes, mais plus de 10 % dépendent du mazout de chauffage, et cela est concentré dans le Nord-Est.

Je remets sérieusement en question une carrière au Forum économique mondial comme étant viable dans les années à venir. Les employés devront vivre dans un bunker souterrain et ne jamais en sortir. Travailler pour Schwab peut être une carrière très dangereuse après 2021. Les dirigeants mondiaux qui prendront un grand risque même d’assister à ces événements, et Schwab pourrait bien voir que 2021 faisait 34 ans depuis son premier véritable événement à Davos. Cela a peut-être été le pic à Davos en 2021.

