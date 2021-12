2021 était l’année de Pokémon

Une réinvention époustouflante d’un classique des années 90, un riff fougueux d’un genre établi de longue date, une paire de jeux bien-aimés réinventés pour le public contemporain et une approche intelligente d’un jeu mobile qui grandit depuis cinq ans et compte. Quand vous le dites comme ça, le fait que ces quatre descriptions fassent référence à une série de RPG classique comme Pokemon est un peu étrange. Et pourtant, ensemble, ils sont capables de témoigner à quel point la franchise de divertissement la plus lucrative au monde est vraiment brillante.

Il serait facile de dire que 2021 a été une année lente pour Pokemon – bon sang, il serait facile de dire que 2021 a été une année lente pour les jeux. Si je peux être assez audacieux pour m’opposer vaguement à Occam, tout n’est pas simple. Des chéris critiques comme The Forgotten City aux hits indépendants comme The Riftbreaker, 2021 regorgeait de toutes sortes de jeux fascinants qui n’auraient peut-être pas eu la même visibilité si l’industrie avait été dominée par des titans comme God of War Ragnarok et The Legend of Zelda : Souffle de la nature 2.

Chose intéressante, on peut en dire autant de Pokemon. Non seulement New Pokemon Snap et Pokemon Unite ont déjà gagné leur place dans le PokePanthéon – même les jeux plus anciens ont de nouvelles opportunités de briller. Alors que Brilliant Diamond & Shining Pearl ont à peine réinventé le Whirlipede (c’est une roue, geddit?), Le fait que les remakes de la génération 4 tant convoités soient aussi fidèles aux originaux est assez réconfortant. Ce n’est pas le duo le plus inspiré qui soit, mais je défie quiconque prétend avoir dépassé la sélection de départ sans ressentir une sensation bienvenue.

Sans parler des autres aspects de Pokemon, dont la plupart ont reçu des extensions, des mises à jour ou toute autre forme de nouvelles tout au long de l’année. Le plus impressionnant d’entre eux était peut-être l’extension Evolving Skies du TCG, qui a servi de point de réintroduction au jeu de cartes pour des tonnes de fans en sommeil – dont certains d’entre nous ici à For The Win.

Pendant ce temps, Pokemon Sword & Shield a reçu des variantes brillantes de Celebi, Zacian et Zamazenta, ainsi que le Charizard du champion de l’exposition mondiale Leonardo Bonanomi. Si vous êtes un assez grand fan pour être à l’écoute de Pokemon Cafe Mix et Pokemon Masters EX, alors vous êtes également un assez grand fan pour être bien conscient de leur année en revue également. Beaucoup de gens pourraient citer l’absence de Gen 9 comme un point contre la valeur de 2021, mais même s’il avait été prêt, il n’y avait pas vraiment de place pour cela. De plus, il allait toujours sortir en 2022 – quelque chose qui peut ou non changer maintenant en fonction de la force avec laquelle Game Freak a été touché par la pandémie.

Pendant que nous sommes sur ce sujet, il est probablement prudent de souligner que 2022 a le potentiel de surpasser cette année. Si Pokemon Legends: Arceus est aussi bon qu’il n’y paraît et que la génération 9 sort en fait, elle pourrait rapidement s’imposer comme la meilleure année de l’histoire de Pokemon. Jusqu’à ce que nous puissions juger de ses mérites cette fois l’année prochaine, tout ce que nous pouvons vraiment faire est de nous concentrer rétrospectivement sur 2021, c’est-à-dire célébrer tous les merveilleux jeux et mises à jour énumérés ci-dessus.

Cependant, nous n’avons toujours pas parlé de l’atout de Pokemon. Dans l’introduction de cette pièce, j’ai mentionné « une réimagination étonnante d’un classique des années 90 » (New Pokemon Snap), « un riff fougueux d’un genre établi de longue date (Pokemon Unite), « une paire de jeux bien-aimés réinventés pour le contemporain publics » (Brilliant Diamond & Shining Pearl) et « une approche intelligente d’un jeu mobile qui grandit depuis cinq ans et continue ». Ce dernier, bien que probablement évident pour quiconque a déjà vu un téléphone, n’a pas encore été mentionné par son nom. Le fait que nous puissions aller aussi loin dans un article sur la force de l’année de Pokemon sans même taper les mots « Pokemon Go » en dit long, vraiment.

Et même si tout est dit, que dire de plus ? Pokemon Go est l’un des plus grands succès de The Pokemon Company. Vous ne verrez peut-être plus de personnes entrer par effraction pour attraper un Squirtle, et les arbres de nos jours ont beaucoup moins de bosses en forme de visage, mais le rattrapage mobile de Niantic est devenu plus grand que jamais. Il a dépassé les 5 milliards de dollars de revenus à vie en juillet et comptait près d’un million d’utilisateurs actifs quotidiens en janvier aux États-Unis seulement. Plus que l’une ou l’autre de ces statistiques, la capacité de Pokemon Go à s’adapter à la pandémie en 2020 et 2021 a été un exploit remarquable à voir. Au cours d’une année de grands jeux Pokémon, le colosse AR de Niantic est à nouveau devenu le meilleur chien.

Il est utile de revenir sur ce point à propos de Go qui grandit tranquillement, car c’est en fait une façon assez appropriée de décrire la présence de la série dans son ensemble en 2021 également. Bien qu’il n’y ait pas eu de remplaçant de Legends: Arceus ou Gen 9, le nombre de pièces mobiles que Pokemon a réussi à mettre en place cette année est étonnant. Nous aurions pu faire un PokePun là-bas, mais nous en avons probablement déjà fait assez – en plus nous venons d’utiliser un terme absolument horrible comme « PokePun », donc nous vous épargnerons respectueusement une contrainte supplémentaire.

De la même manière que 2021 a été une meilleure année pour les jeux que beaucoup de gens voudraient le croire, elle a vu une performance phénoménale de toutes les différentes équipes derrière Pokemon. À nos yeux, c’est la meilleure année unique de la série depuis que Sinnoh s’appelait Hisui, c’était… le mois prochain ? Ça ne fait rien. C’est la meilleure année depuis des lustres. Vous savez ce que nous voulons dire.

En tous cas! Bravo pour Pokemon en 2021. Espérons que Legends: Arceus soit à la hauteur du battage médiatique lors de son lancement le 28 janvier 2022. Sinon… eh bien, au moins nous avons la programmation de cette année à traverser, hein?

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.