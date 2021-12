2021 : examen d’une année de matériel Apple

Comme chaque année, Apple a lancé un certain nombre de produits nouveaux ou actualisés en 2021. Dans le même temps, quelques offres ont été abandonnées. Jetons un coup d’œil au matériel Apple en 2021, les nouveaux et les retraités.

Produits Apple nouveaux et actualisés

En 2021, la société basée à Cupertino a poursuivi sa transition des processeurs Intel dans ses ordinateurs. Nous avons assisté au lancement du M1 iMac, après l’introduction en 2020 des produits M1 MacBook et Mac mini. Plus tard dans l’année, Apple s’est étendu avec les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, offrant des processeurs M1 Pro et M1 Max. Nous avons également un nouvel iPad Pro M1.

Apple a également choisi 2021 pour lancer son outil de recherche d’articles AirTag, ainsi qu’une Apple TV 4K actualisée avec une nouvelle télécommande Siri. Les iPhones compatibles MagSafe ont reçu une batterie de marque Apple et Cupertino a dévoilé la gamme de produits iPhone 13.

Les options de couleur pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max

D’autres mises à jour de produits en 2021 comprenaient l’iPad mini 6, l’iPad de neuvième génération et l’Apple Watch Series 7. Cupertino a également dévoilé une nouvelle génération d’AirPods, Beats Fit Pro et de nouvelles options de couleur pour son mini haut-parleur HomePod.

Matériel Apple abandonné en 2021

Tout au long de l’année, un certain nombre de produits matériels ont également disparu. Apple a annoncé en mars 2021 l’arrêt du HomePod pleine taille. Apple fournit toujours des mises à jour logicielles, un service et une assistance pour les haut-parleurs, mais souhaite concentrer ses efforts sur le plus petit HomePod mini.

De même, Cupertino a donné la hache à l’iMac Pro. Affirmant que l’iMac 27 pouces était le choix préféré de la plupart des utilisateurs d’iMac, Apple a cessé de fabriquer le modèle pro de son ordinateur de bureau tout-en-un. L’iMac 21,5 pouces a également disparu, peut-être une mauvaise nouvelle pour les établissements d’enseignement.

Chose intéressante, Apple a également abandonné les versions Space Gray de ses Magic Keyboard, Magic Trackpad et Magic Mouse 2 sur une base autonome. Cependant, les consommateurs peuvent toujours obtenir les accessoires en argent.

Le lancement des modèles d’iPhone 13 signifiait qu’il était temps d’arrêter la fabrication d’une option de smartphone plus ancienne. L’iPhone XR n’est plus, vous laissant le choix entre les modèles iPhone SE de deuxième génération, iPhone 11, iPhone 12 et 12 mini, ou iPhone 13.

Les autres produits abandonnés, après avoir été actualisés, comprenaient l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max, l’Apple Watch Series 6, l’iPad mini de cinquième génération, l’iPad de huitième génération et l’Apple TV 4K de première génération.

Dans l’ensemble, une année décente pour le matériel Apple

Nous avons reçu un bon nombre de bons ajouts à la gamme de matériel Apple en 2021. L’évolution de l’architecture du système M1 montre ce qui est possible pour les prochains Mac, et nous sommes ravis de voir où va la gamme iPhone. Il est regrettable qu’Apple ait abandonné le plus grand HomePod, cependant.