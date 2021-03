2021 Grand Prix de Bahreïn F1 Star Performers

Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc et Yuki Tsunoda ont été les vedettes des . du Grand Prix de Bahreïn. Voici pourquoi.

Étoiles

Lewis Hamilton, coéquipier en avance, Valtteri Bottas tout le week-end, gardé en contact avec Verstappen dans les premières phases, a couru un long relais final pour remporter la victoire, repoussé avec succès Verstappen dans les derniers tours, malgré le désavantage de la voiture et des pneus.

Sa seule erreur notable du week-end est survenue lorsqu’il s’est échappé sous la pression de Verstappen. Cela mis à part, il était d’une ténacité brillante alors qu’il appréciait la victoire de la main de Red Bull

Max Verstappen Le plus rapide à chaque séance d’essais, plus Q1, Q3 Géré un problème de différentiel arrière et n’a perdu la tête que parce que Mercedes a opposé Hamilton tôt a glissé en essayant de revenir à la Mercedes

Sa voiture et sa stratégie étaient loin d’être parfaites, et Verstappen a également commis une erreur mineure, ce qui a suffi à lui coûter la victoire.

Charles Leclerc Leclerc a réussi à diviser la McLarens Qualifié quatrième sur la grille avec deux rangs d’avance sur son nouveau coéquipier Carlos Sainz JnrPasse Bottas au départ pour courir troisième dans les premiers tours Terminé cinquième devant Ricciardo dans une McLaren sans doute plus rapide

Repris là où il s’était arrêté l’année dernière avec plus d’héroïques de frappe au-dessus de leur poids pour Ferrari. Gêné certains conducteurs dans des voitures beaucoup plus rapides

Yuki Tsunoda Gardé le contact avec son coéquipier Pierre Gasly à l’entraînement Départ prudent, mais a gravi les échelons au cours de la course Audacieuse passe du dernier tour sur Stroll pour sécuriser deux points lors de la première course

Superbe course en Q1, pas tout à fait à la hauteur en Q2, mais a montré une énorme chutzpah alors qu’il occupait la neuvième place lors de la dernière tournée

Les lutteurs

Nikita Mazepin Mazepin ne voudra pas se souvenir de ses débuts A eu au moins cinq excursions hors piste sur trois jours Sauté dans la « file d’attente » à la fin du premier trimestre, pour se détacher en raison d’un problème de freinage par câble et ruiner les tours de ses rivaux ses débuts

Il y a place à l’amélioration dans tous les domaines ici

Sebastian Vettel a lutté pour l’équilibre dans la pratique après un programme de test perturbé Malchanceux de sortir en Q1 après le drapeau jaune déclenché par Mazepin, mais a glissé en omettant d’interrompre son tour et a encaissé une pénalité qui l’a laissé dernier sur la grille Bien parti, gagnant six places au premier tour peu de progrès sur le terrain et a frappé Esteban Ocon dans un accident maladroit qui lui a valu un autre penalty

Ça avait l’air aussi mauvais que tout la saison dernière, mais dans une voiture verte au lieu d’une rouge

Et le reste

Valtteri Bottas Un arrêt au stand lent a ruiné la course de Bottas N’était pas content que l’équipe ait utilisé un jeu de pneus supplémentaire en Q1N’a pas non plus été impressionné par sa stratégie de course, qui aurait pu être plus agressive Perdu du temps à son deuxième arrêt au stand avec un changement de pneu lentPas tout à fait sur celui de Hamilton Lando Norris a terminé quatrième « meilleur du reste », mais son coéquipier Daniel Ricciardo a dépassé tout le week-endRicciardo, Pierre Gasly et Charles Leclerc en pisteSergio PerezAvait son premier tour en Q2 supprimé pour un Infraction aux limites de la piste Départ de la voie des stands après la panne de sa voiture lors du tour de formation A récupéré le terrain perdu grâce à une précocité de Safety CarRacing à travers le terrain à la cinquième placeDaniel Ricciardo Les qualifications se sont mieux déroulées que la course pour RicciardoNorris, le nouveau coéquipier qualifié de Out, lors de leur première course ensemble, est tombé derrière lui au départ, a perdu une autre place au profit de Perez en récupération et a pris le drapeau à damier près de 20 secondes après que son coéquipier n’était pas satisfait de sa course. au rythme de ce que le directeur de l’équipe Andreas Seidl a déclaré être la «troisième voiture la plus rapide» Carlos Sainz Jnr Je ne m’attendais pas à battre Leclerc en qualifications, et il était bien sûr à une demi-seconde de retard Son rythme de course comparé beaucoup plus favorablement et il a pris huitième prendre trop de risques au départ, même s’il est entré en collision avec StrollLater a passé Stroll pour la huitième et rattrapait Ricciardo à la fin de la course

Atteint la Q3 après que son coéquipier soit sorti en Q1Aston Martin n’était pas aussi fort sur les pneus dursMugged par Tsunoda dans le dernier tourKimi RaikkonenPlus d’une demi-seconde plus lent que son coéquipier en qualifications Après les premiers arrêts aux stands, Ran n’a pas eu le temps de rattraper Stroll et Tsunoda devant lui pour un tir à un pointAntonio Giovinazzi Giovinazzi et Bottas peuvent échanger des histoires de malheur dans la voie des stands Raikkonen, confortablement surqualifié, a perdu une place face à son coéquipier au départ, puis l’a repassé au quatrième virage au redémarrage est retombé derrière Raikkonen à nouveau en raison d’un premier arrêt au stand lent qui lui a coûté sept ans. Secondes Resté autour de cet écart derrière son coéquipier jusqu’à ce qu’il soit doubléEsteban OconUne autre victime des drapeaux jaunes Q1Aussi une victime de Vettel, qui l’a terminé en arrière au premier virageN’a pas ressemblé à un prétendant aux points avant celaGeorge RussellCar n’a pas regardé assez vite pour Q2 mais Russell a saisi l’occasion de le mettre làBrève avance sur Vettel au redémarrage.Était satisfait de son rythme aux deuxième et troisième relais et a déclaré que la 14ème était le meilleur à laquelle ils pouvaient s’attendreMick Schumacher Malgré une vrille, Schumacher a vu le drapeau à damier lors de ses débuts. En qualifications, son coéquipier pourrait s’avérer le meilleur qu’il puisse espérer le samedi toute l’année. une superbe cinquième a déclaré avoir été «surpris» par Ricciardo devant lui, a marqué la McLaren et a perdu son aileron avant. Il a également subi des dommages au sol, ce qui a ruiné sa course. course quand il a commencé à perdre le boost de son unité d’alimentationFernando Alonso Un problème inhabituel a réduit le retour du Grand Prix d’Alonso

À toi

