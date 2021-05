2021 Grand Prix de Monaco F1 Star Performers

Sebastian Vettel, Lando Norris et Antonio Giovinazzi étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix de Monaco. Voici pourquoi.

Étoiles

Sebastian VettelBravely a choisi de ne pas utiliser de deuxième train de pneus tendres en Q1 et a franchi de peu la Q3, près de trois dixièmes plus rapide que Stroll, pour s’aligner huitièmeRan plus longtemps que les voitures devant au premier relais pour passer de la septième à la cinquième après son arrêt au stand, Retenir Gasly dans un sprint roue à roue vers Massenet Assurer ses premiers points pour Aston Martin avec un cinquième solide Lando Norris Cinquième qualifié, à moins d’un demi-dixième de seconde du départ de la première ligne A remporté le deuxième podium de la saison avec la troisième place, absorbant la pression de Perez lors du dernier passage sur des pneus en décolorationAntonio GiovinazziAtteint la Q3 pour la première fois en 2021, son coéquipier de qualification Raikkonen a dépassé Ocon lors du premier tour à l’extérieur à MirabeauAlfa Roméo l’a amené dans les stands avant Ocon, mais il est sorti derrière Ricciardo, perdant du temps qui lui a coûté une place à Ocon. ème dixième

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Les lutteurs

Daniel Ricciardo «Confus» par manque de rythme après l’élimination de la Q2Débuté de la 11e à la 13e place au départ après avoir commencé sur des médiumsTourné par son coéquipier Norris lors de la 53e tournée Terminé 12e après ‘week-end pour oublier’

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Et le reste

Lewis Hamilton a lutté pour le rythme après jeudi, ne se qualifiant que septième. Échec de la coupe de Gasly à l’arrêt au stand et a été sauté par Vettel et Perez Terminé septième après avoir opposé tard pour poursuivre le point le plus rapide Valtteri Bottas La meilleure performance de Bottas de la saison est restée nulle Troisième qualifiée et a eu une chance de prendre la pole position avant le drapeau rouge Il a terminé deuxième sur la grille, s’est échappé légèrement mieux que Verstappen mais n’a pas pu passer L’équipe n’a pas pu retirer sa roue avant droiteMax Verstappen était à la recherche de la pole position et était sur la bonne voie pour améliorer son temps au tour lorsque la chute de Leclerc a fait ressortir le drapeau rouge le chemin de sa première victoire à MonacoSergio PerezQualifié presque une seconde plus lent que son coéquipier VerstappenSaid Q3 était la “ pire session ”, aux prises avec la température des pneusProfit de l’air clair après que les rivaux se soient arrêtés pour sauter de la huitième à la quatrièmeLance Stroll Jamais dans le top 10 avant la course Q3, 13e de qualification Commencé sur pneu dur et bien utilisé, effectuant un long premier relais pour remporter des points pour le huitièmeEsteban Ocon Alpine a pris des points grâce à OconNarrowly a raté la Q3 en 11e, a perdu une place à Giovinazzi à Mirabeau dans le premier tour, mais a pu repasser dans les arrêts aux standsDéfendu du pilote Alfa Romeo dans les derniers tours pour terminer neuvième, son quatrième pointage en Une ligne un problème avec la quatrième vitesse Clairement rapide et assez engagé pour la pole position, et l’a pris provisoirement en Q3 …… mais s’est écrasé à la piscine lors de sa dernière course. a été découvert lors de son tour de reconnaissance avant la courseCarlos Sainz Jnr Un pilote Ferrari l’a gardé propre et a récolté les récompenses Était proche du rythme de Leclerc tout le week-end mais, surtout, l’a gardé hors des barrières Était frustré de rater sa chance de prendre la pole position lorsque son coéquipier s’est écrasé, et s’est qualifié quatrième son coéquipier n’a pas réussi à démarrer, qui est devenu deuxième lorsque Bottas a abandonnéPremier podium pour FerrariPierre Gasly «Extrêmement heureux» de se qualifier sixième, devant HamiltonKept la Mercedes derrière au départ et après avoir piqué un tour plus tard que lui, franchissant la ligne à la sixième place Le besoin de couvrir l’arrêt au stand de Hamilton lui a probablement coûté la chance de garder Vettel et Perez derrièreYuki TsunodaA endommagé sa suspension lors de la deuxième séance d’essais après avoir heurté des barrières, mettant fin à la séance après 11 toursÉliminé en Q1 par seulement 0,018s, mais était à une demi-seconde de GaslyRan une très longue première relais et a brièvement tenu le tour le plus rapide après son passage tardif aux softs, mais est revenu à la maison 16eKimi RaikkonenÉliminé en Q2 et a commencé quatre places plus bas que l’équipe m a mangé Giovinazzi Terminé 11e, une place derrière Giovinazzi, après avoir terminé la course sans boire en raison d’un problème avec le tubeMick Schumacher Un accident d’entraînement coûteux a empêché Schumacher de se qualifier Après avoir souffert de problèmes de pression de carburant, on lui a dit de rester derrière son coéquipier dans les derniers tours afin qu’ils n’aient pas rencontré autant de drapeaux bleusNikita MazepinPlus vite que Schumacher lors des essais de jeudiPremier week-end sans incident majeur de notePassé par Schumacher au départ, a été autorisé à le dépasser Plus tard et la paire a ensuite été informée de tenir des positionsGeorge Russell Atteint Q2 mais incapable de faire mieux que 15e Terminé 14e après une course sans incidentNicholas LatifiHead Russell en première pratiqueCrashé en pratique finale à la section Piscine mais a pu participer aux qualificationsÉliminé en Q1 Terminé 15e après la F1 la plus délicate course encore »

À toi

Votez pour le pilote qui vous a le plus impressionné le week-end dernier et découvrez si d’autres . partagent votre point de vue ici:

Grand Prix de Monaco 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Monaco 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: