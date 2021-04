2021 Grand Prix d’Émilie-Romagne F1 Star Performers

Lando Norris, Charles Leclerc et Pierre Gasly ont été les Star Performers . du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Voici pourquoi.

Étoiles

Lando NorrisTrès rapide en qualifications, aurait été troisième sur la grille s’il n’avait pas dépassé les limites de la piste à PiratellaHad contact au départ menant l’équipe à craindre que son barge de droite soit endommagéConfortablement plus rapide que son coéquipier Daniel Ricciardo dans des conditions intermédiaires, avec succès a fait pression sur l’équipe pour lui demander d’être laissé passer, a dépassé Charles Leclerc au redémarrage final pour passer à la deuxième place sur les pneus souples, a géré la dégradation des pneus vers la fin de la course, s’est battu avec acharnement pour essayer de retenir Lewis Hamilton dans les phases finales, mais a toujours égalé le meilleur en carrière. finitionCharles Leclerc Leclerc a rebondi sur cette erreur lors de la pratique Rapide vendredi, malgré une chute à Rivazza Sécurisé quatrième sur la grille pour la deuxième course consécutive Filé dans le tour de formation mais a retrouvé sa position de départ et a dépassé Sergio Perez pour la troisième au premier tour Position perdue face à Norris au redémarrage Gasly Toujours près de la fin des chronos à l’entraînement Qualifié un solide cinquième sur la grille Partir sur des pneus pluie s’est avéré une erreur et il a chuté dans le peloton Revenu de la 18e à la huitième place, qui est devenu septième après la pénalité de Lance Stroll

Les lutteurs

Valtteri Bottas Bottas n’était nulle part avant sa chute de fin de course Regardé rapide tout au long des essais de vendredi Son avantage de rythme a disparu samedi car il a constaté qu’il lui fallait plusieurs tours pour mettre ses pneus dans la fenêtre de fonctionnement correcte Il a réussi seulement huitième sur la grille, près d’une demi-seconde derrière Hamilton, a perdu des places pour Stroll et Carlos Sainz Jnr au départ N’a pas réussi à faire de progrès à partir de là et a été rodé Il vient d’être repassé par Stroll lorsque George Russell a lancé la tentative de dépassement qui a mis fin à sa courseYuki TsunodaSergio Perez Perez a eu un super samedi mais un mauvais dimancheDécidé de ne pas essayer de passer la Q2 avec des pneus moyens, optant plutôt pour des pneus souples, bien que la pluie ait rendu cela académique. Battre Verstappen pour réclamer une place au premier rang Fait une erreur à Variante Alta dans le premier tour – alors que son ingénieur lui parlait au milieu du virage – ce qui a permis à Leclerc de passer. “Vous parliez beaucoup là-bas dans le premier tour”, a noté Perez. Puis il est parti à Piratella pendant la période de la voiture de sécurité. Il a été dépassé par Ricciardo et Gasly, qu’il a immédiatement repassés, contre les règles, se méritant une pénalité de 10 secondes. Plus tard, filé à la chicane de Villeneuve, a claqué les bordures en passant Vettel, a perdu la place mais a finalement repris l’avantage. Terminé 10 places plus bas qu’il a commencé

Et le reste

Max Verstappen Verstappen s’est battu dur pour sa victoire mais a failli la faire revenir Confortablement le plus rapide lors des essais finaux et aurait probablement été en pole s’il n’y avait pas eu une erreur à TamburelloFait un superbe départ pour sauter de la troisième à la première Une performance très soignée en qualifications lui a permis de décrocher la pole – sa 99e – de quelques centièmes de seconde des pilotes Red Bull Avance immédiatement au départ et endommagé sa plaque d’extrémité avant gauche au contact de Verstappen Pression exercée sur le pilote Red Bull avant qu’ils ne s’affrontent, mais perd du temps avec un arrêt au stand lent S’esquive hors de la piste et entre dans une barrière à Tosa en faisant un clapotis sur Russell, tombant d’un tour derrière A repris son tour grâce à l’arrêt qui a suivi et s’est frayé un chemin à travers le peloton pour prendre la deuxième place Il en restait assez dans ses pneus pour réaliser le tour le plus rapide et réclamer t Le point bonus qui l’a maintenu en tête du championnat Carlos Sainz Jnr a admis qu’il ne pouvait pas réunir tous ses meilleurs virages sur un seul tour, près de quatre dixièmes de Leclerc en Q2, et n’a pas réussi à atteindre le top 10, bien parti, gagnant trois places, mais il s’est aventuré -piste deux foisSaluté cinquième derrière son coéquipier à l’arrivéeDaniel Ricciardo Ricciardo a joué le match d’équipe Clairement pas sur le rythme de Norris, mais a gardé les limites de la piste et sur-qualifié son coéquipier Obéit à une instruction précoce de McLaren de laisser Norris passer course à la sixième place derrière les Ferrari, que son coéquipier a battu Lance StrollEsteban Ocon semblait plus à l’aise que Fernando Alonso dans l’Alpine améliorée et l’a battu en Q3 Après avoir commencé sur des conditions humides, il les a rapidement écartés pour les intermédiaires, puis a rapidement gagné du terrain, dépassant Alonso, Vettel et d’autres. 10e sur la route et a été promu neuvième par le penalty de Kimi RaikkonenFernando Alonso Alpine a dû faire des réparations d’avant-course sur la voiture d’Alonso Est sorti en Q2, à près d’une demi-seconde du rythme d’Ocon, s’est écrasé sur le chemin de la grille, cassant le nez de sa voiture Est parti après le redémarrage à Acque Minerali, puis à Villeneuve aussi, perdant une place Malgré tout cela, il a atteint la 11e place, à moins d’une seconde de son coéquipier, et a été promu à la dernière position payante par le penalty de RaikkonenKimi Raikkonen était le plus rapide des deux pilotes Alfa Romeo en qualifications, bien que les deux soient sortis en Q1 Remonté de quatre places à la 12e place au départ sur les intermédiaires Filé au redémarrage final et n’a pas regagné ses places perdues comme requis, ce qui a encouru une pénalité d’arrêt obligatoire de 10 secondes, lui coûtant son premier pointage de l’annéeAntonio GiovinazziEnragé par Nikita Mazepin en qualifications, blâmant le pilote Haas pour sa sortie en Q1, a assombri Raikkonen au début de la course. plus heureux après les qualifications qu’à Bahreïn, bien qu’il soit sorti en Q2, il a dû repartir de la voie des stands après un problème de freinage.Fait un passage précoce audacieux aux slicks, ce qui a été gâché lorsqu’il a reçu une pénalité de 10 secondes d’arrêt parce que son équipe avait également monté ses pneus L’équipe l’a amené à abandonner avant la fin de la course en raison d’un problème de boîte de vitessesMick Schumacher Cette erreur mise à part, Schumacher a bien conduit, a de nouveau battu confortablement son coéquipier en qualifications, ce qui lui a valu un départ en neuvième ligne grâce à l’accident de Tsunoda, a gâché son début de course en s’écrasant derrière la Safety Car, enlevant le nez de sa voiture Terminé bien devant son coéquipier Nikita MazepinHad Une demi-seconde derrière son coéquipier et a mis Giovinazzi en colère en le dépassant. Il a été irréprochable pour la collision au premier tour avec LatifiFell derrière son coéquipier, l’a rattrapé au redémarrage, mais a perdu 43 secondes contre lui au cours des 24 suivantes. tours avant d’obtenir les drapeaux bleusGeorge Russell La tentative de Russell de dépasser Bottas a mis fin à leurs deux courses Le rythme de Nicholas Latifi vendredi l’a surpris, selon l’équipe A pris le 12e rang sur la grille et n’était pas loin d’une place en Q3Goté dans les points et essayait de dépasser Bottas pour le neuvième quand il a perdu le contrôle sur Une tache humide et a provoqué une énorme chuteNicholas Latifi avait l’air en grande forme vendredi et a également été rapide en Q1, prenant finalement 14e sur la grille, est parti à Acque Minarali dans le premier tour, puis a frappé Mazepin alors qu’il rejoignait et s’écrasait lourdement

