2021 Grand Prix d’Espagne F1 Star Performers

Charles Leclerc, Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton ont été les vedettes des . lors du week-end du Grand Prix d’Espagne. Voici pourquoi.

Étoiles

Charles Leclerc “ Le meilleur des autres ” en qualifications derrière deux Mercedes et un Red Bull, obtenant le quatrième Bottas passé à l’extérieur du virage trois au début pour prendre la troisièmeN’allait jamais garder Bottas derrière indéfiniment, mais il a été assez rapide pour s’assurer que Perez ne le fait pas ” Daniel Ricciardo a rebondi de sa piètre performance en qualifications au Portugal pour surclasser Norris de près de quatre dixièmes de seconde et prendre la septième place sur la grille Remonté cinquième au départ aux dépens d’Ocon et SainzKept tous deux derrière jusqu’à la fin, seulement perdre une position face au plus rapide Red Bull de Perez la tête – sa passe sur son coéquipier avait l’air plus difficile que le coup qui lui a valu la course

Les lutteurs

Nikita Mazepin a filé dans le gravier au premier tour du week-end, a encaissé une pénalité de trois places pour avoir empêché Norris en qualifications, ce qui n’avait aucun sens alors qu’il se qualifiait pour la dernière.

Et le reste

Valtteri Bottas Battu à la première ligne par Verstappen Sauté par Leclerc à l’extérieur du virage trois au départ J’ai quelque peu hésité à laisser passer Hamilton lorsqu’on lui a demandé de retomber derrière Leclerc mais l’a dépassé pour la troisième, bien qu’il ait perdu le point du tour le plus rapide contre VerstappenMax Verstappen Verstappen s’est battu avec acharnement mais a fait un appel aux stands étrange Presque arraché la pole à Hamilton et Mercedes a hardiment fait irruption devant Hamilton pour prendre la tête au premier virage a pris une décision surprenante de descendre avant que son équipe ne le lui dise, ce qui lui a coûté quelques secondes car ils n’étaient pas prêts pour luiEnfin sans défense contre une Mercedes nettement plus rapideSergio PerezSeulement qualifié huitième après s’être plaint de douleurs à l’épaule et de tournoiementGrande passe sur Ricciardo à l’extérieur du premier virage en route vers la cinquième placeLando NorrisOut-qualifié par RicciardoAfficher le drapeau noir et blanc “ conduite antisportive ” pour un mouvement défensif infructueux contre Sainz Alors qu’il était coincé derrière Ocon, a laissé Ricciardo passer quand son coéquipier est apparu derrière lui avec plus de rythme Après un deuxième arrêt tardif pour les softs, il a fait un travail léger de Russell, Alonso et Ocon pour prendre la huitième, mais contrairement à son coéquipier a été lapé avant la finitionEsteban Ocon Ocon s’est superbement qualifié, mais a déçu en course Alonso surpassé de plus d’une demi-seconde pour s’aligner cinquième Les deux pilotes alpins ont joué sur des stratégies à guichet unique et ont perdu du terrain dans la course, mais Ocon a récupéré deux points pour le neuvième Fernando Alonso Atteint Q3 pour s’aligner 10e Devenu un bouchon dans la bouteille dans la seconde moitié du milieu de terrain, retenant Russell, Stroll, Raikkonen et Gasly jusqu’à ce que ses pneus pleurent suffisamment La course de Stroll a été plus mouvementée que la plupart de peu de temps raté en atteignant Q3 par centièmes Passé Alonso à l’extérieur du virage quatre au redémarrage Affronté Alonso plus tard dans la course, s’est déroulé au premier virage mais a évité une pénalité malgré le retour incorrect de la piste Gasly à quatre tours à faireSebastian VettelUn dixième de seconde de Stroll en qualificationsS’effectuait une course tranquille derrière son coéquipier, a terminé cinq secondes à la dériveCarlos SainzBacked Leclerc solidement en qualifications lors d’un bon week-end pour Ferrari, à seulement un dixième de seconde de son coéquipierGave poursuite de Ricciardo après avoir perdu une place contre lui au départ, mais a dû se contenter du septièmePierre Gasly Gasly a sauvé la face après une bévue de la course Atteint Q2, contrairement à Tsunoda, mais a été déçu de ne pas atteindre les 10 finales A reçu une pénalité de cinq secondes pour avoir été trop en avant dans sa grille au départ. le dernier pointYuki TsunodaEtait une élimination surprise de la Q1Retraite précoce avec l’arrêt du groupe motopropulseurKimi Raikkonen N’a pas réussi à atteindre Q2, contrairement à son coéquipier Seul pilote à démarrer avec des pneus moyens au lieu de mous, mais a gagné trois positions au départ Une fois la dégradation réglée, il a dû se battre, et a couru un ensemble de softs pendant 28 tours jusqu’à l’arrivée, battant l’Aston Martin de VettelAntonio Giovinazzi La mauvaise chance de Giovinazzi ne s’est pas améliorée Atteint la Q2, surclassant son coéquipierRan sur des softs derrière son coéquipier, qui était sur les médiums, donc aux prises lors de la première période de Safety Car. Cependant, son nouvel avant gauche n’avait pas d’air dedans, et le temps perdu pour trouver un jeu de remplacement l’a laissé en dernier Son tableau de bord a montré des informations de temps delta incorrectes pendant la période de la voiture de sécurité, ce qui l’a laissé 10 secondes à la dérive au redémarrage habituel mais aussi battu une Williams – la première fois qu’un Haas a devancé une autre voiture cette année samedi a sauté Tsunoda et Russell au début, mais n’a pas pu garder l’un ou l’autre derrière, et Latifi a également pris de l’avance long arrêt dans son stand, mais personne n’a été blesséMettre près de 40 secondes sur son coéquipier par le drapeau à damierGeorge RussellQualifié 15e après avoir atteint Q2Williams a parié sur les deux pilotes pendant la période de la voiture de sécurité et, se délectant de la maniabilité de sa voiture après un deuxième arrêt précoce , Russell a brièvement couru 10e à la 14e place après que l’inévitable dégradation des pneus a frappé Nicholas Latifi Parti de la rangée arrière pour la première fois cette année après avoir été battu par Schumacher en qualifications y a chuté dans le dernier tour, à la stupéfaction d’Alonso

À toi

