2021 Grands Prix du Portugal F1 Star Performers

Esteban Ocon, Lando Norris et Mick Schumacher étaient les artistes vedettes des . du Grand Prix du Portugal. Voici pourquoi.

Étoiles

Esteban Ocon a commencé le week-end de manière prometteuse avec le cinquième temps le plus rapide à la pratiqueFait bien sur cela en qualifications un excellent sixième sur la grille, battant une McLaren et les deux Ferrari.C’était probablement plus haut que la voiture était capable de tenir, même s’il avait encore une McLaren et une Ferrari Derrière lui à la finLando NorrisLe coéquipier qualifié Ricciardo de plus d’une seconde, a pris la septième place sur la grillePassé Ocon superbement au premier tour, puis a obtenu Perez au redémarrage.Était facilement dépassé par le plus rapide Red Bull plus tard dans la course, mais a terminé “ meilleur de le reste ‘pour la troisième fois cette annéeMick SchumacherLe coéquipier qualifié de Out Mazepin de près d’une demi-secondeKept en contact avec les pilotes Williams dans la course tandis que son coéquipier a reculé Sauté sur une erreur de Latifi pour décrocher la 17e place, ce qui semble aussi bon que le Haas est capable deAvec un arrêt au stand de moins, il avait presque une minute d’avance sur Mazepin à la fin

Les lutteurs

Kimi raikkonen Raikkonen a frappé son coéquipier et n’a pas pu continuer Des dégâts mineurs d’un trottoir l’ont affecté en Q2, le laissant 15e. Il s’est également qualifié là-bas, trois places derrière Antonio GiovinazziRan dans son coéquipier au deuxième tour après avoir commis une erreur en changeant un réglage sur son volant, le mettant dehorsNikita Mazepin a semblé retenir Latifi en représailles en qualifications, bien que Williams ne l’ait pas soulevé avec contrôle de course, peut-être parce que Latifi a par inadvertance tenu Mazepin plus tôt

Daniel Ricciardo

Éliminé de la Q1 en un petit 16e, plus d’une seconde de moins que son coéquipier, il a progressé rapidement dans la course – il a terminé 11e au septième tour – pour récupérer le neuvième Il a raté ses notes lors de son arrêt au stand, ce qui lui a coûté quelques secondes

Et le reste

Lewis Hamilton

Hamilton a dépassé Bottas et Verstappen en piste pour gagner, comme de nombreux pilotes, il n’a pas pu s’améliorer lors de la dernière manche de Q3. Il a dû se contenter de la deuxième place sur la grille, à seulement 0,007 seconde de son coéquipier Un échec au redémarrage lui a coûté la deuxième place à Verstappen Re-a passé son rival du championnat et son coéquipier pour une confortable deuxième victoire de 2021

Valtteri Bottas

A pris la première pole de la saison et a tenu la tête au départ Ne pouvait pas égaler le rythme de course de Hamilton ou de Verstappen sur des pneus moyens et a été dépassé par les deux a perdu plus de temps avec un problème de capteur, mais a utilisé un nouvel ensemble de pneus pour marquer le point de bonus du tour le plus rapide

Max Verstappen

Ce fut un week-end d’occasions manquées pour Verstappen Trompé avec des vibrations dans la pratique Manqué en pole après avoir supprimé le meilleur tour en Q3 pour les limites de piste au quatrième virage Passé Hamilton au redémarrage, mais il est de nouveau tombé derrière son rival quand Hamilton a sauté sur une erreur momentanée Passe Bottas pour la deuxième quelques problèmes de voiture pendant la course, y compris des difficultés à sélectionner le troisième rapport

Sergio Perez

Aligné quatrième sur la grille, égalant presque Verstappen en Q3Softer-tyrated rivaux a profité de lui au début et redémarrer – d’abord Sainz, puis Norris – bien qu’il soit revenu en quatrième , mais n’a jamais été susceptible de terminer plus haut que la quatrième

Fernando Alonso

Après une mauvaise qualification, Alonso a bien couru dans les points Avait le meilleur temps de la pratique supprimé pour les limites de piste à l’infraction au premier virage Était mystifié par sa perte de forme en qualifications, où il n’a pas réussi à suivre son coéquipier Ocon jusqu’en Q3 et a pris le 13e la course, allant jusqu’à la sixième avant de piquer, puis a dépassé Gasly et Sainz sur le chemin de la huitième

Balade Lance

Était le seul pilote Aston Martin à utiliser le nouveau package aérodynamique de l’équipe, mais n’a pas réussi à progresser à partir de la Q1, contrairement à son coéquipier Vettel, a passé Tsunoda et Russell au début de la course, a été autorisé à dépasser Vettel dans les dernières étapes pour attaquer Giovinazzi mais n’a pas pu le dépasser non plus, donc remis la place à son coéquipier

Sebastian vettel

Après avoir atteint la Q3, la course de Vettel a été une déception.

Charles Leclerc

Atteint la Q3 sur le poulie moyen mais a été sur-qualifié par son coéquipier Sainz pour la première fois Le passage aux pneus durs, qui convenaient mieux à Ferrari, lui a permis de dépasser son coéquipier et de terminer sixième.

Carlos Sainz Jnr

Leclerc, coéquipier surqualifié pour la première fois et aligné “ meilleur des autres ” en cinquième, Ferrari l’a opposé tôt dans le but de provoquer une réaction de McLaren, mais le composé de pneu moyen s’est avéré le mauvais choix et il est tombé de la huitième à la 11e. dans les 10 derniers tours

Pierre Gasly

Gasly a attrapé le dernier point en fin de course et a poursuivi sa série d’apparitions en Q3 sur un week-end nettement moins compétitif pour AlphaTauriCe ne pouvait pas garder Ricciardo et Ocon derrière, mais une passe tardive sur Sainz a assuré le point final

Yuki Tsunoda

Éliminé de Q2 après avoir été confortablement surperformé par Gasly, perd une place pour Stroll, a repris une place à Russell en début de course Terminé une demi-minute derrière Gasly, bien hors des points

Antonio Giovinazzi

A manqué le premier entraînement pour rester à l’écart pour Callum Ilott A pris la 12e place sur la grille et a terminé là-bas, dépassant Vettel en route pour mener les deux Aston Martins à la maison

George Russell

Le rythme de samedi de Williams flattait pour tromper Qualifié 11e, son meilleur jamais dans une Williams, et à seulement cinq centièmes de seconde d’une place en Q3 A commencé sept places devant Latifi, mais a été dépassé par lui à une étape de la course et la paire Haas derrière lui à la fin, décrivant sa voiture comme «impossible à conduire» parfois

Nicolas Latifi

A eu une altercation avec Mazepin lors de la dernière tentative de qualification. Échec de la progression en Q2, contrairement à son coéquipier Russell qui n’a raté que Q3 Overtook Russell pendant la course, bien qu’il soit sorti de la piste en le faisant, a fait une erreur en fin de course qui a permis à Schumacher de passer

À toi

