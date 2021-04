2021 Guardian Games commence aujourd’hui dans Destiny 2 ⋆ .

]]>]]>

Guardian Games est de retour à Destin 2 aujourd’hui permettant aux joueurs de concourir en tant que classe préférée. Chasseurs, Démonistes et Titans s’affronteront dans un certain nombre de défis avec des cérémonies de clôture qui auront lieu du 7 au 9 mai. Une nouvelle bande-annonce ci-dessous montre aux joueurs l’excitation qui se profile au cours des prochaines semaines.

Grâce à un cessez-le-feu avec l’impératrice de la Cabale Caiatl, le chef de l’avant-garde Zavala a levé les bannières et a appelé à la reprise de la compétition et les joueurs participeront à des défis qui mettront à l’épreuve leur bravoure, leurs compétences et leur résolution. Ces défis verront les joueurs compléter des cartes de prétendant et des triomphes et gagner des lauriers avec des cérémonies de podium ayant lieu à la fin de chaque semaine.

Tout au long des Guardian Games, les joueurs peuvent gagner plusieurs récompenses, dont une mitrailleuse exotique et un catalyseur Heir Apparent, un moineau exotique, des objets de classe légendaires, deux emblèmes et deux shaders. Il y aura également des récompenses Bungie pour les joueurs qui terminent la quête d’ouverture et récupèrent la veste de survêtement Guardian Games, et ceux qui assistent à la cérémonie de clôture recevront une épinglette en or commémorant la classe gagnante.

La cérémonie de clôture des Guardian Games aura lieu du 7 au 9 mai avec un trophée affiché dans la tour pour présenter la classe gagnante de l’année prochaine.

Se connecter à Destin 2 et participez aux Guardian Games de cette année.

