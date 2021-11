2021 Himachal Pradesh, Assam par résultats des élections en direct: Himachal Pradesh, couverture en direct des résultats de l’Assam Bypoll, Himachal Pradesh, Assam Assemblée par décompte des votes en direct, Himachal Pradesh, Assam Bypolls résultats, gagnants, finaliste mises à jour en direct

En Assam, 31 candidats sont en lice, dont huit chacun à Gossaigaon et Bhabanipur, six à Tamulpur, cinq à Thowra et quatre à Mariani.

Himachal Pradesh, Assam Bypolls Résultats 2021 Couverture en direct: Le décompte des voix pour Mandi Lok Sabha et huit sièges d’assemblée répartis dans l’Himachal Pradesh et l’Assam est en cours dans les États aujourd’hui. On estime que 73,38 % des électeurs ont voté lors d’élections partielles dans cinq circonscriptions de l’Assemblée de l’Assam le 30 octobre. Les circonscriptions de l’Assemblée sont Gossaigaon, Bhabanipur, Tamulpur, Mariani et Thowra. Le siège de Bhabanipur avait enregistré le taux de participation le plus élevé de 78 pour cent, suivi de Gossaigaon (77,37 pour cent), Thowra (75,07 pour cent) et Mariani (69,81 pour cent) et Tamulpur (67,88 pour cent). Dans l’Himachal Pradesh, le siège de Jubbal-Kotkhai a enregistré le pourcentage de vote le plus élevé de 78,75 tandis que le taux de participation le plus bas de 57,73 pour cent a été enregistré dans le siège de Mandi Lok Sabha. Le pourcentage de sondages à Fatehpur, Arki et Jubbal-Kotkhai était respectivement de 66,2, 64,97 et 78,75.

En Assam, 31 candidats sont en lice, dont huit chacun à Gossaigaon et Bhabanipur, six à Tamulpur, cinq à Thowra et quatre à Mariani. Les cinq sièges sont devenus vacants en raison des démissions et du décès de législateurs. Le BJP a présenté ses candidats dans trois sièges, laissant les deux autres au partenaire de l’alliance UPPL. Le Congrès a proposé des candidats dans les cinq. Les principaux candidats incluent Rupjyoti Kurmi, Sushanta Borgohain, Phanidhar Talukdar (tous BJP); Luhit Konwar et Jowel Tudu (tous deux du Congrès) ; Jubbar Ali et Khairul Anam Khandakar (tous deux AIUDF) et Jiron Basumatary de l’UPPL. Dans l’Himachal Pradesh, une compétition directe est attendue entre le BJP au pouvoir et le Congrès sur tous les sièges à l’exception de Jubbal-Kotkhai, où le candidat rebelle du BJP Chetan Singh Bragta est également en lice en tant qu’indépendant. Une compétition directe est attendue à Mandi entre Pratibha Singh, l’épouse du défunt ministre en chef Virbhadra Singh, et le héros de guerre de Kargil, le brigadier Khushal Singh Thakur du BJP. Au total, six candidats, dont Ambika Shyam du parti Rashtriya Lokniti, Munshi Ram Thakur du parti Himachal Jankranti et les indépendants Anil Kumar et Subhash Mohan Snehi, sont en lice à Mandi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.