2021 Karnataka par les résultats des élections en direct: couverture en direct des résultats du Karnataka Bypoll, Assemblée du Karnataka par comptage des votes en direct, résultats du Karnataka Bypolls, gagnants, mises à jour en direct des finalistes

Le Congrès, en s’assurant d’une victoire, veut donner une impulsion à ses préparatifs à l’approche des élections législatives de 2023.

Karnataka Bypolls Résultats 2021 Couverture en direct: Le dépouillement des votes pour les sondages du 30 octobre dans les circonscriptions de Sindgi et Hangal au Karnataka aura lieu aujourd’hui. Il y a 19 candidats en lice des deux circonscriptions, dont six du Sindgi et 13 du Hangal. Deux candidats du Sindgi sont des femmes. Un bon taux de participation a été enregistré dans les deux circonscriptions avec 69 % à Sindgi et 84 % à Hangal. Les élections partielles ont été rendues nécessaires car les sièges sont devenus vacants à la suite du décès du législateur de Sindgi JD(S) MC Managuli et de CM Udasi du BJP de Hangal.

Alors que Ramesh Bhusanur, arrivé deuxième derrière Managuli dans les sondages de 2018, est le candidat du BJP de Sindgi, Shivaraj Sajjanar est son candidat de la circonscription de Hangal. Le Congrès a nommé le fils du MC Managuli, Ashok Managuli, qui a rejoint le parti, comme son candidat du Sindgi, tandis que l’ancien MLC Srinivas Mane est son candidat du Hangal. Le JD (S) a aligné Naziya Shakeel Ahmed Angadi, 33 ans, de troisième cycle du Sindgi et Niyaz Shaikh, 35 ans, diplômé de BE, M.Tech de Hangal. Le Congrès, en assurant une victoire, veut donner une impulsion à ses préparatifs à l’approche des élections législatives de 2023 dans l’État, tandis que le JD(S) cherche à conserver le siège de Sindgi et prouver ainsi qu’il dispose toujours d’un soutien. base dans les quartiers nord.

