2021 Kindle Paperwhite obtient plus d’écran, USB-C

TL;DR

La liseuse Amazon Kindle Paperwhite reçoit une mise à jour matérielle importante. Il a un écran plus grand, une meilleure autonomie de la batterie, un port USB-C et plus encore. Il vendra également une version Signature Edition avec recharge sans fil et plus de stockage. Enfin, il existe une nouvelle édition Paperwhite Kids avec une couverture robuste et plus encore.

Avant l’événement média matériel d’Amazon de la semaine prochaine, le détaillant annonce déjà une nouvelle version (trois nouvelles versions, en fait), de son e-reader le plus populaire. L’Amazon Kindle Paperwhite 2021 (via The Verge) comprend un écran plus grand et bien plus encore.

Lire la suite: Les meilleures liseuses

L’écran standard d’Amazon Paperwhite passe de 6 pouces à 6,8 pouces en réduisant les bordures qui l’entourent. Il aura toujours le même écran de 300 ppi pour faciliter la lecture. La nouvelle version augmente également la durée de vie de sa batterie de six semaines à 10 semaines, comprend un processeur plus rapide et offre également un port USB-C pour une charge rapide. Enfin, les utilisateurs peuvent ajuster la température de couleur de leur écran pour réduire la quantité de lumière bleue qu’il génère lorsqu’ils lisent des livres électroniques la nuit. Son prix sera de 139 $ (avec support publicitaire) et de 159 $ (sans publicité).

Amazon lance également une Kindle Paperwhite Signature Edition plus avancée. Il prendra en charge la recharge sans fil, inclura plus de stockage (32 Go contre 8 Go pour la version standard) et inclura la prise en charge du réglage automatique de son éclairage d’affichage. Il aura un prix de départ de 189 $ sans publicité.

Si vous avez des enfants, le nouveau Paperwhite sera disponible dans une édition pour enfants. Il a le même matériel que la version standard, mais Amazon ajoute une couverture robuste, ainsi qu’un abonnement gratuit d’un an à Amazon Kids Plus. Il supprime la possibilité d’utiliser des applications, des jeux et d’autres choses qui ne sont pas des livres électroniques. Il est également livré avec un programme de remplacement prolongé de deux ans. Il sera au prix de 159 $ sans publicité.

Quel que soit votre choix, tous les Kindle commenceront à être expédiés fin octobre.