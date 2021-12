2021: la sortie de Yediyurappa en tant que CM, des scènes de covid déchirantes sont gravées dans le paysage du Karnataka

Le BJP au pouvoir a réussi à faire adopter un projet de loi controversé contre la conversion à l’Assemblée de l’État en décembre au milieu d’une vive résistance de l’opposition, mais n’a pas encore réussi au Conseil législatif où il manque de majorité.

Changement de garde qui a vu le rameur chevronné du BJP dans le sud de l’Inde, BS Yediyurappa, finalement céder et faire place à Basavaraj Bommai en tant que ministre en chef et des scènes d’ambulances avec des cadavres de victimes de covid-19 attendant devant des crématoriums pendant la deuxième vague de la pandémie – 2021 a vraiment été une année mouvementée pour le Karnataka.

L’année a vu l’État être frappé par des pluies torrentielles, pour la quatrième année consécutive, la vague de covid en mai, l’émergence du premier ensemble de cas de coronavirus Omicron en Inde et des différends interétatiques avec le Maharashtra et le Tamil Nadu sur différents problèmes.

Pour Yeddiyurappa, « l’homme du retour » du BJP au Karnataka, il ne semble pourtant pas y avoir de « fermeture ». Il a démissionné de ses fonctions le 26 juillet, coïncidant avec le terme de deux ans de son gouvernement.

Il est également trop tôt pour rédiger une nécrologie politique de l’homme fort de Lingayat, 78 ans, qui a été le visage du parti dans l’État pendant des décennies mais n’a jamais pu terminer un mandat complet bien qu’il soit devenu quatre fois ministre en chef, comme il continue d’avoir du poids. Qu’il se soit assuré que son loyaliste Bommai lui succède dans la citadelle sud du BJP le 28 juillet est un témoignage que Yeddiyurappa continue de régner.

Pour l’architecte du tout premier gouvernement du BJP au sud de Vindhyas, l’âge était considéré comme un facteur primordial pour son départ du poste le plus élevé, avec une règle non écrite dans le pacte safran d’empêcher les personnes de plus de 75 ans d’accéder à des postes électifs ; le haut commandement voulait également faire place à une nouvelle direction, avant les élections législatives, probablement d’ici la mi-2023, selon certains analystes.

Selon des sources du BJP, des rumeurs au sein du parti avec des plaintes concernant son style de fonctionnement « autoritaire », l’ingérence présumée de son fils cadet et vice-président de l’État BY Vijayendra dans l’administration et des allégations de corruption, peuvent également avoir contribué à son départ.

Alors même que Bommai essaie de naviguer dans les eaux agitées de la politique et s’efforce de gérer les factions « indigènes » et « migrants » du parti, les spéculations entourant sa possible sortie d’ici le début de l’année prochaine ont secoué le parti au pouvoir, malgré le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah. annonçant que le CM mènerait le BJP dans les sondages de 2023.

Bien que la direction du BJP et Bommai lui-même aient rejeté de telles spéculations, les rumeurs concernant sa possible sortie refusent de s’éteindre, citant sa maladie du genou, ainsi que certaines allégations d’irrégularités telles que l’escroquerie Bitcoin et des frais de commission de 40 pour cent par les entrepreneurs du gouvernement.

La perte du segment de l’assemblée Hangal du BJP, qui est la circonscription voisine de Bommai, et une performance pas si bonne dans les récents sondages du MLC sous sa direction semblent avoir ajouté à ses inquiétudes.

Le Congrès a également fait l’actualité alors que la surenchère politique entre ses deux principaux visages – le chef de l’opposition Siddaramaiah et le président de l’État DK Shivakumar – a éclipsé les développements du parti, les députés et les partisans des deux projetant ouvertement leurs dirigeants comme le visage du CM du parti.

Les prochaines élections législatives étant considérées comme cruciales pour l’avenir du parti, JD(S) a commencé cette année les préparatifs en organisant une série de sessions de formation pour les travailleurs visant à accéder de manière indépendante au pouvoir dans les élections législatives, en remportant un minimum de 123 sièges, même alors que plusieurs de ses dirigeants envisagent de quitter le navire.

Sur le front de la pandémie, Covid-19 a continué de hanter l’État cette année également, avec des infections et des décès quotidiens atteignant plus de 50 000 cas et près de 350 décès en mai, ce qui a conduit le gouvernement à imposer des restrictions strictes, y compris un verrouillage dans l’État.

Avec un pic d’infections, les préparatifs du système pour lutter contre la pandémie ont été mis à l’épreuve car la pénurie de lits dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs a affecté le traitement des patients gravement malades. Lors d’un incident choquant, 24 patients de Covid seraient décédés en raison d’une pénurie d’oxygène en mai, dans le district de Chamarajanagara.

Des scènes déchirantes ont été observées au cours des mois d’avril à mai, alors que des ambulances transportant des cadavres de victimes de covid ont été vues attendant à l’extérieur des crématoriums surchargés de la ville. Cela avait contraint le gouvernement à mettre en place des crématoriums ouverts.

À la fin de l’année, les deux premiers cas d’Omicron du pays ont été détectés au Karnataka le 2 décembre, l’un étant un local et l’autre un voyageur international en provenance d’Afrique du Sud. Récemment, il y a eu une augmentation constante du nombre de clusters de covid-19 dans l’État ainsi que d’infections à Omicron, obligeant le gouvernement à imposer un « couvre-feu nocturne » pendant 10 jours à partir du 28 décembre et à interdire toutes les fêtes et rassemblements du Nouvel An en public des endroits.

Après la législation anti-abattage des vaches l’année dernière, le gouvernement a adopté le projet de loi sur la protection du droit à la liberté de religion, 2021, à l’Assemblée, interdisant la conversion religieuse illégale par fausse déclaration, force, influence indue, coercition, attirance ou par tout moyen frauduleux et comporte des dispositions pénales.

Alors que le gouvernement a franchi l’obstacle de l’Assemblée au milieu d’une vive résistance du Congrès et de JD (S), le sort de la législation est désormais en balance puisqu’elle doit passer le test du Conseil où la dispense au pouvoir ne bénéficie pas de la majorité.

Pour la quatrième année consécutive depuis 2018, la plupart des régions du Karnataka ont été touchées par des inondations et des glissements de terrain, dus à des pluies torrentielles, causant des dommages à la vie et aux biens. Selon le gouvernement, au moins 42 personnes sont mortes lors d’inondations et de pluies en octobre et novembre, et les pertes de récoltes ont été estimées à 9,90 lakh hectares.

Les dommages globaux estimés seraient de 11 916,30 crores de Rs, tandis que l’État a demandé 1 281 crores de Rs comme soulagement du centre, conformément aux normes, pour les dommages causés. Certains incidents au cours de l’année, tels que le géant du commerce électronique Amazon vendant des bikinis aux couleurs du drapeau et de l’emblème du Karnataka sur son site canadien, les résultats de recherche du géant de la technologie Google montrant le kannada comme la « langue la plus laide » de l’Inde et la prétendue « imposition de l’hindi » par le Centre, a créé une indignation généralisée sur les réseaux sociaux dans l’État et a vu la résurgence de la fierté régionale d’une manière ou d’une autre.

Il y a eu des différends avec des États voisins comme le Tamil Nadu concernant la mise en œuvre du projet Mekedatu sur la rivière Cauvery, et avec le Maharashtra sur la question de la frontière à la suite d’incidents récents de dégradation des statues des icônes nationales Shivaji Maharaj et Sangolli Rayanna à Bengaluru et Belagavi et l’incendie du drapeau Kannada à Kolhapur.

Le viol collectif d’une étudiante par six hommes près de Chamundi Hills à Mysuru a provoqué une onde de choc dans tout l’État. La star du cinéma Kannada, Puneeth Rajkumar, est décédée en octobre à l’âge de 46 ans, laissant ses fans sous le choc et l’État en deuil.

