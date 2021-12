2021 : l’année où la positivité a régné en maître à la télévision et en streaming

En 2021, la dernière chose que les gens voulaient regarder était une émission télévisée sombre.

Au milieu de la pandémie en cours, les téléspectateurs cherchaient quelque chose d’un peu plus léger pour se gaver après avoir éteint leurs ordinateurs et parcouru la courte distance jusqu’à leurs canapés. Je veux dire, qui veut regarder Ellen Pompeo entrer dans un coma induit par COVID sur Grey’s Anatomy alors que vous connaissez peut-être quelqu’un qui vit la même chose ?

C’est un exemple extrême, bien sûr, mais les émissions de télévision et les mouvements sont souvent censés être une évasion de la réalité.

Ainsi, le retour de Ted Lasso, d’Emily à Paris et d’autres séries a été une aubaine. Que ce soit intentionnel ou non, les acteurs et les équipes derrière ces spectacles incroyables nous ont donné ces sentiments chaleureux et flous que nous manquions après avoir passé plus d’un an en quarantaine.

Ted lasso Hannah Waddingham l’a mieux exprimé dans une interview d’août avec The Wrap, en disant: « Nous souhaitons tous que 2020 tel qu’il s’est passé ne se soit pas produit. Mais comme cela s’est produit de cette façon, et c’est à ce moment-là que nous sommes sortis, c’est comme, eh bien, si nous étions d’une certaine aide, alors heureux d’avoir aidé. «