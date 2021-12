2021 – L’année qui a été : la formalisation augmente les recettes fiscales, le niveau projeté devrait être largement dépassé

Les perceptions brutes de la TPS se sont élevées à 1 31 526 crores de roupies en novembre (ventes d’octobre) 2021, le deuxième plus haut taux de rattrapage de l’histoire de l’impôt indirect global qui a été lancé en juillet 2017.

Le rapport entre les recettes fiscales brutes du Centre et le PIB atteindra probablement un sommet en 15 ans de 11,4 % au cours de l’exercice 22, tandis que le dynamisme fiscal sera le plus élevé depuis plus d’une décennie à environ 2. Cela donnera au gouvernement de l’Union le coussin nécessaire pour augmenter la taille du budget d’environ Rs 2 lakh crore par rapport au niveau projeté (BE) sans s’écarter beaucoup de l’objectif de déficit budgétaire de 6,8% du PIB.

Les recettes fiscales du Centre avant la dévolution pourraient se situer autour de 25,5 crores de lakh Rs ou 15 % de plus que l’estimation budgétaire de l’exercice 22, car les recettes fiscales directes et indirectes augmentent beaucoup plus rapidement que les projections, après deux années de pandémie qui ont connu une faible croissance en les reçus.

L’augmentation des prélèvements fiscaux est due à la fois à une formalisation «forcée» au lendemain de la pandémie et à une plus grande conformité après que les autorités fiscales ont rejeté de nombreuses données sur les habitudes de dépenses et les ventes aux contribuables, réduisant ainsi les possibilités d’évasion fiscale. La formalisation inorganique, couplée à la réduction des coûts par India Inc, a stimulé la rentabilité des grandes entreprises, entraînant une forte croissance des collectes d’impôt sur les sociétés.

Un élargissement de l'assiette des contribuables de la TPS a également contribué à augmenter les impôts directs.

Les recettes fiscales nettes (après transferts obligatoires aux États) du Centre ont augmenté de 83% sur un an au cours des sept premiers mois de l’exercice en cours et les collectes annuelles pourraient être d’environ Rs 2,5 à 3 lakh crore plus élevé que le BE de Rs 15,45 lakh crore. Les recettes fiscales nettes auraient pu être encore plus élevées si le Centre n’avait pas réduit les droits d’accise sur l’essence et le diesel le 3 novembre. Avec une réduction des droits qui coûterait au Centre environ 65 000 crores de roupies, les perceptions brutes des droits d’accise pourraient être inférieures de 14 % par rapport à l’année précédente. FY22 contre une croissance de 27% observée jusqu’en octobre.

