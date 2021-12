2021 – L’année qui a été : l’intention de réforme est claire, les questions d’économie politique restent épineuses

Le Code sur les relations industrielles, s’il est mis en œuvre, augmenterait le seuil permettant aux directions d’entreprise de demander une autorisation préalable de licenciement, de licenciement et de fermeture d’unités comptant 300 travailleurs contre 100 actuellement.

L’année dernière, le gouvernement Narendra Modi a fait des tentatives audacieuses pour mener à bien des réformes potentiellement transformatrices de la commercialisation agricole et du marché du travail. Il cherchait également à accélérer la privatisation/le déblocage des capitaux publics bloqués par le biais de programmes structurés. Ces réformes auraient pu contribuer à remédier à de nombreuses infirmités structurelles de l’économie indienne et produire une croissance incrémentielle honorable grâce à une plus grande compétitivité, mais alors que l’année tire à sa fin, le tableau sur le front des réformes est certes sombre.

Le gouvernement a été contraint d’abroger les trois lois agricoles – qui ont été mises en place par le biais d’ordonnances en juin de l’année dernière et promulguées en septembre – lors de la session d’hiver du Parlement qui vient de s’achever, cédant la place à des sections d’agriculteurs, qui se sont opposées aux lois avec une ferme détermination et a organisé une manifestation d’un an qui a attiré l’attention du monde. Les syndicats d’agriculteurs ont également exigé un système MSP plus robuste avec un soutien juridique.

Les lois visaient à libérer les agriculteurs des griffes des cours de marché notifiés de l’APMC, leur donnant la liberté de vendre leurs produits n’importe où dans le pays sans le fardeau des prélèvements et leur permettant ainsi de gagner plus. Mais les critiques estiment que ces lois auraient subordonné les agriculteurs à des sociétés commerciales, qui sont désireuses d’étendre leur présence dans l’agriculture à la vente au détail de produits agricoles et auraient privé les agriculteurs du peu de sécurité des prix dont ils disposaient.

Les quatre codes du travail, tous notifiés par le Centre d’ici septembre 2020 et marqués par une combinaison de mesures réformistes et de sécurité sociale pour augmenter la productivité du travail, sont toujours en feu en raison de la lenteur – voire des hésitations – des gouvernements des États. Aucun État n’a jusqu’à présent notifié les règles requises en vertu de ces codes ; jusqu’à présent, seuls 12 des 28 États ont publié même le projet de règles. Bien entendu, le gouvernement central n’a cessé d’exhorter les autres États à encadrer les règles, nécessaires au déploiement des codes. Le Centre a déjà publié le projet de règles et sollicité les commentaires de toutes les parties prenantes, y compris le grand public, sur les dispositions.

Le Code sur les relations industrielles, s’il est mis en œuvre, augmenterait le seuil permettant aux directions d’entreprise de demander une autorisation préalable de licenciement, de licenciement et de fermeture d’unités comptant 300 travailleurs contre 100 actuellement. Il propose également de rendre les syndicats plus représentatifs pour avoir un pouvoir de négociation et rendre les grèves soudaines difficiles.

En août de cette année, le gouvernement Modi a dévoilé un pipeline de monétisation nationale (NMP), cherchant à générer des revenus initiaux de Rs 6 lakh crore en quatre ans à partir de FY22, à partir de projets d’infrastructure opérationnels, dans le cadre de divers plans de location innovants à long terme qui impliquent cession minimale de la propriété du gouvernement sur les actifs. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un plan visant à revenir sur la voie de l’assainissement budgétaire sans aucun laps de temps et à créer le poids budgétaire nécessaire pour financer le pipeline d’infrastructure nationale de Rs 111 lakh crore et d’autres entreprises à forte intensité de capital.

La NHAI, Power Grid et quelques autres entités ont tracé la feuille de route pour la monétisation de certains de leurs actifs, le projet NMP pourrait s’accélérer l’année prochaine seulement. La monétisation des actifs non essentiels du secteur public qui ne font pas partie du PNM, comme les terrains, pourrait s’ajouter aux efforts du Centre pour canaliser davantage de fonds pour le développement des infrastructures. Le pipeline d’infrastructures et la promotion de projets PPP pour divers services portuaires, avec la suppression de l’Autorité tarifaire pour les grands ports, pourraient aider à réduire les coûts logistiques du pays, qui sont parmi les plus élevés parmi les économies comparables.

Les progrès sur le front du désinvestissement stratégique – lire la privatisation – n’ont pas été à la hauteur même si le budget pour l’exercice 22 a dévoilé la politique qui impliquait que le gouvernement ait une « présence minimale » dans les quatre grands secteurs tandis que les entreprises publiques dans d’autres secteurs doivent être privatisés, fusionnés ou fermés. Cependant, à l’exception d’Air India et de quelques CPSE relativement plus petites telles que Central Electronics et Pawan Hans, les plans du gouvernement pour le désinvestissement stratégique de BPCL, d’IDBI Bank et de deux banques du secteur public seront repoussés à FY23.

Avec le report de la privatisation du détaillant-raffineur de carburant BPCL, le gouvernement manquera l’ambitieux objectif de désinvestissement de Rs 1,75 lakh crore pour l’exercice en cours.

Au milieu des protestations féroces des syndicats bancaires, le gouvernement a reporté son projet audacieux de présenter un projet de loi lors de la session d’hiver du Parlement récemment conclue pour faciliter la privatisation de deux banques du secteur public (PSB). Niti Aayog aurait suggéré que l’Indian Overseas Bank et la Central Bank of India soient privatisées, bien qu’un panel clé pour approuver les noms n’ait pas encore pris d’appel. Le Cabinet n’a pas non plus ratifié le projet de loi d’amendement.

