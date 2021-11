2021 Mach-E – Examen de CarPlay sans fil

L’un des véhicules électriques les plus en vogue du moment est la Mustang Mach-E de Ford, et j’ai récemment eu la chance de passer du temps dans un modèle 2021 en version First Edition pour tester toutes ses fonctionnalités, y compris le système d’infodivertissement SYNC 4A sur un énorme Écran portrait de 15,5 pouces avec prise en charge de CarPlay sans fil.



Je me suis familiarisé avec l’hybride F-150 2021 avec SYNC 4 il y a quelques mois, mais le système d’infodivertissement SYNC 4A du Mach-E offre une expérience assez différente.

Le Mach-E offre très peu de commandes matérielles, certainement en ce qui concerne le tableau de bord et la console centrale, avec presque toutes les fonctions du véhicule gérées via l’écran principal d’infodivertissement qui domine l’intérieur du véhicule. Le seul contrôle matériel dans la zone de la pile centrale traditionnelle est un anneau texturé pour contrôler le volume, et même celui-ci est monté directement sur l’écran d’une manière très soignée.

Système d’infodivertissement SYNC 4A



Le système d’infodivertissement SYNC 4A est essentiellement divisé verticalement en quatre sections, avec une barre supérieure étroite en haut offrant des informations de haut niveau sur le véhicule et un accès à certains raccourcis, une section d’application principale, une interface à base de carte pour passer d’une fonction à l’autre. , et une section de climatisation en bas.



SYNC 4A s’appuie fortement sur l’interface utilisateur à base de cartes, avec la rangée de cartes glissables offrant des informations et un accès à des fonctionnalités telles que la radio, la navigation embarquée, le téléphone, le manuel du propriétaire, etc. Appuyez sur l’un d’eux pour afficher l’application complète correspondante dans la partie principale de l’écran. Si vous utilisez ‌CarPlay‌, cela prendra en charge cette partie principale de l’écran qui offre une quantité généreuse d’espace, mais vous aurez toujours accès aux fonctions d’infodivertissement natives sur le reste de l’écran.



J’ai noté à plusieurs reprises que je ne suis pas un fan des commandes de climatisation à écran, donc c’est un coup contre le Mach-E. Les systèmes automatiques sont cependant de plus en plus sophistiqués pour vous permettre de « le régler et de l’oublier » la plupart du temps avec seulement un réglage occasionnel de la température ou un passage temporaire en mode dégivrage, par exemple. Vous pouvez également utiliser l’assistant vocal intégré pour modifier vos paramètres sans avoir à toucher l’écran.



Bien que l’énorme écran de portrait et la bague de volume aient un aspect très futuriste, je ne suis pas un grand fan de l’apparence générale du système SYNC 4A, car cela me semble fade. Cette fadeur est encore plus visible lorsque vous avez ‌CarPlay‌ avec ses applications et icônes dynamiques affichées sur une partie de l’écran.

CarPlay



Je dis toujours à tous ceux qui écouteront que ‌CarPlay‌ sans fil est une fonctionnalité qui change la vie, même si vous venez de la version filaire. Le fait que ‌CarPlay‌ s’affiche automatiquement à l’écran sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche rend l’expérience encore plus fluide. Ainsi, même pour les courts trajets où, dans le passé, je n’aurais pas pris la peine de sortir mon téléphone et de le brancher, avec le sans fil, j’ai ‌CarPlay‌ prêt à l’emploi si j’en ai besoin.



Heureusement, le CarPlay‌ sans fil est livré en standard avec SYNC 4A et le Mach-E, ce qui devient de plus en plus courant à mesure que les constructeurs automobiles ont accéléré le développement de leurs systèmes d’infodivertissement en réponse à la demande des clients et à l’évolution rapide de la technologie.



‌CarPlay‌ est lumineux et dynamique sur l’écran du Mach-E, et j’aime le fait qu’il n’occupe qu’une partie de l’écran, j’ai donc toujours accès aux informations et aux commandes du système natif. Mais alors que ‌CarPlay‌ est raisonnablement grand sur l’écran, ce n’est malheureusement pas un écran large, ce qui est une fonctionnalité que j’ai appris à apprécier sur de nombreuses voitures pour la vue beaucoup plus large des applications de navigation comme Apple Maps. Pourtant, ‌CarPlay‌ a l’air bien et fonctionne bien, et il est bien placé pour être visible tout en n’étant pas trop loin de votre champ de vision pendant la conduite.



Ford a également récemment déployé une mise à jour logicielle qui permet à CarPlay‌ de prendre encore plus de place sur l’écran, en réduisant l’interface de carte native dans la rangée ci-dessous et en offrant un rapport hauteur/largeur plus carré pour ‌CarPlay‌, bien que cette fonctionnalité n’était pas disponible sur mon véhicule au moment du test. Il semble être apparu d’abord dans les nouveaux modèles GT avant de se retrouver dans d’autres versions du véhicule.

Pôle numérique



Semblable au VW ID.4, le Mach-E n’a pas grand-chose directement devant le conducteur, optant pour un look minimaliste qui repose sur un écran de 10,2 pouces pour fournir toutes les informations pertinentes.



L’écran affiche le niveau de la batterie et les données d’autonomie, le rapport actuel, la vitesse, les données de sécurité du véhicule, les invites de navigation, etc., en s’ajustant dynamiquement selon les besoins en fonction de ce qui se passe avec le véhicule. Les invites de navigation sur le deuxième écran pour Apple Maps‌ dans ‌CarPlay‌ sont prises en charge sur l’écran du conducteur, offrant un autre moyen de vous aider à rester dans la bonne direction.

Charge et ports



Comme pour la plupart du reste du matériel du véhicule, les options de connectivité dans le Mach-E sont un peu clairsemées, mais vous disposez d’un ensemble de ports USB (un USB-A et un USB-C) situés bien en évidence sous le centre affichage pour la connectivité filaire. Il existe un autre ensemble de ports USB-A et USB-C pour les passagers de la deuxième rangée.



Il y a aussi un chargeur sans fil adjacent aux ports avant, situé sous une partie d’un tapis en caoutchouc pour empêcher les autres objets de trop glisser. Le tapis a des séparateurs pour séparer le bac principal en sections, et la zone de chargement sans fil est JUSTE assez grande pour accueillir un iPhone de taille Max. Si vous avez un étui encombrant sur le vôtre, il se peut qu’il ne vous convienne pas tout à fait.

Conclure



Étant donné qu’il s’agit d’un site Apple et non d’un site EV, je ne me suis pas concentré sur certaines des principales caractéristiques du Mach-E telles que l’expérience de conduite, mais je dirai que c’était un plaisir de conduire avec les performances rapides que vous attendre d’un VE de ce type. L’accélération en sortie de ligne était excellente, en grande partie grâce au fait que mon modèle d’essai était un modèle eAWD First Edition avec 346 chevaux et un temps de 0 à 60 de 4,8 secondes. Ce n’est pas aussi rapide que les nouvelles éditions GT qui peuvent repousser ce temps jusqu’au milieu des 3 secondes, mais c’est un grand pas en avant par rapport aux versions RWD bas de gamme avec des temps plus proches de six secondes.

En ce qui concerne le système d’infodivertissement SYNC 4A et ‌CarPlay‌, j’ai des sentiments mitigés à ce sujet. Le grand écran portrait est certainement accrocheur, mais je n’aime pas l’aspect général et j’aimerais que plus de fonctions soient encore disponibles en tant que commandes matérielles. L’affichage portrait exclut à peu près la possibilité d’une mise en page grand écran ‌CarPlay‌, mais à part cela, j’ai pensé que cela fonctionnait bien avec le système SYNC 4A.

La connectivité sans fil était solide d’après mon expérience, et le chargement du téléphone sans fil fonctionnait bien avec l’ajustement serré sur le tapis de chargement garantissant que mon téléphone ne pouvait pas se désaligner pendant la conduite. Et heureusement, le ‌CarPlay‌ sans fil et le chargement de téléphone sans fil sont standard dans toutes les versions.

Je suis heureux de voir que de plus en plus de véhicules prennent en charge les directions ‌Apple Maps‌ dans le cluster numérique, et Ford a fait du bon travail pour que ces informations s’intègrent à l’aspect général du système.