2021 Maui Jim Maui Invitational: Matchups, cotes et prédictions

Le tournoi à huit équipes se divisera en une parenthèse bilatérale; un côté étant la portion de consolation et l’autre le support des champions. Les équipes qui se séparent du côté des champions et du côté de la consolation seront déterminées par les gagnants et les perdants d’une liste de quatre matchs le jour de l’ouverture du tournoi.

22 novembre, 14 h HE, ESPN2 – Texas A&M Aggies contre Wisconsin Badgers

22 novembre, 16 h 30 HE, ESPN2 – Butler Bulldogs contre No. 12 Houston Cougars

22 novembre, 21 h HE, ESPNU – Oregon Ducks contre Chaminade Silverswords

22 novembre, 23 h 30 HE, ESPN2 – Saint Mary’s Gaels contre Notre Dame Fighting Irish

23 novembre, 14 h 30 HE, ESPN2 – perdant du match 1 contre perdant du match 2

23 novembre, 17 h HE, ESPN – Gagnant du match 1 contre vainqueur du match 2

23 novembre, 20 h HE, ESPN – Gagnant du match 3 contre vainqueur du match 4

23 novembre, 22 h 30 HE, ESPNU – Perdant du match 3 contre perdant du match 4

24 novembre, 14 h 30 HE, ESPN2 – Match pour la troisième place

24 novembre, 17 h HE, ESPN – Match de championnat

24 novembre, 21 h HE, ESPNU – Match pour la 7e place

24 novembre, 23 h 30 HE, ESPN2 – Match pour la 5e place

Support complet disponible via NCAA.com

Lignes de jeu :

Wisconsin -2,5, Texas A&M +125 ML, O/U 120,5

Houston -9,5, Majordome +320 ML, O/U 123,5

Oregon -27,5, Chaminade ML à déterminer, O/U 148,5

Notre Dame -1,5, Saint Mary’s -110 ML, O/U 132,5

Texas A&M Aggies contre les Badgers du Wisconsin (-2,5)

La confrontation entre Texas A&M et le Wisconsin lors du premier tour du Maui Invitational ne ravivera aucune vieille rivalité ni ne ramènera de souvenirs des confrontations passées. Les Aggies et les Badgers se sont affrontés pour la dernière fois en décembre 1984, ce qui est la seule fois où les deux écoles se sont affrontées.

Cette bataille entre les écoles Big Ten et SEC met en vedette deux équipes qui ont pris un bon départ. Les Aggies entrent dans le tournoi à 4-0 sur la saison tout en ayant joué un calendrier relativement favorable. Les Badgers entrent dans le match avec une fiche de 2-1 après avoir perdu leur dernier match contre les Providence Friars lors des Gavitt Tip-off Games. Brad Davison du Wisconsin pourrait être le joueur à surveiller pendant ce match.

Butler Bulldogs vs. Douze Cougars de Houston (-9,5)

Le jour de l’ouverture du Maui Invitational, les Butler Bulldogs et les Houston Cougars s’affronteront pour la toute première fois.

Butler entre dans l’Invitational avec une fiche de 3-1 après avoir récemment enregistré une défaite à domicile de 21 points lors des Gavitt Tip-off Games contre les Spartans de l’État du Michigan. Houston a semblé aussi bon qu’annoncé en début de saison en route vers un départ 3-0, battant récemment les 25 premiers Virginia Cavaliers de pré-saison par 20 points.

Oregon Ducks (-27,5) contre Chaminade Silverswords

Bien que l’Oregon ait effectué deux voyages précédents au Maui Invitational, les Ducks affrontent Chaminade pour la première fois.

L’Oregon – classé aussi haut que n ° 12 pas plus tard que la semaine dernière – trébuche dans le Maui Invitational après avoir été battu, 81-49, par les BYU Cougars lors de son dernier match. Pendant ce temps, Chaminade n’a pas encore affronté un adversaire de Division 1 cette saison de basket-ball.

Saint Mary’s Gaels contre Notre Dame Fighting Irish (-1,5)

Les Fighting Irish et les Gaels s’affronteront pour la première fois depuis 1981, et pour la troisième fois seulement dans l’histoire des deux programmes.

Notre Dame sera à la recherche d’un autre championnat Maui Invitational, après avoir remporté le tournoi en 2017. Les anciens champions entrent dans le tournoi 2021 avec une fiche de 3-0 après avoir géré des affaires contre une compétition plus légère. Saint Mary’s a également ouvert la saison sans défaite. Les Gaels ont également fait un travail rapide sur une compétition plus légère et entrent dans le Maui Invitational avec une fiche de 4-0.