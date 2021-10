2021 Max Verstappen ne ressemble à rien de ce que Lewis Hamilton a affronté dans la lutte pour le titre

Il arrive un moment dans la carrière d’un pilote de Formule 1 où, débordant de vitesse et de confiance en soi, il commence à avoir l’apparence d’un champion du monde.

Pour Max Verstappen, ce jour est arrivé au Grand Prix des Pays-Bas début septembre.

Max s’était produit devant une foule nombreuse et attendue avant, bien sûr, de remporter quatre fois au total sur le propre circuit de Red Bull en Autriche (deux fois en 2021) et d’obtenir une sorte de victoire lors de sa deuxième course à domicile à Spa le week-end précédent.

Mais Zandvoort se sentait différent.

Après tout, c’était la course qui devait toujours tourner autour de lui et qui n’existait que grâce à lui, l’événement que les fans néerlandais et leur dévouement à Verstappen méritaient depuis ses débuts en F1 en 2015.

La nature compacte et à force d’appui élevée du frère cadet de Suzuka a favorisé Red Bull, sans aucun doute, mais il y avait encore du travail à faire et beaucoup de potentiel – avec Verstappen se lançant dans la montée vers le crescendo de son premier défi de championnat à l’âge tendre. de 23 – pour que cela se passe terriblement et de manière embarrassante.

Plutôt que de diriger la chaleur humaine des 72 000 spectateurs à la manière de Lewis Hamilton à Silverstone, Verstappen l’a tout simplement ignoré.

Il y avait une qualité pragmatique – appelez cela une Red Bullness robotique – à propos de Verstappen à Zandvoort alors qu’il traversait les nuages ​​​​de fumée orange pour convertir une pole position de routine en une victoire de routine, reconnaissant poliment la foule sans jamais être emportée par elle.

Ils sont venus, ils ont vu, il a vaincu.

Couper le cordon de ses émotions a été un thème récurrent de la saison 2021 de Verstappen, lui permettant de traiter ces deux imposteurs, la victoire et la défaite, de la même manière.

Tout comme il a refusé d’être dérouté par l’atmosphère du festival à Zandvoort, il a refusé de considérer la défaillance d’un pneu de Pirelli à Bakou – qui lui a coûté un certain 25 points – comme une insulte personnelle, trouvant plutôt du réconfort dans son rythme et remportant chacun des trois suivants les courses.

Cette clarté de pensée et cette pondération inhérente ont permis à Verstappen de développer une immunité totale à la pression, ce qui a de nouveau été mis en évidence lors des dernières étapes d’un Grand Prix des États-Unis au cours duquel il a souligné davantage son statut de champion du monde, sauf le nom.

Gagnants du @COTA à l’ère du turbo hybride : 2014 – Mercedes

2015 – Mercedes

2016 – Mercedes

2017 – Mercedes

2018 – Ferrari

2019 – Mercedes 2021 – Red Bull Quoi. Une conduite. #USGP #F1 pic.twitter.com/YwuD460EIf – PlanetF1 (@Planet_F1) 24 octobre 2021

La plus grande réussite de Verstappen en 2021 a peut-être été d’éradiquer progressivement le danger dans les airs chaque fois qu’il s’est retrouvé en tête d’une course.

Au cours des années précédentes, avec Verstappen légèrement plus impétueux et le package Red Bull légèrement plus faible, il y avait un sentiment dominant que – à une époque de domination écrasante de Hamilton et de Mercedes – c’était trop beau pour être vrai, que les problèmes n’étaient jamais qu’autour du coin.

La réalité a de nouveau semblé frapper Red Bull au visage sur le Circuit des Amériques alors que Hamilton, avec des pneus huit tours plus jeunes – une différence significative sous le chaud soleil texan – a attrapé Verstappen à la manière férocement familière de la Hongrie 2019 et de l’Espagne plus tôt cette année. .

Pourtant, Verstappen est resté calme et a reconnu ce qui était nécessaire, jugeant parfaitement l’équilibre délicat entre garder Hamilton derrière et garder ses pneus durs en assez bon état.

Lorsque Hamilton a plané à environ une seconde dans les derniers tours, Verstappen a instinctivement compris l’importance de pousser fort dans le premier secteur – son temps dans le secteur 1 dans le dernier tour était le plus rapide de toute la course – pour lui refuser l’assistance du DRS dans le long dos. droit.

Si rester en équilibre sous les attentes de Zandvoort était une chose, garder le roi de COTA derrière dans ces circonstances et avec tant de choses en jeu en était une autre.

Sa 18e victoire en carrière et sa huitième en 2021 étaient sans doute sa plus belle à ce jour et un autre rappel que Verstappen ne ressemble à rien de ce que Hamilton a connu auparavant.

Il ne gaspillera pas, malgré ses réponses parfois pointues à ceux des conférences de presse de la FIA avides d’une autre collision entre les deux, les combats de cueillette d’énergie à la Fernando Alonso en 2007.

Il ne se laissera pas épuiser comme Nico Rosberg – battant finalement Lewis pour le titre en 2016 mais, en termes de carrière, mourant en essayant – et il n’est sûrement pas prêt à s’autodétruire comme Sebastian Vettel en 2017 et 2018.

L’importance potentiellement décisive d’Austin se reflète dans le classement des pilotes, Verstappen détenant désormais une avance de 12 points sur Hamilton avec cinq courses restantes – le plus grand avantage pour l’un ou l’autre pilote depuis juillet – lorsqu’une victoire à Hamilton l’aurait vu regagner la première place. par un seul point.

Compte tenu du record historiquement solide de Red Bull dans la haute altitude du Mexique, où Verstappen a gagné facilement en 2017 et 2018, et du Brésil, où il était en passe de gagner confortablement jusqu’à cette collision avec Esteban Ocon en 18 avant de rattraper son retard d’un an. plus tard, l’opportunité de prendre les commandes de la course au titre est évidente.

Et comment l’air plus mince de ces sites affectera-t-il une équipe Mercedes soudainement très nerveuse au sujet de l’état de leurs unités de puissance, avec Valtteri Bottas prenant des pénalités de moteur lors de ses quatre dernières courses et des rumeurs incessantes selon lesquelles Hamilton en aurait besoin d’un autre avant la fin de la saison ?

Dans ce contexte, à l’issue de l’étape américaine du calendrier, il n’est pas saugrenu d’envisager que l’avance de Verstappen – avec des points bonus pour les meilleurs tours et le sprint d’Interlagos remis – soit au-dessus de la barre magique des 25 points, lui offrant le luxe de conserver la tête du championnat même en cas d’abandon.

Hamilton, bien sûr, reste une menace omniprésente, et s’il y a une inquiétude croissante concernant les groupes motopropulseurs haute performance Mercedes, il est remarquable que Honda – étant donné la façon dont il est initialement rentré en F1 dans un nuage de fumée – n’ait pas encore souffert d’un grave moteur. problème dans sa saison d’adieu.

Mais comme lors de sa défaite en 2016 contre Rosberg, il y a un sentiment indéniable que la litanie de points perdus par Hamilton à Bakou, Budapest et les sprints de Silverstone et Monza – combinée au refus obstiné de Mercedes de compromettre le programme de l’année prochaine en maintenant le développement de la voiture 2021 – peut-être lui a-t-il laissé trop de choses à faire en trop peu de temps.

Dans cette étude fascinante de la psychologie qui a été la bataille pour le titre F1 2021, Hamilton de tous les gens a été celui qui a le plus craqué.

Et cela a laissé à Verstappen un chemin aussi clair qu’il aurait pu le souhaiter vers son premier championnat du monde.

Pression? Quelle pression ?