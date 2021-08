2021 musique classique pour LA, OC, San Diego ⋆ .

Nous sommes de retour! Nous sommes de retour?

Vous avez peut-être remarqué, grâce à la pénurie de lithium, une pénurie de puces semi-conductrices pour alimenter les boules de cristal, les rendant encore plus rares et plus chères que les voitures d’occasion. Nous sommes seuls, les amis.

Nous approchons d’une saison d’automne incertaine qui, il y a à peine un mois ou deux, semblait pleine d’espoir et prête à célébrer. Au lieu de cela, les réglementations et les recommandations semblent changer quotidiennement. Les annulations – qu’elles soient dues à des infections d’artistes, à la peur de voyager ou à des problèmes de visa – restent une réalité continue. Quant aux rassemblements en salle, qui sait maintenant ?

Ceci, cependant, est certain : l’équation pour la chute prévisible sera Musique = Masque + Vax.

Si la liste ci-dessous est pondérée vers les grandes institutions, c’est parce que beaucoup d’autres n’ont pas eu les moyens de finaliser les plans. N’oubliez pas de surveiller l’Orchestre de chambre de Los Angeles, le Wallis, le Center for the Art of Performance de l’UCLA, le REDCAT, le Beckmen YOLA Center, le Broad Stage, les concerts du lundi soir, les Piano Spheres, l’UCSB Arts & Lectures et le de nombreuses organisations de musique nouvelle, des ensembles de chambre et des artistes multimédias qui font du Southland une scène qui se passe.

En attendant, la réouverture se déroule de manière prometteuse, alors laissez notre attention se concentrer avec optimisme sur les ouvertures. Sur le papier, ils ressemblent à l’aube d’un nouveau monde.

1-4 sept.

“Les oiseaux de la lune” de Mark Grey

Le compositeur et brillant technicien du son Mark Gray s’est révélé particulièrement revigorant et stimulant dans le théâtre musical, plus récemment et à l’origine dans « Frankenstein », écrit pour l’aventureuse La Monnaie à Bruxelles. Son dernier en date est un « opéra mobile », abordant de manière décalée la migration via une œuvre écrite pour voyager et être jouée dans un conteneur maritime. “Birds of the Moon” aura sa première sur la côte ouest au Broad Stage, 1310 11th St., Santa Monica. 25 $ à 75 $. thebroadstage.org

14 septembre

« Yo-Yo Ma : Le projet Bach »

Il y a quatre ans, Yo-Yo Ma a fait l’étonnante découverte qu’il pouvait jouer l’intégralité des six suites pour violoncelle profondément intimes et intérieures de Bach directement dans le Hollywood Bowl, où la distraction a tendance à être inévitable. Pourtant, quelque 17 000 d’entre nous sont restés sur place pendant près de trois heures et ont écouté avec une intensité saisissante qui est devenue carrément contagieuse. Ma a depuis répété cet exploit dans le monde entier et le ramène au Bowl à un moment où nous avons désespérément besoin de nous rappeler que toute contagion n’est pas à éviter. Hollywood Bowl, 2301 N. Highland Ave., Hollywood. 16 $ à 171 $. hollywoodbowl.com

La musicienne américaine Rhiannon Giddens se produira au Ojai Music Festival.

(Rick Loomis/Pour le Times)

16-19 sept.

Festival de musique Ojai

Le festival en plein air d’Ojai, jeune de trois quarts de siècle et pertinent, a dépassé son week-end habituel de début juin pour lutter contre le coronavirus. John Adams est le directeur musical de cette année. Il se concentre sur les jeunes compositeurs et interprètes. Parmi eux se trouvent le brillant pianiste islandais Vikingur Ólafsson et la star du genre Rhiannon Giddens. Libbey Bowl, 210 S. Signal St., Ojai, et d’autres lieux. 20 $ à 150 $ par spectacle ; les laissez-passer du festival sont de 75 $ à 950 $. ojaifestival.org

Une scène de la production de Francisco Negrin « Il Trovatore », présentée dans une représentation de l’Opéra de Monte Carlo.

(Alain Hanel)

18 sept.-oct. dix

L’Opéra de Los Angeles interprète “Il Trovatore”

Bien qu’il soit l’un des opéras les plus connus de Verdi, « Il Trovatore » n’est pas le plus joué. Faites les choses correctement, et c’est un pur feu d’opéra. Si vous vous trompez (comme c’est beaucoup trop courant), cela devient un festival de rires (comme les Marx Brothers “Une nuit à l’opéra” ne cessent de le prouver). De toute évidence, l’Opéra de Los Angeles espère viser directement les tripes d’un public affamé d’opéra avec l’ouverture de cette saison dirigée par le directeur musical de la compagnie, James Conlon, un Verdien électrisant. Pavillon Dorothy Chandler, le Music Center, 135 N. Grand Ave., centre-ville de LA 19 $ – 292 $. laopera.org

La compositrice de Los Angeles Reena Esmail.

(Arnaud Pyvka)

25-26 sept.

Los Angeles Master Chorale

Aucun ensemble n’a lutté plus puissamment pendant la pandémie que les chœurs, car les chanteurs sont des cracheurs inévitables du maudit coronavirus. Le Los Angeles Master Chorale prévoit de revenir à plein régime au Walt Disney Concert Hall avec un programme fantastiquement mélangé de courtes pièces données d’abord en hommage aux enseignants, puis en concert gratuit pour les abonnés. En regardant en arrière et en avant pour trouver l’inspiration, le directeur musical polyvalent du chœur, Grant Gershon, commence par le plain-chant médiéval et atteint le présent avec “Ensemble enfin” de Reena Esmail. Walt Disney Concert Hall, 111 S. Grand Ave., centre-ville de LA 25 septembre : Les enseignants avec pièce d’identité sont gratuits. 26 septembre : les abonnés sont gratuits. Tous les autres paient ce que vous pouvez. lamasterchorale.org

26 septembre

“Catalogue d’oiseaux” de Piano Sphères

Alors que le Broad Stage envoie des oiseaux d’opéra sur la lune avec le nouvel opéra de Mark Grey, laissez aux Piano Spheres le soin de trouver un sens sur le terrain. Le catalogue massif et fantaisiste de chants d’oiseaux d’Olivier Messiaen amplifié en 13 études de piano férocement inventives et virtuoses sera joué par 13 pianistes à la source où les ornithologues, amateurs de piano et amis à plumes de Messiaen peuvent se retrouver. Centre Audubon à Debs Park, 4700 Griffin Ave., LA 150 $. pianospheres.org

Le pianiste Emanuel Axe rejoint le Pacific Symphony pour son ouverture.

(Los Angeles Times)

30 sept.-oct. 2

Symphonie du Pacifique

Le directeur musical de longue date Carl St.Clair a l’estimable Emanuel Axe pour l’aider à ramener son orchestre dans sa salle Costa Mesa avec le jeune Concerto pour piano n° 17 de Mozart, ainsi que la Cinquième symphonie douloureusement émouvante de Tchaïkovski. Le programme commence par la création d’une version orchestrale de l’ode aux gratte-ciel de Wayne Oquin, « Tower Ascending », écrite il y a une douzaine d’années pour groupe. Salle de concert Renée et Henry Segerstrom, Centre des arts Segerstrom, 615 Town Center Drive, Costa Mesa. 25 $ à 209 $. pacificsymphony.org

8 octobre

Symphonie de San Diego

Le San Diego Symphony déménagera à l’extérieur cet automne dans sa nouvelle coque de concert accrocheuse sur la baie. La ville a le temps pour le faire et la coquille, qui a ouvert ses portes ce mois-ci, a les dernières cloches et sifflets. Le dynamique directeur musical de l’orchestre, Rafael Payare, est un ancien LA Phil Dudamel Fellow qui deviendra également directeur musical de l’Orchestre Symphonique de Montréal. Il a un programme d’ouverture brillant avec le jazzy Concerto pour piano en sol de Ravel (Inon Barnatan est soliste) et la Première Symphonie de Mahler. Rady Shell à Jacobs Park, 222 Marina Park Way, San Diego. 25 $ à 108 $. theshell.org

Gustavo Dudamel et le LA Phil marquent leur retour au Disney Hall en octobre.

(Los Angeles Times)

14-17 oct.

Philharmonique de Los Angeles

Gustavo Dudamel ouvre le retour de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles à Disney Hall de manière plus réfléchie et pleine d’espoir plutôt que de célébration pro forma avec “Transfiguration Night” de Schoenberg et “Death and Transfiguration” de Strauss. Au-delà de cette transfiguration, c’est une chute par ailleurs archétypale de LA Phil. Tous les chefs invités sont des femmes : Susanna Mälkki, Nathalie Stutzmann, Simone Young et Xian Zhang. 71% des programmes symphoniques incluent la création d’une nouvelle pièce. Disney Hall, 111 S. Grand Ave., centre-ville de LA 91 $ à 227 $. laphil.com

Le musée d’art contemporain Geffen Contemporary accueille l’installation « Sun & Sea ».

(Andréj Vasilenko)

14-16 octobre

« Soleil & Mer »

Temps fort de la Biennale de Venise 2019, l’installation « opéra climatique » sur le thème de l’environnement de Ruglié Barzdziukaite, Vaiva Grainyte et Lina Lapelyte transformera le Geffen Contemporary du Musée d’art contemporain en une plage d’au moins 10 tonnes de sable. Oui, LA possède déjà toutes les plages du monde et on peut compter sur notre mois d’octobre, globalement réchauffé, pour continuer à profiter des plages. Mais les 13 chanteurs de bains de soleil auront quelque chose à vous dire que vous n’allez pas entendre les touristes de Santa Monica. Geffen Contemporary à MOCA, 152 N. Central Ave., Little Tokyo, centre-ville de LA 20 $, 25 $. moca.org

16 octobre

Symphonie de Pasadena

Le violoniste Randall Goosby, 24 ans, qui a fait ses débuts au Hollywood Bowl ce mois-ci, est un joueur avec un ton superbement lyrique et une grâce au-delà de ses années. Mais le concerto du XVIIIe siècle qu’il a joué par Joseph Boulogne est une œuvre légère et aussi bonne que soit la sonorisation, le Bol est le Bol, laissant toujours quelque chose à l’imagination acoustique. L’Ambassador Auditorium sera l’endroit pour en savoir plus lorsque Goosby ouvrira la saison du Pasadena Symphony en tant que soliste dans le charnu Concerto pour violon de Brahms, dirigé par le directeur musical David Lockington. Auditorium Ambassador, 131 S. St. John Ave., Pasadena. 35 $ à 130 $. pasadenasymphony-pops.org

Esa-Pekka Salonen revient en tant que directeur de la direction d’orchestre à la Colburn School.

(Francine Orr/Los Angeles Times)

13 novembre

Orchestre de Colburn

Le lauréat du chef d’orchestre de LA Phil, Esa-Pekka Salonen, fera sûrement l’actualité cet automne alors qu’il ouvre sa première vraie saison en tant que directeur musical du San Francisco Symphony et tente de transformer l’ensemble en un véritable orchestre du 21e siècle. Outre ses liens permanents avec le LA Phil, il est également directeur de la direction d’orchestre à la Colburn School, et c’est avec le Colburn Orchestra que nous le rencontrerons cet automne. On peut s’attendre à ce qu’il donne un sens convaincant à la Symphonie n° 6, étrangement étrange et négligée de Bruckner. The Soraya, 18111 Nordhoff St., Northridge. Gratuit sur réservation. thesoraya.org

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));