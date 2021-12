2021, odyssée de Levante UD

25/12/2021 à 13:54 CET

Efe

le j’ai soulevé va faire ses adieux à un 2021 désastreux qui probablement entrer dans l’histoire du club comme l’un des pires de ses 112 ans d’existence et cela, néanmoins, a commencé d’une manière brillante lorsqu’il a caressé avec ses doigts ce qui aurait été sa première finale de la Copa del Rey.

Le soulèvement il va manger les raisins colista de la première division, à sept points de la zone de permanence et après avoir enchaîné vingt-six matches consécutifs sans connaître la victoire en Ligue dont il est déjà le record historique de la compétition espagnole.

Il semble bien loin ce 4 mars 2021, lorsque Levante a forcé la prolongation lors du match retour des demi-finales de la Copa del Rey à la Ciutat de València. Un but de Berenguer a qualifié l’Athletic Club pour la finale et a déclenché la plus grande crise sportive de l’équipe valencienne de son histoire en Première Division.

Il a fallu tellement de temps à l’équipe pour se remettre de ce coup dur que, avec les devoirs faits au préalable et le salut réalisé virtuellement, elle n’a pu gagner que deux matchs supplémentaires entre mars et mai. Cette baisse d’armes a été le germe de la crise qui a défait une équipe qui avait facilement atteint ses objectifs au cours des cinq dernières années.

Parce que le club présidé par Quico Catalán semble à la dérive et sans direction claire après avoir envoyé Paco López et Javier Pereira avant Noël et après avoir remis le banc au jeune Alessio Lisci, qui dirigeait il y a tout juste un an l’équipe de jeunes de Levante. La crise de cette 2021 est totale, car le conseil d’administration a également supprimé il y a moins d’un mois la direction sportive dirigée par Manolo Salvador et David Navarro, dont le pari infructueux sur Pereira en remplacement de Paco López leur a coûté leur poste après leur arrivée à le club à l’été 2019.

Les chiffres de Levante en Ligue 2021 sont très pauvres : vingt défaites, seize nuls et cinq victoires. En fait, ils n’ont plus gagné en première division depuis avril, quand ils l’ont fait à Ipurua, et dans leur stade ils n’ont battu que les Eibar (2-1) et à Valence (1-0), même si curieusement il a pu s’imposer en Ligue Real Madrid et à Athlète de Madrid entre janvier et février.

Levante est actuellement l’équipe la plus battue de la catégorie avec trente-six buts contre, a perdu jusqu’à dix-huit points après avoir concédé sept retours et malgré avoir marqué plus de buts que ses rivaux en raison de la permanence, il n’a pas pu gagner dans des matchs tels que comme contre Valence (3-4), l’Espanyol (4-3) ou le Real Madrid (3-3) où il a inscrit trois buts.

Le coup de grâce à cette fatidique 2021 a été reçu par Levante le 14 décembre au deuxième tour de la Copa del Rey à Alcoi, où il a été humilié par Alcoyano, une équipe de la First RFEF qui l’a éliminé aux tirs au but. après avoir pris les devants 3-1 et joué pendant plus d’une demi-heure avec un joueur de moins. Levante est convaincu que 2022 changera sa chance. Pour l’instant, le président Quico Catalán a déjà avancé qu’ils essaieraient de signer sur le marché d’hiver pour renforcer l’équipeMême s’il devra d’abord alléger un effectif surpeuplé de vingt-huit footballeurs.