2021 pourrait facilement se classer comme le meilleur Diwali des trois dernières années : Dr. C. Vinod Hayagriv, MD, C Krishniah Chetty Group Of Jewelers

Dr C Vinod Hayagriv, directeur général, C Krishniah Chetty Group Of Jewelers

Vous vous demandez comment acheter de l’or et des bijoux fantaisie en cette période des fêtes ? Les achats de bijoux montent en flèche, les créateurs de bijoux sont sur leurs gardes face à la hausse de la demande et la plupart des achats se font en ligne ou via les plateformes de réseaux sociaux !

Que ce soit Holi, Navratri ou n’importe quel festival, la pandémie a changé la façon dont les Indiens célèbrent leurs festivals et même leurs mariages. Des achats sans contact et virtuels aux cadeaux en ligne, un aspect frappant concerne le fait que les bijoux sont toujours un favori des familles indiennes et continuent d’être achetés par elles via les achats en ligne et sur les réseaux sociaux.

‘

La demande de bijoux au plus haut en cette période des fêtes

À la tête d’une maison de joaillerie patrimoniale vieille de 150 ans qui a gravé son nom de marque dans presque tous les foyers, le Dr C Vinod Hayagriv, directeur général, C Krishniah Chetty Group Of Jewellers, sait exactement ce que veut la « nouvelle génération » d’aujourd’hui aussi facilement qu’il comprend les préférences des familles envisagent d’acheter des bijoux en or pour une prochaine fête ou un mariage familial.

Le Dr C Vinod Hayagriv, directeur général du C Krishniah Chetty Group Of Jewellers, réaffirme que l’achat de bijoux reste robuste en Inde et que même la pandémie n’a pas été en mesure de réduire cette demande. « Je n’ai aucun doute. Cette année pourrait facilement être classée comme le meilleur Diwali des 3 dernières années ou plus », a déclaré le Dr C Vinod Hayagriv à FinancialExpress.com en partageant des informations clés.

La maison de joaillerie patrimoniale vieille de 150 ans a récemment sorti « Trishakti Samooha », inspiré du Rig Veda, écrit par VAK.

« Nous respectons le sens et nous nous efforçons d’éduquer notre prochaine génération, la génération X, avec des peintures à l’huile sur panneaux muraux ornées d’or, d’argent, de diamants et de pierres précieuses, des artefacts de beauté ainsi que des créations divines inspirantes qui enrichiront une maison et un bureau. Tous les espaces de vie », explique Hayagriv.

En ce qui concerne le boom numérique et les achats en ligne à la hausse, quelles sont les principales tendances dans les villes et les données démographiques pendant cette saison des fêtes au milieu de la pandémie et en quoi est-elle différente de la période pré-pandémique ?

Un grand changement par rapport à la période pré-pandémique est clair. Ce qui était alors le «jeune professionnel averti en technologie» est maintenant commun à la plupart des femmes au foyer, des professionnels non technologiques, des femmes d’affaires (et des hommes), qui semblent tous utiliser facilement les achats en ligne, les achats basés sur la vidéo et, étonnamment, sont également des acheteurs d’instagram et d’autres médias sociaux , pas seulement les utilisateurs. Ils font leurs achats sur les réseaux sociaux, pas seulement sur nos sites Web. Cela aurait pris des années sans le confinement.

Y a-t-il eu un changement de paradigme des paiements en espèces aux paiements en ligne ?

Les demandes d’achat au comptant ont quasiment disparu. Nous voyons que ceux qui étaient auparavant des clients « en espèces », même pour des achats inférieurs à 2 lakhs de Rs, nous disent que leurs entreprises sont également dotées de systèmes de paiement bancaires et qu’ils sont donc plus à l’aise de ne pas manipuler d’argent physique.

Même les propriétaires de petites entreprises, ainsi que les propriétaires de grandes entreprises effectuent des paiements importants par virement bancaire. Même les politiciens font maintenant des virements bancaires.

Ce qu’ils souhaitent en fait, ce sont des limites plus élevées sur les cartes de crédit, car ils trouvent parfois peu pratique de fractionner les paiements sur plusieurs cartes de crédit, en utilisant en partie par carte de crédit et en partie par virement bancaire, ce qui retarde en fait la livraison des bijoux.

Il semble qu’il faille des limites de carte de crédit plus élevées pour le titulaire moyen de la carte.

Y a-t-il des catégories spécifiques dans votre inventaire qui ont connu une augmentation significative en termes de ventes ?

Pas vraiment. Avec une clientèle diversifiée, nous ne voyons aucune différence ou changement dans les achats d’aucun segment. L’or, les diamants et l’argent sont tous dans les mêmes proportions que précédemment. Le cas échéant, il y a eu une pénurie de solitaires par rapport à la demande, cela montre une plus grande exigence de solitaires en diamant. Solitaires de plus de 1/4 CT chacun.

Alors que les mariages en ligne et les collectes de cadeaux en ligne prennent de l’ampleur, pouvez-vous nous dire quelle catégorie de bijoux est toujours une option de cadeau préférée et où vous constatez une augmentation de la demande ?

Mariages en ligne ou hors ligne, grands ou petits rassemblements, les dépenses en bijoux sont considérées comme tout aussi importantes. Nous assistons à une légère augmentation, jusqu’à 65% d’augmentation des ventes par rapport à la période d’avant la pandémie. Par conséquent, le cas échéant, il semble que l’achat soit sain. Nous sommes en fait incapables de garder notre inventaire plein, en raison de plus de ventes que de production.

Les retards de production dus aux protocoles COVID, aux tests, à la vaccination et aux retards de poinçonnage entraînent des difficultés de stockage à temps. En fait, nous avons récemment écrit à tous nos clients que nos commandes personnalisées ont été retardées, avec seulement 54% des livraisons à temps, bien contre nos souhaits, pour les raisons ci-dessus.

Nous espérons surmonter cela dans les prochaines semaines.

Les défis externes dus aux retards de poinçonnage doivent être résolus dès que possible. Nous souhaitons avoir nos propres licences de poinçonnage (captives), que le ministère de la consommation n’a pas encore décidé.

Les accessoires du quotidien et les vêtements pour enfants prennent-ils de l’ampleur ?

Nous avons augmenté les bijoux de jeunesse. Ces derniers temps, notre attention s’est portée sur la prochaine génération d’aujourd’hui, qui a un jargon très différent de celui d’avant. Même une souris Mickey est remplacée par Anna, Elsa, Tiana, etc. Nous n’avons pas encore dévoilé ces collections car la production et la conception sont lentes lorsqu’il s’agit de créer de nouveaux personnages.

Parlez-nous du plan de protection des tarifs et de ses avantages pour les personnes aux budgets limités.

Le Plan de protection des tarifs a été lancé par C. Krishniah Chetty au début des années 90. C’est le fruit d’une véritable écoute de nos clients. Au cours des 30 dernières années, ce qui n’était qu’un simple plan d’épargne ou de versement s’est transformé en un plan de liste de souhaits fiable et robuste.

Les avantages sont les suivants :

R. Les taux de l’or, de l’argent, du platine et des diamants sont bloqués, ce qui donne au client le choix de décider quoi acheter au bout de 11 mois.

B. Le plan de protection tarifaire Krishniah Chetty est protégé par le droit d’auteur et une marque de commerce qui est unique à CKC.

C. Le client obtient une baisse des taux de métal ou de diamant selon la moyenne ou la date de facturation. C’est une protection contre l’incertitude des taux.

D. Pour tous les paiements effectués à temps, les clients reçoivent un bonus équivalent à 10 % des acomptes versés. Cela encourage les paiements réguliers pour aider à tirer le maximum d’avantages à l’échéance.

E. Plusieurs petites surprises pour les anniversaires en font une heureuse économie.

F. Si le client achète divers articles tels que les segments de l’or et du diamant, le système automatise le bénéfice maximum transmis au client.

G. Chez C. Krishniah Chetty, les clients peuvent également utiliser leurs autres avantages promotionnels, ce qui rend leur coût d’acquisition très bas. Notre objectif a été de réduire le coût de possession pour nos clients.

Ces avantages très axés sur le consommateur rendent la protection tarifaire unique.

D’après votre expérience directe et globale, comment voyez-vous les préférences changeantes du client indien en matière de bijoux pendant la pandémie ?

Dans l’ensemble, ils sont avides de styles et de concepts uniques. L’histoire est ce qu’ils recherchent le plus. Bien que ce ne soit pas nouveau, cela devient de plus en plus difficile en raison des médias sociaux qui sensibilisent le consommateur aux styles du monde entier, et ils recherchent cela ou mieux avec nous. Nos designers sont très occupés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.