Pierre Gasly a été encouragé par sa saison 2021 et estime qu’il s’agit de son année la plus régulière à ce jour en Formule 1.

Après avoir été retiré de l’équipe senior Red Bull à mi-parcours de la campagne 2019, il aurait été facile pour les performances de Gasly d’être à un niveau médiocre.

Mais la saison 2021 n’a fait que consolider le Français comme l’un des pilotes les plus forts du milieu de terrain de la Formule 1, en montant sur le podium à Bakou et en terminant parmi les six premiers à neuf reprises au cours de l’année.

Gasly a également été très régulier lors des journées de qualification et a terminé la saison avec l’une des meilleures moyennes de points sur la grille de départ avant que les pénalités ne soient appliquées.

Tout cela considéré, Gasly pense que la saison n’aurait pas pu mieux se passer étant donné qu’il était confronté à une concurrence assez féroce au sein du milieu de terrain de la Formule 1.

La saison ✌🏼2021 officiellement terminée était géniale dès le premier jour. Merci à tous ceux qui se sont impliqués et qui nous ont soutenus !!🙏🏼 Ce bureau va me manquer. pic.twitter.com/K9TlvFSogY — PIERRE GASLY (@PierreGASLY) 15 décembre 2021

« Je pense que l’équilibre entre la qualification et la course, vous ne pouvez pas ajuster la voiture, c’est une ligne fine », a déclaré Gasly, cité par Motorsport Week.

« Je pense que notre voiture était généralement plus forte en quali qu’en course, et trouver en termes de réglages et de potentiel pour extraire le maximum, je sens que j’ai fait un pas, vous devenez plus confiant, cette année a probablement été ma plus année cohérente.

« Vous faites toujours des erreurs, mais vous essayez de les réduire et de maximiser les opportunités que vous avez, donc je pense que cette année j’ai fait un pas. »

Même si Gasly n’a pas caché le fait qu’il voulait revenir se battre tout en haut de la grille, il a apprécié les avantages de la continuité chez AlphaTauri alors qu’il jouait le rôle de chef d’équipe guidant la recrue Yuki Tsunoda.

« Pour moi, le point clé cette année était vraiment de porter pour une autre [full] année avec une équipe, ce qui était la première fois que cela m’arrivait en Formule 1 », a déclaré Gasly.

« Donc, nous avons eu une bien meilleure compréhension de ce dont nous avons besoin les uns des autres avec le groupe d’ingénieurs, et nous avons également eu un peu plus d’impact avec ce dont j’ai besoin de la voiture – évidemment avec Yuki [Tsunoda] venant en tant que rookie, il y avait un peu plus de responsabilité sur la direction que nous prenons.

« J’ai l’impression d’avoir beaucoup appris techniquement, en étant plus impliqué.

Gasly reviendra pour une autre saison avec AlphaTauri en 2022 aux côtés de Tsunoda.