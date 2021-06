2021 Queen Collective série sur les nombreuses voies vers la liberté des Noirs, la joie ⋆ .

Reine Latifah est peut-être l’un des artistes les plus discrètement sous-estimés que nous ayons, une interprète qui maîtrise à la fois le grand et le petit écran et a gravi les échelons du hip-hop à une époque où le genre musical était régi par les hommes. Elle est toujours aussi forte aujourd’hui en tant que star et productrice de l’itération CBS de The Equalizer.

(Photo de Dave Kotinsky/. pour BET)

Comme si cela ne suffisait pas, elle a coproduit ces trois dernières années le Collectif Reine, une série de courts métrages réalisés par des réalisatrices noires, pour le Tribeca Film Festival.

Au milieu d’une rhétorique accablante qui postule qu’il y a trop peu de femmes noires derrière la caméra, la série Queen Collective défend quatre documentaristes noires très différentes pointant leurs caméras sur des récits allant de la défense des jeunes et de la maternité au génie noir et aux jeux. Bien que leurs techniques de narration varient, parfois à tort, leur désir d’amplifier et d’atteindre la liberté des Noirs avec chaque histoire est apparent dans chaque cadre.

Par exemple, le réalisateur américain d’origine éthiopienne Haimy Assefa‘s Black Birth explore chaleureusement les parcours de grossesse de trois femmes noires, y compris avec Assefa elle-même, qui doit gérer leurs angoisses et leur enthousiasme à l’idée de devenir parents ainsi qu’un processus prénatal souvent préjugé.

Assefa ne recule pas devant les spécificités des expériences des femmes noires sur le chemin de la parentalité, s’inquiétant de la façon dont elles parleront du racisme à leur enfant, mais elle capture le plus profondément l’essence de chacun de ses sujets chez eux, en eux-mêmes et avec leurs partenaires.

Gibrey Allen, Marc S. Pritchard, Camrus Johnson, Zoey Martinson, Marshall Tyler et des invités assistent à l’after-party du Tribeca Festival pour le Queen Collective et à 8 h 46 organisée par P&G au Harbour le 18 juin 2021 à New York. (Photo de Monica Schipper/. pour le festival Tribeca 2021)

L’amour, les peurs, la vulnérabilité – tous ces sentiments sont magnifiquement honorés dans le film, donnant du pouvoir aux femmes dont les expériences sont trop souvent ignorées. Au milieu des restrictions COVID-19, Assefa enregistre même des sessions Zoom avec eux pour rattraper leur retard et s’assurer qu’ils ne sont pas seuls, célébrant un précieux sentiment de fraternité pas comme les autres.

Réalisateur-producteur-directeur de la photographie Cai Thomas‘ Change the Name met l’accent sur une enseignante noire de la Village Leadership Academy de Chicago qui fait ce que beaucoup d’entre nous ont fait au cours du calcul culturel d’aujourd’hui – apprendre et désapprendre la vérité sur nous-mêmes. Dans ce cas, elle enseigne à ses élèves comment faire pour qu’ils deviennent des adultes fiers et conscients d’eux-mêmes.

«Je suis devenue éducatrice parce que je n’avais pas de professeurs noirs», dit-elle dans le film.

Bien que le thème général de Change the Name soit de réapprendre les vérités noires, Thomas suit une cause particulière, de style vérité – rebaptiser Douglas Park, du nom d’un homme qui possédait 123 esclaves, comme Douglass Park, en l’honneur de l’abolitionniste. Frédéric Douglass. Activés par leur professeur, les étudiants noirs et bruns de VLA sont descendus dans la rue pour plaider pour que la ville commémore plutôt les combattants de la liberté, pas l’esclavage.

Alors que leur campagne est inébranlable, Change the Name est un peu flou après le meurtre de George Floyd redirige les efforts des jeunes. C’est un pivot compréhensible, mais étant donné sa courte durée d’exécution et son thème général, il aurait incombé à Thomas de suivre le seul scénario du parc jusqu’à la fin. Cela ne rend pas le film moins percutant, mais il est un peu dispersé et vous sort de l’histoire majeure au profit d’un sujet très discuté sur les jeunes militants dans le sillage de Floyd.

D’autre part, le réalisateur Tina Charles a une attention toute particulière dans son nouveau film, Game Changer, qui explore le manque de diversité dans la communauté des joueurs. Se concentrer sur l’histoire de Tanya DePass, la femme noire dont le tweet sur #INeedDiverseGames a lancé un changement attendu depuis longtemps dans la communauté des joueurs, Charles examine la communauté et ses problèmes en général – y compris la misogynie dans les espaces d’entreprise, le racisme et Gamergate.

(Crédit : Festival du film de Tribeca)

Mais Game Changer ne se contente pas d’analyser les problèmes qui sont toujours en cours dans la communauté des joueurs, Charles célèbre pourquoi cela a été un espace si unique pour que les femmes noires nerds entrent en puissance, développent leur voix créative et – peut-être le plus important – ajouter de la joie à leur vie. En centrant l’histoire de DePass, Charles met en évidence une voie permettant aux femmes noires d’atteindre des sommets victorieux.

La jeune fille au coeur du réalisateur Arielle ChevalierLe film formidable de A Song of Grace a également orchestré son propre voyage vers le succès. L’histoire de 12 ans Grace Moore devenir l’un des plus jeunes compositeurs du New York Philharmonic est certainement suffisant pour ancrer un film entier. Mais Knight prend la sage décision d’adopter une approche plus macro pour explorer la relation entre Moore et sa mère célibataire de soutien, une femme qui était déterminée à ce que sa fille vienne au monde avec une “table rase”. C’est-à-dire la faire poursuivre tout ce que son cœur désire sans se soucier constamment de l’histoire répétée du racisme et de la discrimination.

Passer de l’imagerie couleur à l’imagerie en noir et blanc, grâce au directeur de la photographie Alejandro Mejia’œil magnifique, A Song of Grace augmente de manière poignante ce que c’est que de rêver au-delà du monde qui a été créé pour vous. De la mère de Grace se tenant fièrement près de sa fille alors qu’elle joue du piano, à Grace demandant à sa mère ce qu’elle ressent lorsqu’elle entend sa musique, à la mère et la fille impatientes comme si elles embrassaient déjà l’avenir, A Song of Grace comble merveilleusement le fossé entre potentiel et réalité.

Cela résonne dans chacun des films du Queen Collective de cette année. Chaque récit agit comme sa propre feuille de route vers la liberté, que ce soit à travers l’art, le plaidoyer politique, la maternité ou les jeux. Une femme enceinte le dit mieux dans Black Birth : « Puissions-nous tous donner naissance et élever des enfants libres. »

